«Privilégié!»: Cette blague de Yann Barthès sur la canicule ne passe pas
Oui, il fait chaud, mais attention aux blagues que vous faites sur le sujet, celles-ci pourraient bien se retourner contre vous. Yann Barthès vient d'en faire l'expérience dans son émission à forte écoute, Quotidien.
Il s'est en effet pris une sauce (bouillante) après de petites saillies salaces sur le sujet de la canicule. Le présentateur de TMC a lancé, avec sa gouaille habituelle:
Comprenez: on vit tous le même enfer, qu'on ait un chauffeur ou qu'on se déplace à vélo, qu'on soit scotché à un ventilateur Dyson ou qu'on souffrote dans un appart' avec un système de refroidissement intégré. Déjà, ce parti pris n'a pas plu à une partie des internautes, qui estiment que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne.
Mais Yann Barthès a enchaîné sur une séquence qui a encore moins convaincu, plaisantant sur les gens qui vivent sous les toits.
La séquence en question:
La Toile en feu
De nombreux internautes souffrant de la chaleur ont sèchement recadré l'animateur, qu'ils estiment hors-sol depuis son studio climatisé: «Yann Barthès, le privilégié, frappe encore et veut nous faire croire que tout le monde souffre de la chaleur de la même façon? Non», réagit un twitto. «Bien au chaud dans votre studio télé climatisé, vous ne souffrez pas. Vous ne courez aucun risque. Celui qui travaille sur un échafaudage sous un soleil de plomb qui peut frôler les 50°C met sa vie en danger. Vous, non.»
Le privilégié Yann Barthès récidive et veut faire croire que tout le monde a chaud de la même manière ?— Aurélien Le Coq (@Aurelien_Le_Coq) June 25, 2026
Non. Depuis ton plateau télé climatisé tu ne souffres pas. Tu ne risques rien.
Celui qui travail sur échafaudage sous une chaleur au soleil qui peut avoisiner les 50 degrés… pic.twitter.com/PVqXav3KYL
Mais encore...
Non mais Quotidien a totalement vrillé— 🦏 Babar le Rhinocéros🦏 (@Babar_le_Rhino) June 24, 2026
Les riches ont clim, piscine, maison isolée, peuvent aller dans un pays froid
Évidemment il fait plus chaud sous les toits et beaucoup moins au RDC, l'air chaud monte, c'est le principe de la montgolfière !pic.twitter.com/5nPlEYbk41
"- Si vous croisez Bernard Arnault, il aura chaud [...]— Duval Philippe (@p_duval) June 25, 2026
Il aura aussi chaud que vous ou que votre voisin".
Non. Bernard Arnault ne vit que dans des endroits climatisés et au pire il a un yacht, un avion, des villas, pour fuir.
Yann malgré la canicule va te faire cuire le cul. pic.twitter.com/ZBBh7oVLL4
Débunkons ensemble cet insupportable petit bourgeois de Yann Barthès— Marcel (@realmarcel1) June 24, 2026
Non, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne face à la canicule.
Bernard, par exemple, ça va… https://t.co/hKFnBh7Rp0
Séquence lunaire sur Quotidien où depuis son plateau climatisé, Yann Barthès se moque des personnes qui vivent sous les toits et nous explique que riches et pauvres sont égaux face à la canicule pic.twitter.com/DS2fZfPb82— Mr. Propagande (@MrPropagande) June 24, 2026
J'ai pas les mots pour exprimé la rage que me provoque cette séquence... Frérot, t'as la clim dans ta maison, dans ta voiture, à ton travail et tu viens dire à des gens qui vivent sous les toits qu'ils devraient pas se plaindre parce que Bernard Arnaud aussi il a chaud... https://t.co/dDwCGxCq9u— Silence t7 - 10/07/26 (@YOoneV) June 24, 2026
Yann Barthes persiste et signe ce soir, bien qu'on lui ai fait remarquer qu'il avait la chance de bosser dans des studios climatisés et de ne pas vivre dans une passoire thermique.— Vilain Syndicaliste (@Jean1494642) June 25, 2026
Quel mépris. pic.twitter.com/V3SSjRkNHa
Certains répondent avec humour:
[#Télévision #RéseauxSociaux]— Thomas Pouilly (@thomaspouilly) June 26, 2026
Suite à la polémique #canicule, Yann Barthès (#Quotidien) est en train de devenir un #meme sur Instagram:
«Tu as chaud? Arrête»
📝 Source: @ who_rocks_the_world_ pic.twitter.com/VK7wvqpGg1
Des députés ont également rebondi sur le sujet.
Chez les bourgeois de Quotidien, on ignore que tout le monde n’est JUSTEMENT pas logé à la même enseigne face à la chaleur.— Antoine Léaument 🇫🇷 (@ALeaument) June 24, 2026
On ignore la notion de «bouilloires thermiques».
La rage de voir et d’entendre un truc pareil ! pic.twitter.com/3rgmfTMvkq
«Quelle déconnexion!»
Le célèbre influenceur Regelegorila a également vivement réagi aux propos de Barthès.
«Non, on n'est pas tous à la même enseigne. Il y a des privilégiés, et les autres. Bernard Arnault n'aura pas chaud, il aura la clim' partout où il va. Il faut permettre aux gens d'avoir un moyen de se rafraîchir. On s'en fout pas, il y a des gens qui meurent à cause de ça.»
Et de prendre son propre exemple, jugeant qu'avec sa «clim' de merde à 1000 balles», il ne souffre pas autant que quelqu'un qui n'a pas du tout les moyens d'investir pour se rafraîchir.
@regelegorila1
je ne me sens pas coupable de ce pressing sur Quotidien♬ son original - Regelegorila
«Vivre sous les toits, c'est horrible», insiste-t-il. «C'est comme les gens qui bossent dehors, ils ont le droit de se plaindre.»
(jod)