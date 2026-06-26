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«Privilégié!»: Cette blague de Yann Barthès sur la canicule ne passe pas

Le présentateur de Quotidien sur TMC Yann Barthès est sous le feu des critiques après une séquence dans laquelle il parle de la canicule.

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Oui, il fait chaud, mais attention aux blagues que vous faites sur le sujet, celles-ci pourraient bien se retourner contre vous. Yann Barthès vient d'en faire l'expérience dans son émission à forte écoute, Quotidien.

Il s'est en effet pris une sauce (bouillante) après de petites saillies salaces sur le sujet de la canicule. Le présentateur de TMC a lancé, avec sa gouaille habituelle:

«Tout le monde a chaud. C’est rare d’ailleurs de vivre un événement universel. On est tous logés à la même enseigne. Si vous croisez Bernard Arnault, il aura chaud. Un ministre, il aura chaud. Il aura aussi chaud que vous, que votre voisin du dessus ou du dessous, que vous habitiez dans le Nord, dans le Sud...»

Comprenez: on vit tous le même enfer, qu'on ait un chauffeur ou qu'on se déplace à vélo, qu'on soit scotché à un ventilateur Dyson ou qu'on souffrote dans un appart' avec un système de refroidissement intégré. Déjà, ce parti pris n'a pas plu à une partie des internautes, qui estiment que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne.



Mais Yann Barthès a enchaîné sur une séquence qui a encore moins convaincu, plaisantant sur les gens qui vivent sous les toits.

«Enfin non! Il y a cette catégorie de personnes qui est plus concernée que tous les autres. Il y a: ceux qui vivent sous les toits. Et ils le précisent. Donc ils se sentent autorisés à parler plus fort car “j’habite sous les toits”. Tout le monde s’en fout!»

La séquence en question: Vidéo: watson

La Toile en feu

De nombreux internautes souffrant de la chaleur ont sèchement recadré l'animateur, qu'ils estiment hors-sol depuis son studio climatisé: «Yann Barthès, le privilégié, frappe encore et veut nous faire croire que tout le monde souffre de la chaleur de la même façon? Non», réagit un twitto. «Bien au chaud dans votre studio télé climatisé, vous ne souffrez pas. Vous ne courez aucun risque. Celui qui travaille sur un échafaudage sous un soleil de plomb qui peut frôler les 50°C met sa vie en danger. Vous, non.»

«Exceptionnellement, aujourd'hui, j'ai travaillé en locaux climatisés. Ça change TOUT, même avec 50°C dans le bus pour rentrer. Mon corps n'a pas souffert de la chaleur pendant plusieurs heures. Yann Barthes se plaint du chaud qu'il ressent pendant 5% de sa journée, le reste du temps, il a la clim.» vu sur x

Des députés ont également rebondi sur le sujet.

«Quelle déconnexion!»

Le célèbre influenceur Regelegorila a également vivement réagi aux propos de Barthès.

«Non, on n'est pas tous à la même enseigne. Il y a des privilégiés, et les autres. Bernard Arnault n'aura pas chaud, il aura la clim' partout où il va. Il faut permettre aux gens d'avoir un moyen de se rafraîchir. On s'en fout pas, il y a des gens qui meurent à cause de ça.»



Et de prendre son propre exemple, jugeant qu'avec sa «clim' de merde à 1000 balles», il ne souffre pas autant que quelqu'un qui n'a pas du tout les moyens d'investir pour se rafraîchir.

«C'est quoi cette déconnexion?» Regelegorila

@regelegorila1 je ne me sens pas coupable de ce pressing sur Quotidien ♬ son original - Regelegorila

«Vivre sous les toits, c'est horrible», insiste-t-il. «C'est comme les gens qui bossent dehors, ils ont le droit de se plaindre.»

(jod)