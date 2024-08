Le Village qui accueille les athlètes est réputé pour être une zone de drague en puissance. Image: watson

Pour Tinder et les autres, c'est la ruée vers l'or pendant les JO

Les athlètes sont à Paris pour rafler des médailles olympiques, parfois pour faire des rencontre et plus si affinité. Les différentes plateformes nous dévoilent les tendances de leurs abonnés, trophée ou non.

A l'heure des Jeux olympiques, ce n'est un secret pour personne: le Village qui accueille les athlètes est réputé pour être une zone de drague en puissance; un terrain de jeu pour prolonger les performances. Mais cette fois-ci dans la sphère intime.

Les médias ont tartiné sur le sujet, rappelant que ça couche à tout-va, que les lits grincent souvent pendant les joutes olympiques. Plus de 14 500 personnes se rencontrent et se côtoient dans ce petit microcosme sportif éphémère. L'organisation a même rempli les stocks pour distribuer les préservatifs à tire-larigot (on parle de 200 000 préservatifs à Paris).

«Entre 70 et 75% des athlètes ont des relations sexuelles pendant les Jeux», confiait le nageur américain Ryan Lochte. Dans les colonnes du New York Post, Susen Tiedtke, spécialiste du saut en longueur, rapportait il y a trois ans que «les athlètes sont au sommet de leur forme. Une fois la compétition terminée, ils veulent libérer leur énergie».

«Je n'en peux plus d'attendre d'utiliser Tinder dans le Village olympique!» La snowboardeuse néo-zélandaise Rebecca Possum-Tor, en 2014, avant les Jeux de Sotchi.

Des phrases qui ont participé à la surchauffe des centres de données des sites de rencontre. Aux JO d’hiver de Pyeongchang en 2018, par exemple, Tinder confirmait que son application avait explosé, voyant son utilisation grimper de 350%.

Six ans plus tard, Tinder est toujours en vogue dans la ville de l'amour. La puissance d'un tel événement, qui plus est pentétérique, nourrit cette impatience chez les athlètes. Nous avons contacté Tinder pour en savoir un peu plus sur cette tendance. La plateforme de rencontre corrobore cette tendance à la hausse, après les dernières mises à jour relevées le week-end dernier.

Tinder indique avoir une augmentation de près de 25% de l'activité de swipe en France. La plus grosse envolée est à mettre au crédit de son mode Tinder Passeport. Cette fonctionnalité qui permet de vous localiser où vous le souhaitez a augmenté de 105% - on y reviendra à ce processus de drague à distance.

De plus, les trois principaux pays d'origine des personnes ayant utilisé Tinder Passeport pour changer leur lieu de résidence vers la France sont: les Etats-Unis, le Brésil et la Turquie. Le plus intéressant vient peut-être des choix opérés par les utilisatrices et utilisateurs. Les principaux sports sélectionnés comme centres d'intérêt dans les biographies des utilisateurs de Tinder sont:

le football

le basket-ball

la natation

Autre précision tout aussi intéressante, les disciplines qui ont vu leur mention exploser sont:

la gymnastique (+31%)

le basket-ball (+14%)

Même chose au niveau des modifications des métiers sur Tinder à Paris, qui se chiffrent ainsi: «olympien» (+52%) et «athlète» (+43%).

Il n'y a pas que Tinder qui profite d'une augmentation significative de ses chiffres et de sa fréquentation en période olympique. Nous avons interrogé la deuxième application phare, Bumble. Une porte-parole de l'entreprise nous explique que les Jeux ont dopé leur site: «A l'approche des JO, nous avons constaté une augmentation du nombre de personnes changeant d'emplacement de leur profil Bumble pour Paris».

«Nous avons analysé une augmentation de 133% du nombre de personnes mentionnant le terme "Jeux olympiques" dans leur bio, en France» Une porte-parole de Bumble.

Selon des informations compilées par Bumble auprès de ses utilisateurs et utilisatrices avant l'entame des JO, 60% des célibataires, âgés entre 18 et 34 ans, déclaraient chercher une relation dans le contexte des Jeux, que ce soit pour s'amuser ou pour du sérieux.

Le doux rêve de rencontrer un athlète (en rusant)

Cette ruche olympienne aiguise les désirs, où les célibataires cherchent à butiner. C'est un fait: les JO chatouillent les idées peu catholiques des athlètes et d'individus gravitant autour de l'événement. Un moment privilégié pour convoquer Eros et Cupidon, grâce à Tinder entre autres - et une flamme blanche passe.

Les habitués de ces plateformes caressent même l'espoir de croiser le chemin d'un bel ou d'une belle athlète. Pour ce faire, il suffit de ruser, spécialement sur Tinder, en activant ce fameux Tinder Passeport. Lorsque vous avez localisé votre compte au Village olympique, même si vous n'y êtes pas (vous saisissez?), c'est la chasse aux dieux de l'Olympe pour décrocher un «match» et une rencontre avec un bonus «plus si affinité».

En 2024, les athlètes ne sont plus les seuls à draguer et ne fricotent plus seulement entre eux. Les perspectives se sont à présent élargies grâce aux applications de rencontre. Elles ont ouvert le champ des réjouissances et de la jouissance pour ceux et celles qui désirent un peu de bon temps. «Mais cela ne nous... regarde pas.»