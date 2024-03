Voici les objets les plus volés dans les hôtels

Tout et n'importe quoi peut être volé par les clients des hôtels: à côté des objets classiques, certains voyageurs n'hésitent pas à s'emparer du matelas, du mini-frigo ou du téléviseur de leur chambre. Voici le classement, ainsi que les préférences nationales.

On s'imagine aisément la scène: c'est le moment de quitter votre chambre d'hôtel, à la fin de votre séjour, quand l'idée d'emporter un petit objet en guise de souvenir vous traverse l'esprit. Qui n'y a jamais pensé? Il se trouve que beaucoup de personnes passent à l'acte et que, parfois, leur butin ne se limite pas aux pantoufles estampillées du logo de l'établissement et à quelques savonnettes.

C'est ce qui ressort d'une étude menée par Wellness Heaven. La plateforme en ligne a demandé à 1376 directeurs d'hôtels, pour la plupart basés en Europe, quels étaient les objets les plus fréquemment volés. La liste dressée à partir de leurs réponses est aussi longue que variée; et à son sommet, on trouve notamment:

... les serviettes! Image: Shutterstock

Près de 80% des directeurs d'hôtel interrogés affirment en effet que des serviettes sont volées dans leur établissement. Les clients semblent beaucoup apprécier les objets «pratiques», tels que les peignoirs, les cintres et les stylos, qui sont également très prisés par les voyageurs:

Mais les vols ne se limitent pas à ces objets ordinaires et relativement bon marché. Tablettes, téléviseurs et téléphones disparaissent régulièrement des chambres d'hôtel - c'est le cas de 18, 8 et 3% des établissements analysés. Et puis, il y a des butins tout simplement improbables, tels que les mini-réfrigérateurs, les machines à café ou les couvertures.

Sans parler des matelas, dont la perte est dénoncée par plus de 6% des directeurs interrogés. Mais comment cela est-il possible? «Mystère», répond Wellness Heaven, qui avance tout de même une piste:

«Certains hôteliers nous ont dit que cela ne se produisait qu'au milieu de la nuit, à travers des ascenseurs qui mènent directement au parking souterrain» Wellness Heaven

Certains voyageurs, ou «délinquants», selon les mots de Wellness Heaven, vont encore plus loin dans l'absurde, faisant preuve d'une «imagination débordante»:

Dans un hôtel en France, un client a été surpris en train d'essayer de voler une tête de sanglier empaillée .

. Au Royaume-Uni, un client a empoché les numéros de la porte de sa chambre d'hôtel.

d'hôtel. A Berlin, des voyageurs s'en sont pris à la salle de bain : un pommeau de douche, un siège de toilette, un tuyau d'évacuation ou même un évier entier ont disparu.

: un pommeau de douche, un siège de toilette, un tuyau d'évacuation ou même un évier entier ont disparu. Dans un établissement autrichien, ce sont des bancs en bois de pin odorant d'un sauna qui ont suscité la convoitise des clients.

Les chambres d'hôtel, de véritables scènes de crime. Image: Shutterstock

Les différences par pays

Les proies favorites diffèrent également en fonction de la nationalité des voleurs. Il s'avère, par exemple, que les clients allemands et britanniques ont un comportement «plutôt ennuyeux en matière de vol», avance Wellness Heaven: outre les serviettes et les peignoirs, ce sont surtout les produits cosmétiques et les articles de toilette qui sont visés.

Les Suisses se montrent plus ambitieux: l'un des objets les plus prisés par les voyageurs helvétiques est le sèche-cheveux. Les Italiens semblent préférer les verres à vin, tandis que pour les Américains, les oreillers et les batteries sont les premiers objets de convoitise.

Les Autrichiens plébiscitent, quant à eux, la vaisselle et les machines à cafés, mais ce sont nos voisins occidentaux qui réalisent les vols les plus exubérants, selon Wellness Heaven:

«Les Français sont principalement attirés par les téléviseurs et les télécommandes» Wellness Heaven

Les Néerlandais ont des goûts plus pratiques: leurs favoris sont les ampoules électriques et le papier hygiénique.

Différence 4 et 5 étoiles

Les comportements en matière de vol changent également en fonction de la richesse des clients. Et les résultats sont «assez étonnants», constate Wellness Heaven: les voyageurs séjournant dans des établissements 5 étoiles ont un goût prononcé pour des «souvenirs» plutôt luxueux. La probabilité de vol de tablettes dans ces hôtels est six fois plus élevée que dans les 4 étoiles.

De même, les œuvres d'art sont des objets de convoitise très prisés dans les hôtels de luxe, la probabilité de vol y est 4,3 fois plus élevée. Les téléviseurs (4,9 fois) et les matelas (5,4 fois) sont également volés beaucoup plus fréquemment.

En effet, un directeur d'hôtels 5 étoiles sur dix déplore la perte de matelas, alors que seuls 2,2% des établissements 4 étoiles semblent concernés. Interroger la clientèle de luxe pourrait, peut-être, permettre d'élucider ce mystère une bonne fois pour toutes. (asi)