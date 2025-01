Vidéo: watson

Vous n'auriez pas voulu être dans ce Boeing

Trente-huit personnes ont été blessées vendredi lorsqu’un vol United Airlines reliant le Nigeria aux Etats-Unis, a été confronté à de fortes turbulences. C'était le deuxième incident en quelques jours pour cet appareil.

Plus de «Société»

Un vol d'United Airlines reliant la métropole de Lagos au Nigeria à Washington DC a dû faire demi-tour au-dessus de la Côte d'Ivoire le 24 janvier après que de violentes turbulences ont blessé 38 des 256 occupants.



Alors qu'il survolait la Côte d'Ivoire, le Boeing 787-8 Dreamliner s’est soudainement transformé en «Nightmareliner» lorsque l’avion a perdu 300 mètres d’altitude, plongeant les passagers dans une chute brutale. Selon les témoignages, l’avion a rencontré de fortes turbulences environ 90 minutes après le décollage, perdant de l’altitude à trois reprises. Peu de temps auparavant, le personnel de bord avait distribué les repas. D’ailleurs, dans les vidéos filmées à bord, on peut voir de la nourriture éparpillée dans toute la cabine, ainsi que des bagages à main, des couvertures et des oreillers projetés dans les airs.

L’Autorité fédérale des aéroports du Nigeria (FAAN) a indiqué que le pilote avait envoyé un signal de détresse à 1h20 du matin, annonçant un atterrissage d’urgence. Le capitaine de bord avait initialement envisagé un atterrissage au Ghana, avant de retourner au Nigeria, où l’avion a finalement atterri à l’aéroport international Murtala Muhammed à 3h22. Un porte-parole d’United Airlines a confirmé cet atterrissage d’urgence.

«Notre vol de Lagos, au Nigeria, à destination de Washington est revenu à Lagos après un problème technique et un mouvement inattendu de l'avion. Nous travaillons avec les autorités aéronautiques des Etats-Unis et du Nigeria pour en déterminer la cause. »

Un deuxième incident en quelques jours

Six personnes, dont quatre passagers et deux membres d’équipage, ont été hospitalisées pour des blessures graves. Selon la FAAN, 27 autres passagers et cinq membres du personnel de bord ont également été légèrement blessés et ont pu être pris en charge sur place.

Coïncidence insolite, deux jours plus tôt, le même appareil était tombé en panne suite à un problème technique sur la route entre Lagos et Washington. L'avion a dû être redirigé vers Accra, au Ghana. (Izo)