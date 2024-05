Vidéo: watson

«C'était très, très serré»

En Australie, un petit avion de tourisme a évité de peu une tragédie grâce au sang-froid du pilote qui a réussi à atterrir d'urgence.

Plus de «Société»

Un pilote australien et son partenaire sont miraculeusement sortis indemnes de ce qui a failli être un crash. Leur appareil, un avion de tourisme monomoteur Cessna, est tombé en panne en plein vol. Forcés de planer, le pilote australien et sa partenaire ont évité de peu de s'écraser sur des maisons de la banlieue à Sydney avant d'atterrir sur une piste.

La séquence vidéo montre le moment où le pilote, Jake Swanepoel, a désespérément guidé son avion léger au-dessus des maisons de l'ouest de Sydney après avoir subi une panne de moteur peu avant 14 heures, dimanche 26 mai.

Le petit avion Cessna a coupé la cime d'un arbre et a réussi à franchir deux hangars de l'aéroport de Bankstown, dans l'ouest de la ville, avant de s'écraser sur la piste et de s'immobiliser dans l'herbe 150 mètres plus tard. L'avion a pu atterrir sur son flanc avant de se renverser sur le côté.

«Il planait, il n'y avait pas d'électricité. Nous avons coupé les arbres et avons traversé le hangar. C'était très, très serré» Jake Swanepoel 9News

Les deux occupants sont sortis indemnes de l'avion, qui n'a pas subi trop de dégâts. Les services de secours de la Nouvelle-Galles du Sud ont confirmé qu'il n'y avait aucun blessé. Le Bureau australien de la sécurité des transports va enquêter sur les causes de l'accident. Il semblerait que l'avion ait atterri sur la voie de circulation, laissant la piste de l'aéroport intacte.

La région a connu un accident similaire en 2008. Deux personnes à bord d'un avion léger sont mortes après que leur avion est entré en collision en vol avec un autre avion léger, avant de s'écraser sur une maison près de l'aéroport de Bankstown. (sbo)