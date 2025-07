Jet de «pyro» dans le public à Winterthour: ex-fan du SFC en prison

Un ancien supporter genevois a été condamné par la justice zurichoise. L'homme ne peut toujours pas expliquer cet accès de violence et assure qu'il ne voulait blesser personne.

Un ex-fan du Servette FC écope d'un an de prison ferme pour avoir lancé un engin pyrotechnique allumé dans le public en 2024 à Winterthour, faisant trois blessés légers. La justice zurichoise l'a reconnu coupable de tentative de lésion corporelle grave, notamment.

Le Tribunal de district de Winterthour (ZH) a condamné l'accusé de 27 ans à deux ans et huit mois de prison, dont un an ferme, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 francs, assortie d'une amende. Elle l'a reconnu coupable de tentative de lésion corporelle grave, dommage à la propriété, émeute, violation de l'interdiction de se masquer le visage et de mise en danger d'autrui à travers des explosifs.

Il s'excuse et dit avoir coupé avec Servette

Le verdict survient dans le cadre d'une procédure accélérée, les parties étant tombées d'accord. L'accusé – un concierge – a admis tous les faits qui lui sont reprochés.

Face à la Cour, il a exprimé ses regrets et a présenté ses excuses. «Je ne peux pas m'expliquer ce qui m'a pris», a-t-il déclaré.

Il assure:

«Je ne voulais blesser personne»

Hyperactif, le jeune homme était sous influence d'alcool et de drogue au moment des faits. Il ne soutient plus le club de football genevois aujourd'hui. Il explique:

«Chaque fois que j'entends parler de Servette, je pense à cet incident»

Entretemps, le prévenu a changé beaucoup de choses dans sa vie, a-t-il assuré. Il fait beaucoup de sport et ne se rend plus aux mêmes endroits qu'avant, reste beaucoup à la maison.

Intentions violentes, selon la juge

Servette a remporté le match incriminé, a souligné la présidente du tribunal en rendant le jugement. Il y avait donc d'autant moins de raisons de se montrer violent. La juge a dénoncé:

«Vous vouliez simplement mettre tout sens dessus dessous en public sous la protection d'une troupe violente»

Selon elle, le prévenu avait réellement des intentions violentes. Le fait qu'il se soit masqué le visage et qu'il ait introduit d'engin pyrotechnique dans le stade en témoigne. Enfin, le jet du pyro dans le public était sa propre idée, alors même que le secteur visé ne comportait pas de spectateurs ayant provoqué les fans adverses.

Parmi une trentaine de hooligans

L'affaire remonte au 28 avril 2024. Après le match de coupe suisse entre le FC Winterthour et le Servette FC au stade de la Schützenwiese, une trentaine de hooligans genevois masqués se sont rués sur le terrain de jeu, dont le prévenu. Ce dernier a lancé un engin pyrotechnique en feu dans le public.

Le «pyro», dont la chaleur peut atteindre jusqu'à 2500 degrés, a transpercé le filet séparant les fans du terrain et a atterri dans les gradins. Son vol est passé juste à côté de la tête d'une spectatrice. Le pyro a effleuré finalement une femme et un homme dont les vêtements ont été roussis par le feu. Un fan zurichois a chuté et s'est blessé à l'épaule en évitant l'engin. Un autre a pu baisser sa tête de justesse pour l'éviter.

Le bilan humain s'est limité à quelques blessures légères. Par son acte, le prévenu a pris, toutefois, en compte le fait que son jet aurait pu toucher directement des personnes et les brûler grièvement au visage et les rendre aveugles, estime le Ministère public dans son acte d'accusation.

Après cet acte, plusieurs fans du FC Winterthour ont couru, à leur tour, sur le terrain et s'en sont pris aux hooligans servettiens. Le service de sécurité a pu séparer les protagonistes. L'accusé a jeté, ensuite, un objet inconnu dans une tribune.

Vandalisme à la gare au retour

Sur le chemin du retour vers la gare de Winterthour, une quarantaine de hooligans genevois dont l'accusé ont vandalisé un passage sous voies fraîchement rénové. Il y a allumé un feu d'artifice et y a brisé les plaques de couverture.

Il a aussi détruit des poubelles, lancé des vélos autour de lui et agressé des policiers avec des jets de ballast venu des voies ferroviaires. Le trafic ferroviaire a dû être bloqué durant une demi-heure. Suite à ces violences, le Servette FC a été sanctionné de la fermeture du secteur de ses fans au stade de Genève au match suivant et d'une amende de 40 000 francs. (ats)