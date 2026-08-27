Le procès de Lindsay Clancy fait trembler l'Amérique

Lindsay Clancy lors de son troisième jour de procès le 28 juillet dernier. Elle est accusée d'avoir étranglé ses trois jeunes enfants en 2023 à leur domicile de Duxbury, dans le Massachusetts. Image: The Patriot Ledger

Elle a tué ses trois enfants: ce procès divise l'Amérique

Lindsay Clancy a tué ses trois enfants en 2023. Mais était-elle pénalement responsable de ses actes? Son procès, qui touche à sa fin dans le Massachusetts, oppose deux lectures de son état mental et relance le débat sur la psychose post-partum.

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Depuis la fin du mois de juillet, le procès de Lindsay Clancy est très suivi aux Etats-Unis. Cette ancienne infirmière en obstétrique, originaire de Duxbury, dans le Massachusetts, est jugée pour avoir tué ses trois enfants en janvier 2023.

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Au-delà de son volet judiciaire, l'affaire soulève une question psychiatrique centrale: dans quelle mesure Lindsay Clancy était-elle capable de comprendre la nature et le caractère répréhensible de ses actes? Son procès, suivi par de nombreux médias, alimente ainsi le débat sur la manière dont la justice pénale appréhende les troubles psychiatriques post-partum.

Ce qui s'est passé

Le drame a lieu le 24 janvier 2023. Ce jour-là, Lindsay Clancy demande à son mari, Patrick, de quitter leur domicile pour aller chercher un repas et des médicaments. En son absence, elle étrangle leurs trois enfants à l'aide de bandes d'exercice dans le sous-sol de la maison. Pour l'accusation, les courses demandées à son mari montrent qu'elle avait planifié son geste. La défense conteste cette interprétation.



Sa fille Cora, 5 ans, et son fils Dawson, 3 ans, meurent le jour même. Callan, âgé de huit mois, décède à l'hôpital trois jours plus tard.

Après avoir commis l'irréparable, elle tente de se suicider en se tailladant les poignets et le cou, puis en sautant d'une fenêtre du deuxième étage. Elle survit à sa chute, mais reste paralysée des membres inférieurs et se déplace depuis en fauteuil roulant.

Lindsay Clancy s’est retrouvée paraplégique à la suite de sa tentative de suicide. Image: NBC News

Depuis l'ouverture de son procès, le 27 juillet, une question domine les débats: Lindsay Clancy était-elle pénalement responsable de ses actes? Les procureurs soutiennent que les actes étaient délibérés, rationnels et prémédités. Selon eux, elle a volontairement confié des courses à son mari pour s'assurer qu'il quitte la maison et lui laisser le temps d'agir.

La défense soutient que Lindsay Clancy souffrait d’une psychose post-partum et qu’elle était, au moment des faits, incapable de comprendre le caractère répréhensible de ses actes. La psychose post-partum, aussi appelée psychose puerpérale, est une urgence psychiatrique grave mais rare, qui touche environ une à deux femmes sur mille après l’accouchement. Elle peut notamment provoquer des hallucinations, des délires, d’importantes variations de l’humeur et d’autres symptômes sévères.



Les débats ont également porté sur un possible trouble bipolaire et sur les nombreux médicaments prescrits à Lindsay Clancy dans les mois précédant les faits. Son journal intime, son dossier médical et les différentes expertises sont au cœur des interprétations divergentes de son état psychiatrique, comme le relate CNN.

Une voix lui aurait dit de le faire

Lindsay Clancy affirme avoir entendu, au moment des faits, une voix masculine lui ordonnant de tuer ses enfants puis de se suicider. Ce récit constitue l'un des principaux points de désaccord entre les experts entendus au procès.



Lundi 24 août, Kirk Heilbrun, psychologue légiste appelé par l'accusation, a contesté l'idée que son état mental l'empêchait de comprendre la portée de ses actes, selon NBC News. D'après lui, cette mère de famille a ôté la vie de ses enfants afin qu’ils ne «souffrent pas» après qu’elle se soit suicidée.

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«Elle a décrit les faits comme suit : elle a entendu une voix qu’elle n’avait jamais entendue auparavant, elle a eu une hallucination et elle n’a jamais rien vécu de tel depuis. C’est le moins qu’on puisse dire, un schéma ou une manifestation extrêmement inhabituel(le) de ce genre de phénomène» Kirk Heilbrun, psychologue légiste NBC News

L'issue du procès dépend donc largement de la manière dont le jury évaluera son état mental au moment des faits. L'accusation doit démontrer qu'elle était pénalement responsable, c'est-à-dire qu'elle pouvait comprendre le caractère répréhensible de ses actes.

Les plaidoiries finales sont prévues plus tard cette semaine. Si elle est déclarée non coupable pour cause d’irresponsabilité pénale liée à son état mental, elle pourrait être placée dans un établissement psychiatrique sécurisé de l’Etat. Si, au contraire, le jury la reconnaît coupable, elle encourt la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

Manifestations de soutien

Le procès s'accompagne également d'un mouvement de soutien à Lindsay Clancy. Des manifestantes se sont rassemblées à Plymouth pour défendre la thèse de l'irresponsabilité pénale et sensibiliser aux troubles psychiatriques maternels.

De nombreuses femmes sont venues apporter leur soutien à Lindsay Clancy afin de sensibiliser le public aux troubles psychiques pouvant survenir après l’accouchement. Image: WBUR

Le mouvement «Stand in Peace for Lindsay» entend notamment dénoncer ce qu'il considère comme des défaillances dans la prise en charge des maladies psychiatriques maternelles.



Avant le drame, Lindsay Clancy avait sollicité à plusieurs reprises une aide médicale. Deux semaines avant la mort de ses enfants, elle avait notamment été hospitalisée volontairement plusieurs jours au McLean Hospital en raison, entre autres, d'idées suicidaires.



Cette prise en charge est aujourd'hui également au cœur des discussions entourant l'affaire. Ses soutiens estiment que le système de santé n'a pas suffisamment pris en compte la gravité de son état et considèrent que les soins reçus avant le drame doivent eux aussi être interrogés.