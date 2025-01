Les meilleures voitures de l'année 2024 seront majoritairement des voitures électriques. Image: vw

Voici les meilleures voitures de 2024

L'automobile club allemand ADAC a établi le classement des meilleures voitures de l'année dernière. Neuf modèles électriques se sont hissés dans le top 10. La première place est occupée par un break électrique.

Oliver Wietlisbach Suivez-moi

Plus de «Société»

L'année passée, l'association allemande ADAC a testé sous toutes les coutures 84 voitures de 29 constructeurs. Parmi elles, 22 voitures à essence, seize diesel, 29 électriques, seize hybrides et une voiture à gaz.

Selon le palmarès 2024, qui vient d'être publié, les sept premières places reviennent toutes à des voitures électriques. Au total, neuf des dix meilleures voitures de l'année sont des modèles entièrement électriques.



Signification des notes: 0,6 - 1,5: très bien. 1,6 - 2,5: bien. 2,6 - 3,5: satisfaisant. 3,6 - 4,5: suffisant. 4,6 - 5,5: insuffisant. En cas d'égalité de notes, classement par ordre alphabétique.

Sur les 84 voitures testées, 18 ont obtenu une note inférieure à deux, ce qui correspond à la meilleure note dans le système allemand.

La vainqueure du test

L'ID.7 Pro et l'ID.7 Tourer de VW occupent ensemble la première place. La berline électrique et le break électrique ont obtenu la meilleure note globale jamais attribuée à une voiture par l'ADAC. Jamais auparavant les testeurs n'avaient attribué la note globale de 1,5 et donc la mention «très bien». L'ID.7, qui coûte un peu plus de 60 000 francs, laisse même derrière elle les voitures de luxe à moteur à combustion de BMW et Mercedes, qui coûtent plus de 100 000 francs.

Vainqueur du test: la VW ID.7 électrique est la seule voiture à obtenir la mention «très bien» (note 1,5) de l'ADAC. Image: vw

Le vainqueur du test a obtenu de très bons résultats dans les catégories propulsion, sécurité, environnement et confort. Les critiques portent en premier lieu sur le prix du meilleur modèle VW électrique à ce jour. La charge remorquable et la charge utile pourraient également être meilleures.



Ce qui est particulièrement réjouissant, c'est que les voitures électriques de diverses marques obtiennent de bonnes notes. Parmi elles, des modèles d'Audi, BMW, Kia, Mercedes, Porsche, Skoda ou Volvo. Les Model 3 et Model Y de Tesla ont également obtenu de bons résultats, avec une note globale de deux. De légères déductions ont été attribuées pour l'habitacle, le confort de la suspension et l'absence de boutons physiques, ce qui complique l'utilisation et présente un fort potentiel de distraction.



Voici les meilleures voitures de 2024: 1 / 12 Voici les meilleures voitures de 2024: 10e place: Genesis G80 Electrified (Hyundai). Note globale: 1,8 (électrique). source: shutterstock

Les voitures électriques dominent le palmarès

La domination des voitures électriques nous rappelle que les temps changent, et ce à un rythme effréné. Face à des voitures électriques plus modernes et plus respectueuses de l'environnement, même les modèles thermiques de luxe sont visiblement perdants. En particulier dans les deux catégories de test «propulsion» et «environnement», ils n'ont aucune chance.

Le résultat est d'autant plus impressionnant que le classement ne provient pas de partisans de l'e-mobilité ou des Verts, mais de l'ADAC allemand. Difficile d'accuser le club des transports de privilégier les voitures électriques pour des raisons idéologiques.



Pourquoi cette suprématie de l'électrique? Selon le test de l'ADAC, les voitures électriques obtiennent de meilleurs résultats au niveau de la propulsion, par exemple parce qu'elles sont plus silencieuses, qu'elles ont une forte accélération à l'arrêt et que la boîte de vitesses n'a pas d'à-coups. De plus, elles font valoir leurs avantages dans la catégorie environnementale, «car elles sont de plus en plus économiques et consomment moins d'électricité», expliquent les experts automobiles.



Comment le test a-t-il été mené? Les voitures sont comparées entre dans les catégories suivantes: carrosserie/coffre, habitacle, confort, moteur/propulsion, caractéristiques de conduite, sécurité et environnement. Une note globale est calculée à partir d'environ 300 critères de test, les critères «environnement» et «sécurité» étant les plus fortement pondérés. Plus la note est basse, plus la voiture est de qualité.



Depuis 2016, l'évaluation est indépendante de la catégorie du véhicule, ce qui permet de comparer des voitures de catégories et de prix différents. Outre la note globale, il existe des classements séparés pour les coûts des voitures (coût total après cinq ans), le rapport qualité-prix ainsi qu'un classement pour les voitures les plus propres.



Classement selon le rapport qualité-prix

A noter que le classement est très différent si l'on considère uniquement le rapport qualité-prix. Dans ce classement, les modèles à combustion ont encore une courte longueur d'avance, selon l'ADAC. Le vainqueur du rapport qualité-prix 2024 est la Renault Clio, une voiture à essence bon marché qui, pour une petite voiture, est bien finie et offre une sécurité élevée.

L'ADAC atteste également un bon rapport qualité-prix à plusieurs voitures électriques, comme la MG 4, l'Opel Astra Electric, l'Opel Corsa Electric ou la Peugeot e-308.

Ce qu'il faut aussi dire, c'est que, dans l'ensemble, il n'y a pratiquement plus de perdants dans le classement, selon l'ADAC. Ainsi, 74 des 84 véhicules obtiennent au moins la note globale «bien».

Même les cinq voitures les plus mauvaises de l'année de test 2024 obtiennent des notes comprises entre «satisfaisant» et «suffisant». En d'autres termes, les voitures neuves vraiment «défectueuses» n'existent plus.



La voiture en dernière position

Avec une note globale de 4,1 («suffisant»), le Dacia Duster arrive en dernière position.

Le perdant: le Dacia Duster dans la génération de modèles encore disponible en 2024, remplacé entre-temps.

image: dacia

Le Duster est un «perdant malheureux», écrit l'ADAC, car le modèle testé est encore le modèle précédent lancé en 2018, qui a entamé sa dernière année de production en 2024. Entre-temps, le Duster a été remplacé par une nouvelle génération. Les mauvais résultats de l'«ancien» Duster montrent bien «à quelle vitesse le monde automobile continue de tourner».



C'est surtout en matière de sécurité que l'ancien modèle est à la traîne. En ce qui concerne les systèmes d'assistance et les normes de sécurité accrues, il ne peut plus rivaliser avec les voitures plus modernes. Le nouveau Duster est certes techniquement meilleur, mais il est aussi plus cher.