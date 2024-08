Un test complet le montre: de nombreuses voitures électriques sont désormais capables de parcourir de longues distances. Image: Shutterstock

Voici les voitures électriques avec la plus grande autonomie

Les voitures électriques et les longs trajets ont longtemps été considérés comme contradictoires. Mais est-ce toujours le cas? L'Automobile Club allemand a testé plus de 80 voitures électriques sur leur aptitude à parcourir de longues distances.



L'autonomie a longtemps été le talon d'Achille de la voiture électrique – et l'est encore en partie. Mais chaque année, non seulement l'autonomie moyenne des nouveaux modèles électriques augmente, mais la vitesse de recharge moyenne diminue également. On a tendance à oublier ce deuxième point, mais il est important pour les conducteurs qui effectuent de longs trajets et doivent souvent utiliser des stations de recharge rapide.

C'est pourquoi le club automobile allemand Adac a pour la première fois pris en compte, dans son évaluation de l'aptitude aux longs trajets, l'autonomie supplémentaire obtenue en chargeant la voiture pendant 20 minutes à une borne de recharge rapide.

L'autonomie totale calculée par l'Adac représente donc la distance atteinte avec un arrêt de charge dans des conditions réalistes. Le test n'a donc pas pris en compte les indications d'autonomie WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures, la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers) utopiques des constructeurs, qui ne sont atteintes que dans des conditions idéales, mais des autonomies proches de la réalité issues de la procédure de test de l'Adac pour un mode de conduite mixte (urbain, extra-urbain et autoroute). Il convient de noter que si l'on roule principalement à des vitesses élevées sur autoroute, l'autonomie est réduite en conséquence.



A savoir 👇 Les résultats de mesure suivants, issus du test de l'Adac, montrent quels modèles vont le plus loin avec un arrêt de charge et combien de kilomètres les différentes voitures électriques rechargent en 20 minutes (balayez vers la gauche sur votre téléphone pour voir toutes les colonnes du tableau).

L'autonomie totale représente la distance qui peut être parcourue avec une pause de charge de 20 minutes si la batterie a été préalablement réduite de 100 à 10 %.

Voici comment les tests ont été effectués

Pour les plus de 80 modèles de voitures électriques testés, la voiture a été conduite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que 10% de batterie. Ensuite, toutes les voitures ont été rechargées pendant 20 minutes sur la même borne de recharge rapide de 300 kW. L'autonomie totale se compose donc de 90% de l'autonomie calculée par l'Adac avec une batterie entièrement chargée, plus l'autonomie qui, dans le cas idéal, peut être augmentée par une recharge de 20 minutes:

«L'autonomie de base est fixée à 90% de la charge, car les conducteurs n'attendent jamais que la batterie soit complètement vide avant de la recharger» ADAC

Le scénario de test de l'Automobile Club est réaliste dans la mesure où les conducteurs expérimentés effectuant de longs trajets préfèrent attendre que le niveau de leur batterie soit le plus bas possible avant de s'arrêter à une borne de recharge rapide afin d'optimiser leur temps de recharge. Comme chacun sait, plus la batterie est vide, plus la vitesse de chargement est élevée. Mais au quotidien, toutes les bornes de recharge rapide sont encore loin de supporter les vitesses de recharge maximales des meilleures voitures électriques à longue distance.

La reine des longues distances: Hyundai Ioniq 6

Hyundai Ioniq 6: parfaite pour les longs trajets selon l'Adac.

La Hyundai Ioniq 6, dotée d'une batterie de 77,4 kWh et d'une propulsion arrière (à partir de 56 900 francs), est actuellement en tête des voitures électriques les plus aptes à parcourir de longues distances, avec une autonomie totale de 931 kilomètres après une recharge rapide de 20 minutes. La voiture, qui est également proposée avec une batterie plus petite pour moins de 48 000 francs, est «extrêmement efficace» et peut «se charger remarquablement rapidement», écrivent les testeurs.

En deuxième et troisième position, on trouve les deux carrosses de luxe Lucid Air et BMW iX, qui disposent chacun d'une très grande batterie (environ 112 kWh), mais qui sont beaucoup moins efficaces. Sans surprise, les voitures haut de gamme dotées de grandes batteries et/ou d'un chargement très rapide dominent le classement.

Il est intéressant de constater que ni la Porsche Taycan ni aucune des Audi testées jusqu'à présent «n'ont réussi à se hisser dans le top 20 en tant que produits phares de l'ingénierie allemande», écrivent les testeurs. En revanche, des modèles comme la Polestar 2 Long Range (6e place), la Hyundai Ioniq 5 (8e), qui se charge rapidement comme la Ioniq 6, qui arrive en tête, et la Tesla Model X (13e) se retrouvent dans le top 20.



A savoir 👇 Le tableau suivant montre quelles sont les voitures électriques les plus adaptées aux longs trajets – et lesquelles sont le choix le plus approprié pour les trajets courts (utilisez la recherche dans le tableau ou cliquez sur la flèche en haut à droite pour voir toutes les données).

Astuce: utilisez la recherche et triez le tableau par «Autonomie totale», «Autonomie avec une batterie pleine (jusqu'à 10% d'énergie restante)», «Autonomie gagnée en chargeant pendant 20 minutes» ou par ordre alphabétique de fabricant ou de «modèle» en tapant sur le titre des colonnes. Avec la flèche en haut à droite, vous pouvez afficher d'autres pages de tableau.

Et où en est Tesla?

«Les modèles de Tesla – l'incarnation initiale des voitures électriques capables de parcourir de longues distances – ne définissent plus la mesure de toute chose et ne se situent, de manière surprenante, que dans la moyenne supérieure lors des mesures», écrit l'Adac. Il ne faut toutefois pas sous-estimer le fait que Tesla dispose d'un atout non négligeable avec son réseau de superchargeurs développé dans toute l'Europe – dans la mesure où l'on doit charger sa Tesla très souvent sur des chargeurs rapides publics. «L'interaction entre la planification des arrêts de charge, le préconditionnement de la batterie et la disponibilité des Superchargers fonctionne parfaitement et fait des longs trajets en Tesla un jeu d'enfant, même pour les novices en voitures électrique».



De nombreuses voitures électriques sont «adaptées aux longs trajets»

Sur les plus de 80 voitures électriques testées, treize ont obtenu la mention «entièrement compatible avec les longs trajets». Cela signifie qu'elles atteignent une autonomie totale d'au moins 750 kilomètres avec un arrêt de charge de 20 minutes. On notera que 21 autres modèles sont «adaptés aux longs trajets». Ils atteignent une autonomie totale d'au moins 600 kilomètres avec un seul arrêt de charge.

L'Adac considère comme «entièrement compatibles avec les longs trajets» toutes les voitures électriques qui, avec un arrêt de charge de 20 minutes, ont une autonomie totale de plus de 750 kilomètres.

De même, 21 modèles sont «adaptés aux longs trajets avec un temps de recharge un peu plus long». Ils peuvent parcourir entre 500 et 600 km avec un arrêt de charge de 20 minutes, ce qui ne suffit pas tout à fait pour l'évaluation «adapté aux longs trajets». L'Adac atteste à quatorze autres modèles une «aptitude conditionnelle aux longs trajets» de 400 à 500 km et 14 autres modèles n'atteignent pas 400 km d'autonomie totale, même avec un arrêt de charge de 20 minutes.



Les petites voitures ne sont pas idéales pour les longs trajets

La Fiat 500e: en queue de peloton du test longue distance selon l'Adac. Image: keystone

Il n'est guère étonnant que les petites voitures électriques ou les voitures particulièrement bon marché, dotées d'une faible capacité de batterie et d'une faible puissance de charge, ne battent pas de records de distance: c'est la Fiat 500e, construite pour les courtes distances, qui ferme la marche du test. Dans sa version de base avec la plus petite taille de batterie au choix (24 kWh), la mini-voiture électrique a une autonomie réaliste de 139 km avec 10% de batterie restante. Avec une recharge rapide de 20 minutes, on peut parcourir au total 233 km.

La Dacia Spring, proposée à un prix nettement inférieur à 20 000 francs, n'est clairement pas conçue pour les longs trajets. La petite voiture a une autonomie réaliste de 178 km ou une autonomie totale de 252 km avec un arrêt de charge de 20 minutes.



