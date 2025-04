Une frontière à travers la porte d'entrée d'un immeuble d'habitation. Pour en savoir plus, rendez-vous au 4ème point de cet article. Image: Shutterstock

Ces 10 frontières sont aussi courtes que curieuses

Les frontières entre deux pays sont presque toujours des endroits un peu particuliers. Cela peut même devenir vraiment curieux lorsqu'elles ne s'étendent que sur quelques mètres. Voici les dix frontières les plus courtes de la planète.

Reto Fehr Suivez-moi

Plus de «Société»

L'Italie entoure complètement la Cité du Vatican, soit sur environ 3200 mètres. Il y a aussi la frontière de 1200 mètres qui sépare Gibraltar de la pointe sud de l'Espagne. Rien d'autre pour délimiter ces deux mini-Etats.

Mais il existe un peu partout dans le monde des tronçons de frontières nettement plus courts. On vous montre.

Aperçu

Commençons par un aperçu de là où se trouvent les frontières les plus courtes. On vous donne ensuite davantage de détails pour chacune d'entre elles:

Brezovica Zumberacka 🇸🇮 / 🇭🇷



Longueur de la frontière: 991 mètres Image: google maps/watson

A la frontière entre la Croatie et la Slovénie, la Cour internationale d'arbitrage de La Haye a statué en 2009 sur plusieurs litiges fonciers. Mais pas sur une petite enclave croate située à proximité d'un tracé frontalier déjà complexe. La faute au découpage du cadastre, qui a également créé d'autres problèmes.

La petite parcelle avec les trois maisons reste croate. En 2011, 19 personnes y vivaient. Elle appartient à la commune croate de Brezovica Zumberacka, elle-même encerclée par la commune slovène de Brezovica pri Metliki. La ligne de démarcation mesure 991 mètres.

La maison à gauche derrière les arbres se trouve dans l'enclave, tout comme tout ce qui se trouve derrière la route. Image: Google Maps

Centrale électrique de Dhekelia 🇨🇾 / 🇬🇧



Longueur de la frontière: 933 mètres Image: google maps/watson

Saviez-vous que Chypre abrite deux territoires britanniques d'outre-mer? Akrotiri à la pointe la plus au sud, et Dhekelia, à proximité de la station balnéaire d'Ayia Napa. Il s'agit d'une base militaire d'environ 18 kilomètres de long et d'à peine 10 kilomètres de large. Dans celle-ci, il existe par ailleurs quatre enclaves chypriotes.

L'une d'entre elles est la péninsule avec la centrale électrique qui est directement alimentée par la mer et qui produit environ la moitié de l'électricité de Chypre. La ligne de démarcation ne mesure que 933 mètres.

La petite péninsule avec la Dhekelia Power Station. Il y a certainement des endroits plus bucoliques dans le coin. Image: adobe stock

Sud de Yaradullu 🇦🇲 / 🇦🇿



Il existe plusieurs grandes enclaves dans la zone frontalière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Toutefois, la plupart d'entre elles ne sont plus valables que de jure, c'est-à-dire sur le papier. De facto, en pratique donc, les populations locales respectives ont été expulsées dans le tumulte de la guerre.

Longueur de la frontière: 600 mètres Les deux petits territoires figurent encore ici. Sur Google Maps, ils n'apparaissent pas (ou plus). Image: google maps/watson

En outre, au sud de la ville azerbaïdjanaise de Yaradullu, on remarque deux autres enclaves microscopiques, de simples étendues de terre en fait, qui n'ont même pas de nom. En turc, on les appelle «Iki Isimsiz», ce qui signifie «les deux sans nom». La plus petite a une ligne de démarcation d'environ 600 mètres.

On ne les voit pas sur Google Maps. L'Arménie les a occupées. Là encore, elles sont donc actuellement arméniennes de facto.

Voici à quoi ressemble la région de Yaradulla. Image: Afgan Mehdikhanov

Enclave de Rückschlag 🇧🇪 / 🇩🇪



Jetons à présent un coup d'œil sur la frontière belgo-allemande, un peu au sud d'Aix-la-Chapelle. On tombe alors sur la petite enclave allemande de Rückschlag:

Longueur de la frontière: 510 mètres Image: google maps/watson

Mais inspectons avant ça toute la région autour de Roetgen et Monschau. La Belgique aurait dû y recevoir en 1949 deux arrondissements en guise de «compensation» pour les pertes subies pendant la Première Guerre mondiale. Mais les Belges ont refusé et n'ont pris que la ligne de chemin de fer. Elle fait environ 28 kilomètres. Voilà pourquoi il y a maintenant quelques enclaves allemandes. La ligne ferroviaire a aujourd'hui cédé sa place à une magnifique piste cyclable, la Vennbahnweg.

En jaune, les tronçons sur lesquels la Belgique ne possède que l'ancienne voie ferrée. A gauche et à droite, c'est l'Allemagne. Au milieu (le point orange), la petite enclave de Rückschlag. Image: google maps/watson

La plupart des enclaves sont un peu plus grandes, sauf un champ, appelé Rückschlag. Sur l'image satellite, on aperçoit en haut à droite un bâtiment sur la parcelle avec environ 510 mètres de frontière.

Rückschlag appartient donc à Monschau (et sa magnifique vieille ville). Tout cet enchevêtrement de frontières est à découvrir grâce à une piste cyclable de 125 kilomètres. D'anciennes maisons de garde-barrière ont été transformées en hôtels le long du parcours.

La petite route fait partie de la Vennbahnweg, une piste cyclable sur sol belge qui traverse par moments l'Allemagne. Au fond du petit bois, vous reconnaîtrez peut-être le toit du bâtiment du Rückschlag, la fameuse enclave. Image: google maps

Ile de Märket 🇸🇪 / 🇫🇮



Longueur de la frontière: 500 mètres Image: google maps/watson

L'île de Märket constitue un cas très particulier de tracé de frontière. Celle-ci traversait en fait simplement la petite île du nord au sud. La partie occidentale appartenait à la Suède, la partie orientale à la Finlande. L'Aland, en fait. Mais ça, c'est une autre histoire. Reprenons: la Finlande, donc.

En 1885, les Finlandais ont construit ici, sur le point culminant du rocher plat, un phare et trois bâtiments annexes. Malheureusement, ils l'ont fait du côté suédois d'alors.

Ce lopin de terre appartient pour moitié à la Suède et à la Finlande. Les trois bâtiments sont passés sur le territoire de la seconde après le nouveau tracé. Image: flying-revue.com

Démonter le phare et le reconstruire n'était pas une option; inverser les deux territoires aurait eu des conséquences plus considérables encore sur les frontières maritimes. Il a donc fallu 100 ans pour trouver une solution.

En 1985, on a finalement pu corriger les choses. La ligne forme désormais une sorte de Z de 500 mètres à travers l'île. Les deux états détiennent à nouveau des parts égales de Märket.

Iles du fleuve Parana 🇵🇾 / 🇦🇷



Longueur de la frontière: environ 300 mètres Image: google maps/watson

Changeons de continent et intéressons-nous au Río Parana, qui sépare le Paraguay et l'Argentine sur environ 600 kilomètres. La frontière ne passe cependant pas toujours exactement au milieu du fleuve. C'est surtout dans la partie ouest que se trouvent des îles, certes du côté paraguayen, mais qui sont en fait des enclaves argentines.

Ainsi, depuis 1981, 55 d'entre elles appartiennent au voisin du sud, bien qu'elles se situent dans les eaux du Paraguay.

L'Isla Pombero Cerrito. Bien qu'elle se trouve dans la zone des nombreuses îles qui sont des enclaves, elle n'en est pas une elle-même. Elle est dans les frontières «normales» du Paraguay, à quelques mètres de l'Argentine. Image: google Maps

La taille de ces petites îles évolue régulièrement en raison d'alluvions de sable. La plus petite, d'une circonférence d'environ 300 mètres, ne porte pas de nom. Elle s'est formée près de l'Isla de los Pajaros. Elle appartient elle aussi à l'Argentine.



(Adaptation française: Valentine Zenker)