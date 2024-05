WhatsApp change de tête: «On dirait que t'es dans un laboratoire»

L'application de messagerie déploie actuellement une mise à jour dont les changements n'ont pas fait que des heureux. Voici les nouveautés à venir.

Nathalie Trappe / watson.de

Whatsapp est probablement l’application la plus utilisée chez de nombreuses personnes. Même s'il existe aujourd'hui quelques alternatives comme Telegram, Signal et Threema, l'application de Meta reste la messagerie la plus populaire avec environ 2,8 milliards d'utilisateurs dans le monde.

Outre quelques nouveautés et ajouts de fonctionnalités ici et là, l'application n'a que très peu changé depuis son lancement en 2009. Mais depuis quelques semaines, Meta procède à une transformation majeure de l’app, ce qui ne fait pas que des heureux, à l'instar de ses internautes:

Ainsi, pour de nombreux utilisateurs, Whatsapp a changé d'apparence. Ainsi, le vert a remplacé le bleu foncé comme couleur de signalisation. Par exemple, l'apparition d'un nouveau message dans l'application est signalé par un point vert à côté du nom du chat. Auparavant, ce point était bleu.

Après une longue phase de test auprès des utilisateurs de la version bêta, le nouveau design sera progressivement lancé dans tous les pays. L'espacement de certaines icônes et les ombres en mode foncé seront également adaptés.

«La couleur est désormais utilisée de manière plus consciente afin que vous puissiez vous concentrer sur les choses essentielles à l'écran» WhatsApp

Selon les informations du portail WABetaInfo, les utilisateurs devraient également pouvoir choisir parmi quatre autres couleurs pour personnaliser le design de leurs chats lors de la prochaine mise à jour.

Nouveau filtre pour les discussions

WhatsApp veut en outre rendre la recherche de conversations dans l'application plus facile. Comme le font savoir les développeurs de la messagerie, des filtres de chat pour Android et IOS doivent aider les utilisateurs à mettre de l'ordre dans leurs conversations. Les filtres de chat «vous facilitent la recherche sans que vous ayez à faire défiler toute votre boîte de réception», disent-ils.

Les filtres apparaissent en haut de l'écran. Image: whatsapp

Les utilisateurs de Whatsapp peuvent trier leurs chats à l'aide de trois filtres qui peuvent être sélectionnés en appuyant sur le bord supérieur de l'écran. Avec le filtre «Tous», l'utilisateur voit aussi bien les chats que les groupes. Le filtre «Non lu» n'affiche que les chats non lus. Et avec «Groupes», seuls les messages de groupe sont affichés dans la liste des chats.



Gros changements pour les utilisateurs Android

Pour les utilisateurs d'Android, une autre chose a changé au cours des dernières semaines, qui ne concerne pas seulement une question d'apparence. Depuis la dernière mise à jour, c'est toute la structure au sein de la messagerie qui a changé.

Au lieu d'être située en haut, la barre de menu de Whatsapp se trouve désormais en bas de l'écran sur les appareils Android. C'est déjà le cas depuis longtemps sur iOS.

En outre, les utilisateurs d'Android ont signalé une modification de l'icône des discussions en bas. Au lieu de deux bulles normales, on y trouve désormais le logo Whatsapp. Sur les appareils iOS, ce changement n'est pas encore visible.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci