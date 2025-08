Le Nokia G22, un smartphone commercialisé en 2023. Image: Nokia / HMD Global

Une légendaire marque de téléphone va disparaître

Le contrat de licence de la marque Nokia arrive à échéance. La fin des célèbres téléphones est donc prévue pour le printemps prochain.

Steve Haak / t-online

Dès mars prochain, les téléphones Nokia pourraient bien appartenir définitivement au passé. Comme le rapporte le magazine spécialisé Heise Online, l’entreprise HMD Global va perdre la licence exclusive de la marque. Le fabricant finlandais produit depuis 2017 des smartphones sous le nom de Nokia.

Mais la célèbre marque de téléphone ne semble plus avoir d’intérêt à vendre le droit d'utiliser son nom. Interrogée par Heise Online, l’entreprise Nokia a répondu que «la licence de marque ne représentait qu’une très petite partie de son activité ». Elle souhaite ainsi se recentrer sur son cœur de métier. Fini les fameux 32-10 ou autres N-Gage, Nokia est aujourd’hui un équipementier réseau et propose notamment des antennes et des logiciels destinés aux opérateurs de télécommunications.

Retrait du marché américain

Les rumeurs concernant la recherche de nouveaux partenaires pour les appareils mobiles ne sont pas fondées, précise Nokia. Et Heise Online d’ajouter:

«La fin des téléphones Nokia semble donc bel et bien scellée»

Il y a quelques semaines à peine, HMD avait annoncé son retrait du marché américain. Dans une déclaration officielle, HMD explique qu’elle traverse, comme beaucoup d’autres entreprises internationales, «un environnement géopolitique et économique complexe».

Un recentrage sur d’autres marchés

HMD a indiqué vouloir désormais se concentrer sur d’autres marchés. Le groupe estime être bien positionné pour une croissance à long terme dans des secteurs comme la famille, la sécurité ou la microfinance.

HMD est née en 2016, après que Microsoft a racheté la branche smartphone de Nokia en 2014. L’entreprise finlandaise a produit ces dernières années des appareils Android à bas prix. Elle a également fait parler d’elle avec des produits nostalgiques, comme la réédition du Nokia 3210 ou un téléphone à clapet Barbie.

La simple vue de ces anciens modèles déclenche un torrent de souvenir pour beaucoup d'entre nous. Image: Imago

Traduit de l'allemand par Joel Espi