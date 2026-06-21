«Mille excuses»: la RTS a envoyé la pub au pire moment

La chaîne publique a raté le début du match entre l'Espagne et l'Arabie saoudite (4-0), dimanche soir au Mondial. Voici ce qu'il s'est passé.

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Le match entre l'Espagne et l'Arabie saoudite était très attendu par les fans de football. La Roja n'avait pas le droit à l'erreur après sa prestation décevante contre le Cap-Vert (0-0), alors que l'Arabie saoudite voulait confirmer son bon match nul contre l'Uruguay (1-1).

Cette partie était évidemment diffusée en direct par la RTS, qui retransmet la quasi-totalité des rencontres du Mondial sur RTS2 (11 parties sur 104 ne sont disponibles que sur les plateformes digitales et sans commentaire). Mais une erreur de timing a plombé le début de match.

Alors que les nombreux fans présents dans les tribunes du stade d'Atlanta entonnaient le traditionnel décompte avant le coup d'envoi (10, 9, 8...), le commentateur a annoncé la publicité.

Le début de match raté: Vidéo: extern / rest

Les téléspectateurs ont tout de suite craint de manquer les premiers instants de la partie, et c'est ce qui est arrivé: la RTS2 a repris le direct alors que 39 secondes s'étaient déjà écoulées.

Le retour à l'antenne: Vidéo: extern / rest

Stéphane Rinaldi, le commentateur du match, a tout de suite réagi:

«Voilà, de retour à Atlanta et mille excuses pour cette page de pub qui est partie un peu tard»

Les téléspectateurs n'ont toutefois rien raté: même si l'Espagne a pressé très tôt, se portant rapidement vers le but adverse, elle ne s'est pas créée d'occasions pendant la publicité diffusée sur RTS2. Les fans romands de la Roja ont pu voir en direct les quatre buts de leur équipe, qui s'est rassurée et relancée dans ce Mondial.