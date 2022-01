image: capture d'écran twitter

La grosse bourde du gardien ivoirien coûte la victoire à son équipe

En relâchant un ballon inoffensif, Badra Ali Sangaré a offert le match nul à la Sierra Leone à la 93e minte (2-2). Deux points de perdus qui pourraient avoir des conséquences fâcheuses pour les Ivoiriens dans cette Coupe d'Afrique.

Le football est parfois cruel. C'est ce que doit se dire Badra Ali Sangaré, le gardien de la Côte d'Ivoire ce dimanche soir.

Le malheureux a commis une énorme boulette à la 93e minute du match de Coupe d'Afrique des nations (CAN) contre la Sierra Leone. Alors qu'il allait facilement capter un ballon mou et sans aucun danger dans ses 16 mètres, le portier est mal retombé et a laissé s'échapper le cuir sous son ventre.

L'attaquant de la Sierra Leone ne s'est pas fait prier pour récupérer le ballon et offrir un caviar à son coéquipier Alhaji Kamara, qui a pu égaliser à 2-2 dans le but vide. Non sans peine, puisqu'il a failli rater cette offrande après avoir glissé...

En plus d'avoir offert le match nul à ses adversaires, le gardien des Eléphants s'est sérieusement blessé au genou. Il a dû être remplacé dans la cage par le latéral de Villarreal, Serge Aurier.

Cette boulette risque de coûter cher à la Côte d'Ivoire. Avec une victoire, les coéquipiers du Sédunois Serey Dié auraient validé leur qualification pour les 1/8e de finale de cette Coupe d'Afrique des nations. Au lieu de ça, ils devront composter leur billet jeudi contre l'Algérie, l'un des favoris au titre.