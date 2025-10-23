Lors du dernier match de préparation, Yanic Konan Niederhäuser a livré sa meilleure performance jusqu’ici. Image: keystone

Le nouveau Suisse de la NBA fait déjà le bonheur des fans

Yanic Konan Niederhäuser est devenu le quatrième Suisse à rejoindre la prestigieuse ligue nord-américaine de basketball. Pour l’instant, c’est surtout son nom qui fait parler de lui – mais le pivot de 22 ans des Los Angeles Clippers semble avoir tout ce qu’il faut pour s’imposer durablement en NBA.

Niklas Helbling Suivez-moi

Plus de «Sport»

Lors du dernier match de préparation, Yanic Konan Niederhäuser a signé sa meilleure performance jusqu’ici sous le maillot des Los Angeles Clippers. Contrairement aux rencontres précédentes, les stars Kawhi Leonard et James Harden n’étaient pas alignées face aux Golden State Warriors, où évoluaient notamment Stephen Curry et Draymond Green. Niederhäuser a ainsi eu l’occasion de se mettre en valeur pendant près de 26 minutes de jeu.

Le basketteur suisse de 22 ans a profité de cette occasion pour inscrire 13 points, avec une solide réussite de 50 %, ainsi que pour capter 11 rebonds et réaliser deux contres. Konan Niederhäuser a donc aussi montré qu’il pouvait peser en défense – un atout essentiel s’il veut gagner du temps de jeu en NBA. Car derrière les expérimentés Ivica Zubac et Brook Lopez, il n’est au mieux que le troisième pivot de l’équipe, d’autant que l’ailier fort John Collins devrait lui aussi être utilisé à ce poste à l’occasion.

Le rookie, sélectionné en 30e position lors de la draft de juin comme premier choix des Clippers, fait déjà le bonheur des fans. La raison? Son nom à rallonge et la manière dont il s’affiche sur son maillot. Avec ses 17 lettres, «Niederhäuser» entoure presque à moitié son numéro 14 dans le dos. Sous un post Instagram, un fan s’est amusé: «Ce maillot est une vraie affaire — le prix par lettre est incroyable!»

Konan Niederhäuser rappelle d’ailleurs Shai Gilgeous-Alexander, dont le nom est tout aussi long et qui a lui aussi porté les couleurs des Clippers.

Le nom de Shai Gilgeous-Alexander compte lui aussi 17 lettres. Image: keystone

Qu’il atteigne un jour le niveau du champion NBA, sacré MVP aussi bien de la saison régulière que de la finale des playoffs l’an dernier, semble toutefois peu probable. Mais avec ses 2,11 mètres et une envergure dépassant les 2,20 mètres, le Suisse a assurément le potentiel pour faire carrière dans la meilleure ligue de basketball du monde.

Konan Niederhäuser, qui a passé les trois dernières années en NCAA, est encore considéré comme un joueur en développement. Malgré un âge déjà un peu avancé pour un rookie NBA, le Fribourgeois doit encore progresser. Il ne possède notamment pas encore de tir à distance fiable – un atout devenu essentiel dans le basketball moderne.



Jeremy Castleberry, qui a entraîné Konan Niederhäuser durant la Summer League – vitrine pour les jeunes talents des équipes NBA – a confié au média The Athletic que le Suisse devait encore travailler sa condition physique. Mais le coach n’a pas manqué de souligner ses progrès:

«Il devient meilleur à chaque match, j’aime ce qu’il fait»

Tant qu’il court d’un bout à l’autre du terrain, protège le cercle et parvient à prendre de vitesse la défense, Konan Niederhäuser s’en sortira bien, prédit Castleberry.

Pour progresser, Konan Niederhäuser considère les Los Angeles Clippers comme un «endroit idéal», en raison du grand nombre de joueurs expérimentés dont il peut s’inspirer. Il sait toutefois lui-même comment il doit jouer: avec activité et agressivité. Avant son meilleur match de la Summer League en juillet, au cours duquel il avait inscrit dix points, il s’était d’ailleurs motivé ainsi:



«Aujourd’hui, c’est Konan qui doit être là. Pas Yanic, mais Konan le Barbare»

Avec son célèbre homonyme du film des années 1980, le rookie tient déjà un excellent surnom – un atout de plus pour devenir un favori des fans dans le sport américain. Mais la route reste encore longue pour Yanic Konan Niederhäuser, qui a inscrit quatre points et capté un rebond pour sa première apparition en NBA, mercredi soir, lors de la défaite de son équipe (129-108) sur le parquet d'Utah Jazz.