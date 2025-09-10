Klark Riethauser lors de son premier match avec le groupe professionnel de l'Elan. image: elan Chalon

Un jeune Romand intègre l'équipe qui catapulte les Suisses en NBA

Arrivé à l’Elan Chalon en 2023 en provenance de Veyrier-Salève Basket, Klark Riethauser, 17 ans, a été intégré à l’effectif professionnel du club. Il suit ainsi les traces de Thabo Sefolosha, Clint Capela et Kyshawn George, propulsés par les Bourguignons vers la NBA.

Quel est le point commun entre Thabo Sefolosha, Clint Capela et Kyshawn George? En plus d’être Romands, tous ont porté les couleurs de l’Elan Chalon en championnat de France, avant de s’envoler vers la NBA.

Finalement, parmi les Suisses ayant rejoint la ligue de basket la plus prestigieuse au monde, seul le Fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser, drafté cet été par les Clippers, n’a pas été formé au sein du club bourguignon, qui a fait du recrutement des jeunes basketteurs romands sa marque de fabrique.

Cela tient à la proximité géographique, à un important travail de scouting en Suisse et aux liens étroits tissés avec les clubs de la région. Mais aussi et surtout au savoir-faire de l'Elan, qui a démontré que Chalon-sur-Saône pouvait être le tremplin idéal pour les talents venus de Suisse. Désormais, lorsque la question de quitter la formation helvétique se pose, les familles se tournent en toute confiance vers l'institution ayant également révélé les Français Joffrey Lauvergne ou Mathias Lessort.

Dernier Suisse à avoir opté pour l'Elan Chalon: Klark Riethauser. Arrivé de Veyrier-Salève Basket en 2023, à l'âge de 15 ans, il s'est imposé en championnat de France U18 élite, menant son équipe au titre au printemps.

Du haut de ses 2m03, l’arrière polyvalent s’est également illustré de plus en plus régulièrement en espoirs, une division qu’il continuera à arpenter cette saison, tout en apprenant au plus haut niveau. Riethauser vient en effet d’intégrer l’effectif professionnel de Chalon-sur-Saône, au moins pour la durée des rencontres de pré-saison. Pour sa première apparition avec la troupe d'Elric Delord, fin août en amical contre les Lions de Genève, il a inscrit deux points et compilé cinq rebonds en plus d'une passe décisive. Mardi soir, contre les Pully Lausanne Foxes, il a planté quatre nouveaux points, dont son premier dunk chez les professionnels.

Ce surclassement ne peut être dissocié de la remarquable campagne estivale du joueur en équipe de Suisse. Membre de la sélection U19 ayant éliminé la France lors de la Coupe du monde à Lausanne (14,6 minutes du jeu en moyenne), Klark Riethauser a enchaîné avec l’Euro U18 B, un tournoi qu’il a littéralement survolé, marquant 21,7 points par match pour 7,4 rebonds.

Klark Riethauser a disputé la Coupe du monde U19 avec un an d'avance. image: fiba

De telles performances lui ont ouvert les portes du Basketball Without Borders de la NBA, un camp organisé en août dernier à Manchester. Mais en raison d'une blessure, Riethauser n'a pas pu y participer. Cela reste néanmoins un premier pas vers la prestigieuse ligue nord-américaine, à laquelle il aspire logiquement, compte tenu de son énorme potentiel.

Mais pour l’heure, c’est à Chalon, et même peut-être encore un peu en Suisse, si son club le qualifie, que doit s’écrire l’avenir de l’ancien joueur de Veyrier-Salève Basket. Et pour cause: l'Elan se rendra à Fribourg dans deux semaines pour disputer les qualifications de la Ligue des champions.