«Que disent les chiffres des scientifiques? Chaque humain ne peut émettre plus de 2 tonnes équivalent CO2 par personne et par an si nous souhaitons rester sous les 2 degrés de réchauffement. Or un Français moyen émet 10 tonnes, et un Class40 neuf 50 tonnes [...] Certes, la voile n’est pas le plus gros pollueur. Mais toute action qui contribue à dépasser ces 2 tonnes devrait être remise en question.»

Stan Thuret dans son annonce sur Facebook le 15 février.