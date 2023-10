Basile Buisson a débuté sa carrière de navigateur devant son écran.

Il cartonnait sur un jeu de voile, le voici embarqué dans une course au large

Basile Buisson était tellement fort sur «Virtual Regatta» que les organisateurs de la Transat Jacques Vabre ont voulu savoir comment il se débrouillerait sur l'eau. Il est parti du Havre dimanche pour traverser l'Atlantique.

D'ordinaire, les marins écrivent leurs plus belles histoires sur l'eau, dans l'immensité des océans sur lesquels, seuls ou en équipage, ils bravent les éléments et défient les concurrents. Basile Buisson, lui, a fait tout le contraire, puisqu'il a réalisé son plus grand exploit (celui de participer à la Transat Jacques Vabre) avant même de hisser la grande voile en direction de la Martinique. Son parcours est insolite pour un marin, mais c'est un peu normal, puisque le Français de 34 ans n'en est pas vraiment un.

Basile Buisson a certes un peu d'expérience sur l'eau (il participe à des courses amateurs depuis son jeune âge et est officier de la marine marchande), mais il a fait des études d'informaticien et n'a jamais participé à une compétition professionnelle. Sa place sur la Jacques Vabre 2023 (une course transatlantique du Havre à Fort-de-France), ce père de famille la doit à ses prouesses sur le jeu en ligne «Virtual Regatta».

De quoi s'agit-il? C'est un jeu vidéo créé en 2006. Il permet aux amateurs de voile de défier en direct les navigateurs engagés sur la course au large. Chacun peut ainsi mener son embarcation depuis son salon, à condition de savoir exploiter les données météorologiques. Plusieurs centaines de milliers d'internautes participent au jeu lors de chaque grande course.

Tout a commencé en 2019. Les organisateurs de la transat Jacques Vabre se réunissent avec ceux de Virtual Regatta pour lancer le projet «Du virtuel au réel». Le but: permettre à un joueur en ligne de participer à la course pour de vrai.

«C’est un rêve. Quand j’ai pris connaissance du concours, je me suis dit que c’était la chance de ma vie, j’ai sauté dessus» Basile Buisson, cité par Le Monde

Le projet n'aurait jamais pu se concrétiser sur le Vendée Globe, par exemple, qui est une course en solitaire. Mais la Jacques Vabre est une épreuve qui se dispute à deux, si bien que le novice peut s'appuyer sur un navigateur expérimenté. Les candidatures sont ouvertes et Basile Buisson, évidemment, postule. Il n'est pas le seul: 10'000 personnes répondent au mail envoyé par les organisateurs du projet pour trouver la perle rare.

La suite, c'est une sélection en sept étapes: les 1'000 premiers de la Jacques Vabre virtuelle 2021 sont choisis. Il n'en reste que 275 au terme d'une autre course organisée, puis 70 après l'envoi des dossiers, etc. Basile Buisson franchit tous les obstacles. Paradoxalement, son manque d'expérience joue en sa faveur. «On ne voulait pas seulement des gens qui avaient déjà beaucoup navigué, car on perdait la magie du passage du virtuel au réel», résume le codirecteur général de la transat dans Le Monde.

Le Marseillais se retrouve au Havre, parmi neuf autres candidats, pour passer «des tests physiques, de connaissances et de navigation», relate Ouest-France. Le quotidien précise qu'à cette occasion, le novice navigue pour la première fois sur un Class40 (voilier monocoque dont la longueur est de 40 pieds, soit 12,18 m), le bateau sur lequel il est engagé depuis dimanche aux côtés du professionnel Kieran Le Borgne, 25 ans et 5 traversées de l'Atlantique au compteur.

Le duo avant le départ (Basile, sourire crispé, est à droite).

Les deux hommes se découvrent lors de ces fameux examens d'aptitudes organisés au Havre. Lorsque Basile Buisson apprend qu'il est retenu, il demande congé à son employeur et multiplie les séances d'entraînement avec son nouveau coéquipier, chacun cherchant sa place et ses repères à bord de l'embarcation.

«Basile est plutôt agile et doué à l'avant. Moi, j'essaie de gérer le bateau, voir si tous les réglages sont bons. On essaie aussi de tourner, comme ça, s'il y a quelqu'un qui a des difficultés sur quelque chose, l'autre peut y aller et on a la même mécanique. Globalement, on s'entend bien.» Kieran Le Borgne, cité par Ouest-France.

Le débutant s'aperçoit très rapidement qu'être marin dans la vraie vie, ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'il a connu sur sa chaise de bureau. «Dans le jeu, on peut tester sans option et sans en subir les conséquences. Partir dans la tempête en se disant que ça va aller.» En mer, chaque action du duo a une conséquence directe et parfois difficilement remédiable. Il faut savoir rester lucide, aussi, malgré le manque de confort et de sommeil. «Parfois il fait un peu froid, ça mouille, on ne dort pas et on mange pas très bien», résume Basile Buisson.

Le duo est une curiosité dans le monde de la voile. Image: Instagram

L'ambiance était toutefois à la bonne humeur, dimanche sur les quais du Havre. Le binôme a pris le départ à bord du bateau «Google Chrome», pour un périple qui doit durer une vingtaine de jours et restera dans l'histoire, quoi qu'il arrive.