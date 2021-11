Le cahier sport de watson, c'est ici 🆕

Best of Sport

Chaque dimanche matin, accompagnez votre brunch avec notre sélection magazine. Cette semaine: des vieux loups de mer en meute, des stars de la pétanque, un ancien obèse devenu pro de la corde à sauter, des raisons hallucinantes (et véridiques) de virer un entraîneur, un débat sur la Nati entre les deux voix de la RTS et finalement un portrait de la nouvelle pépite de l'équipe de Suisse.

Des loups de mer solitaires en meute

La mythique transat Jacques Vabre a débuté dimanche dernier. La particularité de cette course reliant Le Havre à Fort-de-France (Martinique)? Les navigateurs y participent en duo. Pas toujours facile pour ces vieux loups de mer, d'ordinaire si solitaires, de partager quelques petits mètres carrés pendant plusieurs jours. Mais être à deux, ça permet aussi d'affronter les nombreux obstacles plus facilement. Anecdotes et témoignages croustillants.

Les rois de la boule ne l'ont pas perdue

Ils sont multiples champions du monde, mais n'importe quel badaud peut taper la discussion avec eux en plein tournoi, comme de vieux potes, autour d'un verre (d'eau). Non, les stars de la pétanque n'ont pas le melon. Ni même un statut de professionnel. Malgré tout, elles passent régulièrement à la TV et ont un quotidien hors du commun. On a rencontré ces cracks de la boule en acier le week-end dernier lors d'un tournoi à Montreux.

La grande transformation

Vous avez décidé de vous remettre en forme, mais trouver la motivation pour le jogging du dimanche matin est aussi difficile que de manger une viande sur ardoise sans salir ses habits? Alors cet article est pour vous. Grâce à son abnégation, Samy Sieber, jeune Vaudois, a perdu 40 kilos en faisant de la corde à sauter. Une transformation physique qui l'a fait passer d'ado obèse morbide mal dans sa peau à vedette locale des réseaux sociaux. Son objectif: inspirer les autres à suivre son exemple.

Quand avoir un bon dentifrice est plus utile que faire des points

Vous pensez qu'un club vire son coach uniquement parce que les résultats sur le terrain sont mauvais. Alors vous êtres très loin du compte. Empester l'alcool ou draguer la femme du président ou des joueurs sont autant de bonnes raisons pour un technicien de voir son contrat rompu. Sortez les pop-corn et régalez-vous avec ce top 7 des raisons inavouables de licencier un entraîneur.

Questions existentielles sur la Nati

Ils sont les deux voix de la Nati pour les Romands. Joël Robert (radio) et David Lemos (TV) commentent les matchs de l'équipe de Suisse pour la RTS. Mais avec des styles et des avis parfois très différents. Avant les dernières parties décisives des hommes de Murat Yakin pour la qualif au Mondial 2022, on a posé 6 questions brûlantes sur notre équipe nationale aux deux journalistes.

Kastriot Imeri, première inoubliable dans la Ville Eternelle

Après plusieurs années, Servette a de nouveau l'un de ses joueurs en équipe de Suisse. La pépite Kastriot Imeri (21 ans) a fêté sa première sélection vendredi soir. Et de quelle manière! Le jeune Genevois est entré en jeu à Rome contre l'Italie dans un match crucial pour la qualif au Mondial 2022, alors même que la Nati était en difficulté. Ses coéquipiers, amis et des experts du foot nous dressent le portrait du nouveau numéro 16 de l'équipe de Suisse.