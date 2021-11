Best of Sport

Le cahier sport de watson, c'est ici 🆕

Chaque dimanche matin, accompagnez votre brunch avec notre sélection magazine. Cette semaine: un tennisman aussi fou que génial, un centenaire en forme olympique, des brutes que les sanctions n'effraient plus, une championne du monde recalée, une génération de motards orphelins et une tournée d'adieux sans cesse reportée.

Team watson Suivez-moi

Un petit zigoto avec un grand museau

Un peu fou, un peu génial, parfois les deux, le finaliste du Masters de Turin (il affronte Alexander Zverev ce dimanche à 17h) est devenu un vrai rival doublé d'un possible numéro un mondial, aussi étrange que cela puisse paraître (mais avec lui rien ne paraît normal). Portrait.

L'empreinte d'un géant

Xherdan Shaqiri a été immense pour sa 100e sélection en équipe de Suisse, lundi soir contre la Bulgarie. Au cours de sa carrière internationale, le Lutin aux cuisses de taureau a presque tout vécu avec le maillot rouge: des buts incroyables, des sorties manquées et des prises de position polémiques.

Châtaignes et amendes

Dans le hockey suisse, les suspensions de matchs infligées aux joueurs qui laissent tomber les gants n'ont pas d'effet durable. La raison? Elles n'ont pas de conséquences sur le portefeuille des coupables. La NHL a un meilleur système, dont il faut s'inspirer.

Sa victoire n'a pas de prix

La Neuchâteloise Loanne Duvoisin a réalisé l'exploit de sa vie le 31 octobre en devenant championne du monde élites de cross triathlon. Mais aussi bizarre que cela puisse paraître, elle n'a pas été nominée aux Mérites sportifs de son canton. «C'est un peu surprenant», grince la championne de 23 ans, qui a remporté son titre mondial...trois semaines trop tard. Explications et réactions.

«Tom-Tom» ne montre plus le chemin

Thomas Lüthi (35 ans) a disputé sa dernière course dimanche dernier au Grand Prix Moto2 de Valence. Avec ce départ, une ère s'est achevée dans la moto suisse. Notre pays n'a plus de représentant sur la grande scène, ni de successeur en vue. Notamment parce que la moto ressemble de plus en plus à la F1.

Le crépuscule d'une idole

Roger Federer a annoncé cette semaine dans «24 Heures» qu'il ne reviendra pas sur le circuit avant l'été prochain, au plus tôt. A 40 ans, le Bâlois continue pourtant de rêver de grandes victoires. Se fait-il des illusions? Sa retraite répond à une question d'orgueil. Commentaire.