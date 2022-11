21 mèmes qui montrent l'absurdité de la Coupe du monde au Qatar

La défaite de l'Argentine fait marrer Twitter et ça ne va pas plaire à Messi

L'Arabie saoudite met ainsi fin à l'invincibilité de l'équipe de Messi, qui n'avait pas perdu depuis 36 matchs.

Incroyable, mais vrai: La Albiceleste a donc bel et bien perdu son premier match de Coupe du monde, face à l'Arabie-saoudite. Malgré un penalty transformé en but par Lionel Messi, le septuple ballon d'or et ses coéquipiers n'ont pas su faire la différence et s'inclinent 2 à 1 face aux Faucons Verts, emmenés par Hervé Renard.