M. Ramos avant la partie entre la France et le Maroc mercredi. Image: EPA

L'arbitre de France-Maroc portait un brassard en soutien à un Suisse

Cesar Arturo Ramos et ses adjoints sont entrés sur le terrain mercredi avec un symbole en soutien à leur ancien collègue Massimo Busacca.

Massimo Busacca (53 ans) n'arbitre plus depuis 2011. Le Tessinois était pourtant un peu présent sur la pelouse, mercredi soir, lors de la demi-finale de la Coupe du monde entre le Maroc et la France. C'est en effet en hommage à l'ancien directeur de jeu que Cesar Arturo Ramos et ses collègues arboraient un symbole sombre sur le biceps droit.

D'ordinaire, les arbitres n'ont qu'un seul brassard, qu'ils portent au bras gauche. Celui-ci contient le boîtier électronique qui leur sert à communiquer avec leurs adjoints, notamment les officiels chargés de l'assistance vidéo. Mais mercredi, un deuxième brassard est apparu (sur la manche droite cette fois) au sein du corps arbitral.

On le distingue sur cette image aussi. Image: EPA

M. Ramos a choisi ce signe distinctif pour soutenir Massimo Busacca dans l'épreuve du deuil.

M. Busacca, ici en 2017, est originaire de Bellinzone. Image: EPA

Le Tessinois, devenu chef du département de l'arbitrage au sein de la FIFA, a eu la douleur de perdre sa mère mardi. Il a quitté le Qatar aussitôt.

Avant la demi-finale, les responsables réunis autour du président de la FIFA Gianni Infantino ont exprimé leurs plus sincères condoléances dans une déclaration sur Twitter: