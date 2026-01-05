assez ensoleillé-3°
DE | FR
burger
Sport
Ski Alpin

Ski alpin: Camille Rast a réussi un doublé à Kranjska Gora

KEYPIX - epa12625543 Camille Rast of Switzerland reacts in the finish area during the second run of the Women&#039;s Slalom race at the FIS Alpine Skiing World Cup in Kranjska Gora, Slovenia, 04 Janua ...
La Valaisanne a brillé en Slovénie.Keystone

Camille Rast a vécu un week-end chargé d’émotions

Quelques jours seulement après le drame de Crans-Montana, la skieuse valaisanne a signé un incroyable doublé (géant/slalom) à Kranjska Gora.
05.01.2026, 11:5805.01.2026, 11:58
Jasmin Steiger et Stefan Wyss

Camille Rast vit des jours particuliers. En Valais, sa région d’origine, la population pleure les nombreuses victimes et blessés graves de la catastrophe du Nouvel An à Crans-Montana. Mais pour la skieuse, la compétition devait continuer. A Kranjska Gora figuraient au programme un slalom géant et un slalom. Ses pensées, toutefois, étaient tournées vers le Valais. «Je pense à toutes les familles touchées. Ce week-end, nous avons skié pour elles», dira-t-elle plus tard.

Lorsque Camille Rast prononce ces mots, elle vient tout juste de remporter le géant de samedi. Après avoir franchi la ligne d’arrivée, elle pose la main sur le brassard noir de deuil qu’elle porte au bras gauche. Un geste fort, chargé d’émotion. «J’espère avoir pu esquisser un petit sourire sur le visage des familles concernées», confie la skieuse de 26 ans, originaire de Vétroz.

Switzerland&#039;s Camille Rast speeds down the course on her way to win an alpine ski, women&#039;s World Cup giant slalom in Kranjska Gora, Slovenia, Saturday, Jan. 3, 2026. (AP Photo/Gabriele Facci ...
Camille Rast avec son brassard noir au biceps gauche.Keystone

24 heures après son triomphe de samedi, Rast s’exprime à nouveau en tant que vainqueure. Après le géant, elle a également remporté le slalom. Cette fois, plus aucune question sur la tragédie. Et pourtant, même dans l’euphorie du succès, la Valaisanne sait garder le sens des priorités. Interrogée sur ses objectifs pour la suite de la saison, elle répond simplement: «Rester en bonne santé, c’est le plus important.» Au vu de son niveau actuel, si elle reste en forme, les succès suivront d’eux-mêmes.

Progression au général

A Kranjska Gora, Camille Rast n’a pas seulement décroché ses troisième et quatrième victoires en Coupe du monde. Elle a véritablement marqué l’histoire. D’abord avec ce succès en géant, le premier de sa carrière dans cette discipline, devant l’Autrichienne Julia Scheib, pourtant victorieuse de trois des cinq courses de l'hiver.

Battre Scheib en géant était déjà remarquable. Mais c’est dimanche en slalom, face à Mikaela Shiffrin, que Rast a signé son chef-d’œuvre. L’Américaine restait en effet sur six victoires consécutives dans la discipline, souvent avec des écarts abyssaux dans un sport où tout se joue au centième. A Kranjska Gora, cependant, Rast a réalisé le meilleur temps des deux manches et s’est imposé avec quatorze centièmes d’avance.

Le slalom de Semmering a frisé le ridicule

Grâce à ces victoires, la Suissesse progresse également au classement général de la Coupe du monde et se rapproche de Shiffrin. Elle occupe désormais la deuxième place, à seulement 120 points de l’Américaine. Le duo possède une avance confortable sur la Néo-Zélandaise Alice Robinson, troisième. Certes, la hiérarchie est à relativiser, les spécialistes techniques ayant disputé bien plus de courses que les skieuses de vitesse. Cependant, Rast contre Shiffrin pourrait bien devenir le grand duel de la fin de saison.

Un cercle très fermé

Ce week-end autorise aussi un regard rétrospectif sur l’histoire du ski. En remportant des courses de Coupe du monde en géant et en slalom, Camille Rast est entrée dans un cercle extrêmement fermé. Les noms suisses qui y figurent en témoignent: Vreni Schneider, Erika Hess, Sonja Nef, Lise-Marie Morerod et Fernande Bochatay. Elles ne sont que six Suissesses à avoir gagné dans les deux disciplines techniques. Et aucune n’y était parvenue depuis 22 ans.

Camille Rast a été la star du week-end. Mais du côté suisse, une autre athlète a également quitté Kranjska Gora avec le sentiment d’une victoire. En slalom, Wendy Holdener est montée pour la première fois cet hiver sur un podium. Après cinq classements consécutifs dans le top 8, ce résultat représente une étape importante à un mois tout juste des Jeux olympiques. La dernière fois qu'Holdener était montée sur un podium de Coupe du monde remontait à janvier 2025, à Flachau, une station où les techniciennes feront leur retour le 13 janvier pour un slalom.

Le ski suisse a récupéré le précieux sésame qui lui manquait

Pour l’heure, après des journées intenses, place à quelques instants de calme en famille. Wendy Holdener avait ses proches à ses côtés à Kranjska Gora et se réjouissait, comme confié à la SRF, de partager «un bon déjeuner italien avec eux sur le chemin du retour». Quant à Camille Rast, elle est rentrée elle aussi brièvement au pays. «Ces derniers jours m’ont demandé beaucoup d’énergie. Maintenant, je me réjouis de retrouver ma famille.»

Plus d'articles sur le sport
Les horaires du Mondial 2026 font polémique
Les horaires du Mondial 2026 font polémique
de Julien Caloz
Le jour où une énorme bagarre força le Canada à fuir le Mondial
Le jour où une énorme bagarre força le Canada à fuir le Mondial
de Klaus Zaugg
Que se passe-t-il avec le coach de Fribourg-Gottéron?
Que se passe-t-il avec le coach de Fribourg-Gottéron?
de Klaus Zaugg
Une étrange malédiction frappe le Milan AC
Une étrange malédiction frappe le Milan AC
de Julien Caloz
Et soudain, Genève s'est tu
Et soudain, Genève s'est tu
de Julien Caloz
Voici comment le hockey romand va rendre hommage aux victimes
Voici comment le hockey romand va rendre hommage aux victimes
de Julien Caloz
Thèmes
Les travaux de rénovation dans le sous-sol du Constallation à Crans-Montana en 2015
1 / 6
Les travaux de rénovation dans le sous-sol du Constallation à Crans-Montana en 2015

Les travaux de rénovation dans les sous-sol du Constallation à Crans-Montana en 2015.
source: facebook
partager sur Facebookpartager sur X
L'hommage vibrant aux victimes à Crans-Montana
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un programme inédit s’attaque au vide féminin en F1
En Angleterre, une initiative dédiée aux très jeunes pilotes féminines a été lancée, avec pour objectif de dénicher la future championne de F1.
Sur un circuit de karting en Angleterre, une douzaine de filles filent à toute allure. Elles participent à une initiative inédite visant à attirer les femmes dans le sport automobile et peut-être trouver une future championne de Formule 1, un pré carré masculin.
L’article