Le parieur fou qui avait misé sur la France a réussi à sauver ses fesses

Un Américain avait joué 26 dollars sur une combinaison improbable. Il ne lui manquait qu'une victoire des Bleus dimanche pour gagner. Il a décidé de retirer son argent juste avant et a empoché...283 000 dollars.

La finale de la Coupe du monde entre l'Argentine et la France n'était pas un match pour les faibles. Le dramatique 3-3 était déjà éprouvant pour les supporters ordinaires, mais il l'était encore plus pour l'Américain Daniel Forte. Son histoire a fait le tour du monde avant même la finale à Doha: en cas de victoire de la France, il pouvait transforme 26 dollars en plus d'un demi-million grâce à un pari combiné.

Lorsque Gonzalo Montiel a marqué le penalty décisif pour l'Argentine, beaucoup ont pensé que le rêve de ce parieur s'était évanoui.

En raison de la défaite de la France, Forte n'a effectivement pas empoché le demi-million. Mais il n'est pas reparti les mains vides, bien au contraire: l'Américain a eu la sagesse de se faire verser une partie de ses gains avant le match. Il a ainsi empoché 283 538 dollars et a pu fêter son succès avec une douche de champagne.

Ainsi, Forte a vécu des montagnes russes d'émotions pendant le jeu. Peu après le paiement, il était encore extrêmement satisfait de son gain. "Je me sens très bien", a-t-il déclaré. Certes, il ne s'agit pas d'un demi-million, mais les 280 000 dollars sont tout de même une bonne chose. Et lorsque la France était menée 2-0 après la première mi-temps, Forte semblait avoir pris exactement la bonne décision.

En revanche, dans les dix dernières minutes du temps réglementaire, il a soudain semblé qu'il devait regretter son paiement. Kylian Mbappé a égalisé pour la France grâce à un doublé éclair. Même Forte semblait avoir du mal à y croire, comme le montre une vidéo.

Vidéo: watson

En revanche, lorsque les tirs au but ont eu lieu, Forte était heureux d'avoir déjà assuré les 280 000 dollars - pour des raisons de santé. «Dieu merci, j'ai fait payer le pari, a-t-il déclaré, soulagé. Sinon, j'aurais fait une crise cardiaque.»

Il a ainsi pu regarder la séance de tirs au but en toute décontraction. Lorsque Montiel a finalement transformé l'essai décisif, il a hoché la tête avec satisfaction et s'est tapoté la tête de l'index de manière éloquente.

Vidéo: watson

Après le match, il a fait le bilan de ces derniers mois et semaines éprouvants. «C'était une expérience unique», a-t-il déclaré. Mais il doit maintenant reprendre le travail lundi. (dab)