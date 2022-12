La vie de cet homme va peut-être bientôt changer.

Si la France gagne, un parieur fou transforme 26 dollars en jackpot

Patrick Toggweiler

En 1962, le Brésil avait réussi l'exploit de défendre son titre de champion du monde qu'il avait remporté quatre ans plus tôt en Suède. Depuis, aucune autre équipe n'y est parvenue. Ni l'Italie, ni l'Allemagne, ni la France. Cela signifie que les Bleus n'auront pas l'histoire avec eux quand ils entreront sur le terrain, dimanche en finale de la Coupe du monde 2022 face à l'Argentine.

De quoi inquiéter un fan américain dont la vie peut basculer selon le résultat du dernier match au Qatar. Son nom n'a pas été diffusé sur les réseaux sociaux, mais son bulletin de paris sportifs si. On s'aperçoit qu'il a cumulé sept matchs différents. Cela signifie que les cotes se multiplient, ce qui a de quoi faire rêver, mais aussi que pour remporter la somme finale, toutes les prédictions doivent se réaliser. Le joueur yankee a déjà remporté six de ses sept paris. Le dernier, vous l'aurez compris, concerne le match France-Argentine.

En cas de victoire des «Bleus», sur lesquels il a misé, l'homme s'enrichirait de 557'770 dollars (avant prélèvements fiscaux). Son pari lui a coûté 26 dollars.

Le bulletin dans le détail

Le joueur aux nerfs d'acier a refusé une offre de 80'000 dollars du site de paris pour retirer sa mise avant le coup d'envoi du Mondial. La proposition était pourtant tentante, car la France accumulait les forfaits à cette époque. Le parieur a dû se dire que ce n'était pas si grave, lui qui avait déjà dû faire face à plusieurs situations délicates pour valider ses six premiers pronostics.

Son premier pari, une victoire de l'université du Kansas lors du championnat de basket-ball de la NCAA, avait déjà failli ne pas passer. Le Kansas était mené 25-40 à la mi-temps et a finalement gagné avec seulement trois points d'avance (72-69).

Les choses se sont toutefois vraiment corsées lors du cinquième évènement. L'Américain avait prédit la victoire de Los Angeles en MLS. Le problème, c'est que la franchise californienne était menée 3-2 en prolongations lors de la finale face à Philadelphie. L'affaire semblait entendue, mais à la 8e (!) minute du temps additionnel, alors que Los Angeles jouait à dix, un certain Gareth Bale est parvenu à égaliser, avant que son équipe ne s'impose aux tirs au but.

L.A. avec le trophée. Image: AP

Les autres pronostics corrects concernaient tous des compétitions sur la durée:

le titre de champion de Serie A de l'AC Milan

le titre de champion de Manchester City en Premier League

la victoire de la Coupe Stanley de l'Avalanche du Colorado

le titre NBA des Golden State Warriors

A quelques jours du verdict, le propriétaire du billet s'est déclaré très confiant dans une interview à Bleacherreport:

En tant que spectateur neutre, on a presque envie de croiser les doigts pour la France, histoire que l'audace de ce visionnaire soit récompensée. Come on the Blues!

Adaptation en français: Julien Caloz