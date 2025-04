Le marathon de Boston fait la chasse au dopage de manière originale. image: keystone/shutterstock

Le marathon de Boston a pris une mesure inédite contre le dopage

L'épreuve américaine indemnise de sa propre poche les coureurs lésés par des tricheurs. Une première.

Plus de «Sport»

Les organisateurs du marathon de Boston – qui a eu lieu lundi dernier – ont pris une mesure aussi forte qu'insolite pour lutter contre le dopage. Depuis janvier, ils indemnisent – avec l'argent de leurs fonds propres – les coureurs lésés financièrement par des concurrents qui ont été condamnés pour dopage.

C'est une première en course à pied. Et pour cause: pour ce genre de cas, la règle de la fédération internationale d'athlétisme (World Athletics) stipule que le coureur dopé doit d'abord rembourser sa prime avant que celle-ci ne soit reversée aux concurrents propres qui suivent au classement.

Le marathon de Boston est le premier à dédommager de sa poche les athlètes lésés à cause de tricheurs. image: keystone

Problème: c'est souvent très compliqué de récupérer cet argent. Les organisateurs de courses doivent passer par de longues batailles judiciaires, même quand l'athlète a été suspendu pour dopage. Alors ceux du marathon de Boston en ont eu ras-le-bol et ont décidé de court-circuiter les procédures habituelles.

Jusqu'à 100 000 dollars de dédommagement

Ils ont décortiqué tous les reclassements après des cas de dopage depuis l'édition 1986, la première où les coureurs ont reçu de l'argent. Au total, 80 athlètes vont se partager environ 300 000 dollars (248 000 francs suisses), nous apprend France Info. Au 24 mars, les organisateurs avaient déjà indemnisé 21 athlètes, pour un total de 180 000 dollars.

En parlant de tricheurs👇 Ces riches paient pour que d'autres courent à leur place

Le patron du marathon de Boston, Jack Fleming, se félicite de cette démarche:

«Notre objectif était de faire en sorte que les athlètes lésés soient reconnus. Une partie de la reconnaissance passe par le reclassement, l'autre consiste à leur verser ce qu'ils méritent.»

Ces versements aux coureurs lésés vont de 100 à 100 000 dollars. C'est l'Ethiopienne Buzunesh Deba qui va recevoir ce plus haut montant. Elle avait terminé 2e de l'édition 2014, derrière la Kényane Rita Jeptoo. Mais cette dernière, dopée, a été suspendue par le Tribunal arbitral du sport deux ans plus tard et sa victoire à Boston annulée.

Buzunesh Deba va toucher 100 000 dollars de dédommagement. image: getty

L'Américaine Desiree Linden a aussi bénéficié d'un reclassement pour cette édition 2014 et empochera 3 000 dollars. Elle applaudit sur France Info l'initiative des organisateurs:

«C'est un beau geste envers les athlètes qui ont couru à Boston et qui l'ont fait proprement. J'ai eu la chance d'être soutenue par des sponsors donc je pense que cela (la perte financière à cause d'une concurrente dopée) n'a pas eu un gros impact sur ma carrière. Cependant, pour de jeunes coureurs qui débutent dans ce sport, chaque dollar compte.»

A côté de ces indemnisations issues de sa propre poche, le marathon de Boston va continuer à réclamer en justice les remboursements des primes de la part des tricheurs. Il pourrait aussi servir de modèle à d'autres événements du genre. Le marathon de New York a fait savoir que sa politique sur cette question était «en cours de révision».