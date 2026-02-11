Jutta Leerdam, récente championne olympique du 1000 mètres. image: Getty

Une combinaison révolutionnaire agite le patinage aux JO

Plusieurs nations, dont les Pays-Bas emmenés par la star Jutta Leerdam, bénéficient à Milan-Cortina d’une toute nouvelle combinaison jugée particulièrement avantageuse.

Depuis que le Suisse Franz Krienbühl a révolutionné le patinage de vitesse en inventant, dans les années 70, la combinaison aérodynamique, celle-ci est au cœur d’une intense compétition technologique. «C’est une course à l’armement», résumait avant les Jeux olympiques la patineuse française Violette Braun. Force est de constater que certains athlètes sont mieux armés que leurs concurrents.

A Milan-Cortina, une combinaison dite «révolutionnaire» semble faire davantage la différence que les autres. Née aux Pays-Bas dans les locaux de l'entreprise de vêtements de haute performance Sportconfex, partenaire de la Fédération batave de patinage de vitesse, elle est apparue pour la première fois lors des récentes sélections néerlandaises, et est portée aux Jeux par tous les patineurs de l’équipe, mais aussi par les Italiens et les Canadiens, dont les fédérations nationales ont massivement investi dans son développement.

5 à 8% plus rapide

Cette tenue a été conçue selon un système à deux couches de tissu. «La couche inférieure présente des nervures verticales. La couche supérieure est tendue très fermement autour de la couche inférieure, de sorte qu’une membrane se forme entre les nervures», a expliqué Bert van der Tuuk, dirigeant de la société Sportconfex, dans les colonnes de Sporza.

«Dès qu'un patineur enfile cette combinaison et se met en mouvement, les couches vibrent sous l'effet de la résistance de l'air. Cela crée une turbulence qui réduit la résistance. C'est là tout l'avantage de cette combinaison», a ajouté van der Tuuk, qui estime que son innovation offre un avantage à des vitesses comprises entre 20 et 90 km/h, «alors que les combinaisons "traditionnelles" ne permettent de gagner en pénétration dans l’air qu’entre 40 et 50 km/h», note la RTBF. Bert van der Tuuk résume ainsi l’avantage supposé de sa combinaison:

«Elle est en moyenne 5 à 8% plus rapide que les autre tenues» Bert van der Tuuk auprès du média néerlandais Nu

Déjà testée en cyclisme

Cette combinaison de patinage est le fruit de six années de travail. «Mais si cela a pris autant de temps, c’est surtout parce que nous l’avons utilisée entre-temps dans le domaine du cyclisme», a déclaré van der Tuuk à Sporza.

La technologie était déjà présente sur les combinaisons de la célèbre formation Jumbo-Visma en 2023, année durant laquelle elle a remporté les trois Grands Tours du calendrier. A l'époque, le sponsor Jumbo, en passe de se retirer, était impliqué autant dans le cyclisme que le patinage de vitesse, et l'équipe Jumbo-Visma disposait d'une section patinage de vitesse.

Les combinaisons de patinage couvrent la tête afin d’optimiser la pénétration dans l’air. image: Getty

L’entreprise Sportconfex, qui produit des textiles de performance pour des marques comme Craft, Fila, Asics ou encore Odlo, a également fourni sa technologie aux pistards de l’équipe néerlandaise à l'occasion des Jeux olympiques de Paris 2024.

Fragile et difficile à enfiler

La nouvelle combinaison de patinage de vitesse, au cœur des discussions à Milan-Cortina, présente certes des avantages aérodynamiques, mais elle n'est pas sans inconvénients.



Plusieurs patineurs néerlandais ont indiqué qu’il leur fallait parfois de longues minutes, ainsi que l’aide d’un assistant, pour l'enfiler. «C’est très raide», a déclaré le patineur Jorrit Bergsma à Nu. Bert van der Tuuk précise que l’opération peut prendre quinze minutes.

En outre, son système à deux couches la rend plus chaude que les tenues traditionnelles, ce qui peut poser problème non pas sur les sprints, mais sur les distances longues, comme le 10 000 mètres. Bergsma hésite encore à l’utiliser lors de cette course.

En raison de sa finesse, la combinaison est également particulièrement fragile et se déchirerait facilement, ce qui a conduit à la mise en place d’un atelier technique à Milan pour réparer les tenues endommagées. Bert van der Tuuk explique qu’une athlète comme Jutta Leerdam, avec ses ongles longs, doit faire preuve d’une grande vigilance.

Le créateur de la combinaison admet qu’il ne s’agit pas d’une tenue miracle et décrit volontiers son avantage comme un gain marginal. Il souligne néanmoins qu’elle peut faire la différence en cas d'arrivée serrée.

Sur les neuf premières médailles attribuées aux Jeux de Milan-Cortina, les Néerlandais, les Italiens et les Canadiens en ont remporté cinq.