Son vélo crée la polémique, le coureur est disqualifié

Jan-Willem van Schip a quitté le Tour de Hollande mercredi après avoir été insulté par ses adversaires. Voici ce qu'il s'est passé.

Plus de «Sport»

Jan-Willem van Schip a passé une très mauvaise journée, mercredi lors de la 2e étape du Tour de Hollande. Le coureur de 31 ans a en effet été insulté par ses adversaires dans le peloton. La raison: ce spécialiste de la piste, ancien champion du monde de l’Américaine et de la course aux points, s'est aligné avec un vélo qui ne ressemblait pas vraiment aux autres.



Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, et sur laquelle on aperçoit le dossard 174 placer une accélération, on découvre que les dimensions de son vélo dépassent ceux de ses adversaires.

L'attaque tranchante de Jan-Willem van Schip en vidéo: Vidéo: twitter

C'est la potence allongée et la tige de selle pliée qui permettent au coureur de faire la différence grâce à une position aérodynamique.

Les commissaires de l’UCI n'ont pas vraiment apprécié et ont disqualifié le coureur de Parkhotel Valkenburg pour avoir utilisé un vélo non conforme aux règles de l’instance internationale. Selon plusieurs médias, c'est surtout la tige de selle du coureur qui posait problème.



«Il roule avec depuis plusieurs années et dispose de la documentation prouvant qu’elle est bien autorisée», a défendu le manager Paul Tabak (Parkhotel Valkenburg) au média spécialisé WielerFlits, dans des propos rapportés par La Dépêche. L'homme a ajouté que l’UCI avait connaissance de cela, puisque «roues, vélo, guidon» étaient enregistrés.

Selon L'Equipe, ce n'est pas la première fois que le Néerlandais se heurte à la réglementation. En 2024, il avait déjà été retiré du classement de la Heistse Pijl, après avoir utilisé un guidon non homologué - une affaire encore non résolue à ce jour.

(jcz)