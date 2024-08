Récent vainqueur de la Clasica San Sebastian, Marc Hirschi s'est engagé avec l'équipe Tudor. Image: getty

En misant sur Hirschi, l'équipe de Cancellara prend un risque

Marc Hirschi a signé pour trois saisons avec Tudor Pro Cycling Team, qui veut faire de lui le «Odermatt» du cyclisme suisse. C'est un sacré pari financier pour l'équipe de Fabian Cancellara, propriétaire qui n'était pas invité à la table des négociations.

Marcel Kuchta

La formation suisse Tudor Pro Cycling avait une mission: recruter le meilleur coureur helvétique du peloton, le Bernois Marc Hirschi. Les discussions ont duré plusieurs mois, mais tout ce qui est bon prend du temps, et Hirschi a finalement signé un contrat de trois ans avec l'équipe de Fabian Cancellara.

Organiser le mariage parfait est compliqué. Et cela coûte généralement cher aux tourtereaux. «Nous avons trouvé un accord convenant à tout le monde», rassure Raphael Meyer, CEO de l'équipe Tudor Pro Cycling, lorsqu'on lui demande si sa formation a dû atteindre ses limites financières voire les dépasser pour s'attacher les services de Marc Hirschi. Il ne dévoile aucun chiffre. Selon plusieurs experts, un coureur du calibre du Bernois peut exiger un salaire de 2 millions de francs par an.

Fabian Cancellara absent des négocations

On ne sait pas si Marc Hirschi continuera à gagner une fois qu'il aura rejoint sa nouvelle formation. Miser ainsi sur lui s'apparente à de la pure spéculation. Les propos de Raphael Meyer laissent penser que l'équipe Tudor a déboursé un montant important. Le natif d'Ittigen est sans doute devenu le coureur le plus cher de la formation établie à Schenkon, dans le canton de Lucerne. Cependant, on peut imaginer que Marc Hirschi, visiblement populaire sur le marché, a fait un effort pour permettre à son futur employeur de le recruter de manière viable.

La signature du puncheur – actuel équipier de Tadej Pogacar – a suivi un processus particulier. Fabian Cancellara, propriétaire de l'équipe, se trouve également être le mentor et le manager de Marc Hirschi. En conséquence, le quadruple champion du monde du contre-la-montre a dû se retirer des négociations. C'est Thomas Peter, directeur de Swiss Cycling, qui a représenté temporairement les intérêts du vainqueur de la Flèche wallonne. «La situation initiale était intéressante. Nous avons eu de très bonnes discussions, toutes passionnantes», indique Raphael Meyer à ce sujet.

Le retour au pays de Marc Hirschi marque une étape importante pour l'équipe Tudor. Fabian Cancellara en est conscient. «Marc est la prochaine pièce de notre puzzle. Nous sommes derrière lui depuis un certain temps déjà. Nous le connaissons bien et nous comprenons ses besoins. Il correspond aux valeurs que nous défendons. Nous sommes convaincus que nous pouvons l'aider à atteindre son plus haut niveau», a déclaré celui qui a gagné Paris-Roubaix ou encore le Tour des Flandres.

Son objectif a été atteint. Fabian Cancellara, propriétaire de l'équipe Tudor Pro Cycling, a pu recruter le coureur de ses rêves. Image: KEYSTONE

Marc Hirschi sort de sa cage dorée

Le coureur de l'équipe UAE-Team Emirates perçoit certainement ce transfert comme une aubaine. Depuis son arrivée dans la formation émiratie en 2021, le joyau du cyclisme helvétique, muselé, vit dans une cage dorée. Très bien rémunéré, il n'a pas souvent joué sa carte personnelle et a été relégué dans la hiérarchie. La superstar Tadej Pogacar, sur laquelle l'équipe se focalise, lui a régulièrement fait de l'ombre.

Il revêtira l'an prochain la casquette de leader au sein de l'équipe Tudor Pro Cycling Team, une formation qui, à n'en pas douter, lui permettra d'exploiter tout son potentiel. «Marc figure parmi les 10 meilleurs mondiaux. Avec lui, nous pourrons participer à des courses plus importantes, et jouer les premiers rôles», résume Raphael Meyer. On pense ainsi au Tour de Suisse, une épreuve ayant besoin d'un local performant pour relancer l'engouement autour d'elle.

«Nous voulons réveiller cette euphorie, celle de 2009 lorsque Fabian Cancellara a remporté le classement général», souligne le CEO de l'équipe. Meyer ose la comparaison avec la star du ski Marco Odermatt.

«Le cyclisme suisse a besoin d'un garçon comme lui, qui veillera à ce que ce sport soit à nouveau sur toutes les lèvres. Nous voulons y parvenir. Avec le potentiel de Marc, c’est possible» Raphael Meyer

Le Tour de France en point de mire

Il y a les performance sur le Tour de Suisse, bien sûr, mais aussi un autre rêve: la participation au Tour de France, la course la plus convoitée du calendrier. En recrutant Marc Hirschi, Tudor voit désormais ses chances de recevoir une invitation augmenter. La wild card pourrait arriver dès la saison prochaine. «Les organisateurs du Tour veulent des équipes qui apportent quelque chose à la course et des coureurs qui créent du spectacle. Marc a déjà marqué de son empreinte la course», explique Raphael Meyer en référence aux débuts stratosphériques du Suisse en World Tour, lorsqu'il avait remporté une étape sur le Tour de France 2020.

Marc Hirschi, récent vainqueur de la Clasica San Sebastian, au sprint devant Alaphilippe. Image: getty

Samedi, Marc Hirschi a une nouvelle fois démontré tout son talent en triomphant lors de la Clasica San Sebastian «Il a montré qu'il savait toujours gagner. Il pourra à nouveau faire preuve de cette habileté et de ce sang-froid chez nous. Il aura une équipe qui le lui permettra», se réjouit Meyer.

L'autre coureur engagé par l'équipe Tudor Pro Cycling est passé inaperçu avec l'agitation au sujet du transfert de Marc Hirschi. Il se nomme Fabian Lienhard et vient de passer cinq saisons au sein de la Groupama-FDJ. «C'est une pièce importante. Fabian est un capitaine de route expérimenté, mais il peut aussi obtenir de bons résultats sur des courses inférieures. De tels coureurs sont extrêmement précieux pour une équipe», conclut Raphael Meyer, bien décidé à faire grandir son équipe.