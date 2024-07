Pourquoi le peloton s'empiffre de bonbons

Tadej Pogacar et de nombreux autres coureurs plongent régulièrement le nez dans les sachets de bonbons aux arrivées d'étape du Tour de France. Si cela peut paraître à première vue étrange, car cette attitude ne reflète pas l'image que nous avons des athlètes de haut niveau, en manger comme ils le font n'a rien d'insensé. Il y a même un véritable intérêt.

Ce sont sans doute les véhicules les plus attendus au passage de la caravane publicitaire du Tour de France. Les voitures Haribo, ornées d'oursons, de dragibus et de crocos géants, sont dignement acclamées par les spectateurs briguant tous quelques bonbons. Des tonnes de douceurs sont en effet distribuées à la volée chaque mois de juillet par le confiseur allemand.

Haribo, partenaire du Tour de France depuis 1999, s'offre le long des routes une importante visibilité auprès des petits et des grands. Mais la marque n'est pas uniquement perceptible deux heures avant le passage des coureurs. Les bonbons Haribo et ceux d'autres confiseurs ont une place à part sur la ligne d'arrivée dès que le peloton en a fini avec sa journée.

La caravane Haribo lors du passage du Tour de France à Aigle. image: shutterstock

Les soigneurs se pressent alors auprès des athlètes et ne tardent pas à leur proposer des confiseries en tout genre. Il arrive aussi que des suiveurs placés de l'autre côté des barrières tendent les célèbres boîtes en plastique à des cyclistes heureux d'y glisser la main. C'est ainsi que l'ancien pro Matt Stephens, couvrant désormais le Tour pour Eurosport, rassasiait Bryan Coquard dans l'aire d'arrivée à Saint-Lary-Soulan Pla d'Adet la semaine dernière. Tadej Pogacar est également de ceux qui raffolent des bonbons. On le voit régulièrement s'alimenter avec dans les coulisses de l'épreuve en attente de la cérémonie protocolaire. Il les dévore tel un ado affamé. Son sachet passe ensuite de main en main et contente aussi le maillot blanc Remco Evenepoel.

L'image de Pogacar offrant mardi ses restes au jeune Thomas Gachignard, combatif de l'étape et timide représentant de l'équipe TotalEnergies face aux grands de ce Tour, était exquise.

Manger des bonbons à l'arrivée des étapes du Tour de France est presque devenu monnaie courante et cela peut surprendre les non-initiés. Après tout, ce n'est pas réellement l'attitude que l'on attend d'un athlète de haut niveau. Surtout que les coureurs de la classe de Pogacar martèlent qu'ils font attention à tout et ne laissent rien au hasard.

Or ces confiseries ne sont ni un caprice ni une entorse au régime. «Il y a un vrai intérêt nutritionnel. Ce sont des concentrés de glucides, et comme les glucides sont le carburant de l’effort pour les coureurs, ils sont précieux», explique sur RMC Sport Pierre Pasquier, diététicien et nutritionniste au sein de la formation française TotalEnergies.

Il faut imaginer que les coureurs se dépensent énormément en pédalant. Ils vont puiser dans leurs réserves et peuvent parfois brûler 8'000 calories en une journée, lorsqu'il fait chaud et que l'étape est exigeante, comme le sont celles de montagne. Une telle dépense est quatre fois supérieure à celle d'une personne sédentaire. Il est donc important de renouveler les réserves en glycogène pour performer jour après jour et éviter les défaillances. Un athlète malade et dans l'impossibilité de s'alimenter serait rapidement contrait à l'abandon.

«La nutrition joue un rôle majeur sur la performance, en particulier les glucides. Il faut en stocker suffisamment pour avoir une réserve en glycogène, qui permet de retarder la fatigue pendant l’effort. Les protéines et les lipides ont moins d’impact. On essaie de répartir et de fractionner l’apport en glucides du matin au coucher» Pierre Pasquier sur RMC Sport

Concrètement, les coureurs débutent leur journée par un déjeuner copieux. Ils prennent ensuite un snack d'avant-course sur le trajet du départ puis ne cessent de s'alimenter durant l'étape par le biais de gels énergétiques riches en glucides et facilement assimilables. Il y a aussi les barres et d'autres aliments liquides pratiques à consommer. La musette récupérée à mi-course peut contenir un gâteau de riz voire un petit sandwich. «Pendant une étape, on peut engloutir 100 à 120 grammes de glucides par heure, voire atteindre les 140. Ça peut paraître énorme quand on sait que 100 grammes de pâtes cuites correspondent à 25 grammes de glucides. C’est comme si un coureur mangeait 500 grammes de pâtes par heure», détaille Pierre Pasquier.

Il arrive parfois que des cyclistes consomment des friandises durant l'étape, comme nous l'avons vu jeudi entre Gap et Barcelonnette, quand le belge Jasper Stuyven a payé sa tournée de M&M's. En course, cela ne vaut cependant pas l'efficacité des produits de nutrition sportive. Les bonbons sont aussi plus difficiles à mâcher et à ingurgiter en plein effort. Mais ces coureurs ne jouaient rien. Ils étaient tranquillement à l'abri dans un peloton battu par les échappées.

Arrivés à bon port, les athlètes n'en ont pas fini avec les vivres. Ils ingèrent ce qui s'apparente à un aliment plaisir après tant de kilomètres avalés. Il est à la nourriture ce que la canette de soda est à l'hydratation. Le plus important? Qu'il y ait des glucides. C'est donc là que peuvent intervenir les bonbons, presque appréciés de tous, en particulier les ours Haribo, plébiscités par les coureurs depuis que Peter Sagan les a ingurgités après des succès retentissants. Ils ont aussi un côté pratique, comme l'explique le diététicien et nutritionniste de TotalEnergies.

«Les bonbons sont davantage mangés à l’arrivée, parce qu’ils sont faciles à prendre et sources de plaisir. C’est plus simple d’en emporter un sachet que d’attendre de rentrer au bus pour consommer des œufs. Ce n’est pas ce qu’il y a de plus recommandé pour vous ou moi, mais on ne peut pas se comparer à ces coureurs dont les dépenses énergétiques sont énormes» Pierre Pasquier sur RMC Sport

Peter Sagan et ses fameux oursons. image: getty

Ces confiseries sont encore plus importantes pour Tadej Pogacar que les autres. En tant que maillot jaune, il se plie chaque soir à un protocole strict en plus de la récupération sur home-trainer. Il y a bien sûr le contrôle antidopage et le podium, mais aussi les interviews et les dédicaces. Ce n'est que plus tard qu'il retrouve la voiture de son directeur sportif si son bus a déjà pris la route. Et il ne peut pas ne rien manger dans l'heure qu'il consacre aux sollicitations. Quand il retrouve enfin son véhicule, il absorbe une collation en direction de l'hôtel. Cela peut être une salade de pâtes ou un gâteau spécial préparé par les cuisiniers de l'équipe. Vient plus tard le souper, où les pâtes et le riz sont évidemment à l'honneur.

Même s'ils sont parfois contestés en raison de leurs colorants et qu'il y a mieux sur le plan de la digestion, les bonbons consommés à petites doses peuvent parfaitement intégrer le régime alimentaire des cyclistes, notamment lors des Grands Tours. Il convient surtout de trouver l'équilibre idéal entre les dépenses caloriques et les apports en glucides. Une prise de poids serait néfaste pour ce qui est de la performance et trop peu de carburant conduirait au coup de grisou, que tout amateur a déjà connu. Les Haribo ou les gommes ressemblant à des bonbons, commercialisées par des marques spécialisées dans la nutrition sportive, ont déjà sauvé plus d'un cycliste du dimanche sur le chemin du retour, celui menant à la maison.