Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar vont s’affronter encore une fois en 2025. Image: getty

Une course très originale réunira les stars du peloton

Pendant que le Tour d’Espagne faisait étape en Andorre, le micro-Etat a présenté son Andorra Cycling Masters, une course en deux parties visant à désigner le «champion des champions».

Plus de «Sport»

Andorre continue de s'affirmer dans le paysage cycliste.

Après avoir accueilli de multiples étapes du Tour et de la Vuelta, attiré sur son territoire de nombreux champions séduits par la fiscalité du micro-Etat et par les montagnes environnantes, et organisé cette année sa première course UCI, l’Andorra MoraBanc Classica, remportée par Mattias Skjelmose, le pays niché entre la France et l’Espagne lance une nouvelle épreuve: l’Andorra Cycling Masters, dont la première édition se tiendra le 19 octobre prochain.

Cette course ne figurera pas au calendrier UCI. Pour autant, elle s’annonce comme bien plus qu’un simple critérium d'après-Tour ou de fin de saison. «Cela fait un certain temps que nous cherchons à créer un événement qui se démarque des courses par étapes et des critériums», a ainsi expliqué l'organisateur David Quintana auprès de Cyclingnews.

Concrètement, Andorre entend désigner sur son territoire le maître incontesté de la discipline. C’est pourquoi seules quatre stars du peloton participeront à l’épreuve: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) et Isaac Del Toro (UAE Team Emirates).

«L’idée était de réunir quatre des meilleurs coureurs, sans équipes ni stratégies complexes, pour une confrontation directe les uns contre les autres. Le public pourrait ainsi découvrir, chaque saison, qui est vraiment le champion des champions», précise Quintana. Reste à savoir si Del Toro, coéquipier de Pogacar le reste de la saison, jouera réellement sa carte personnelle.

L’originalité se poursuit avec le parcours en deux parties de cet Andorra Cycling Masters: d’abord un contre-la-montre en montée, qui rappellera sans doute de bons souvenirs à Tadej Pogacar, suivi le même jour d’un circuit en centre-ville, très probablement dans la capitale Andorre-la-Vieille.

Le format exact de cette deuxième partie reste à définir. Toutefois, les organisateurs souhaitent en faire un événement très dynamique.

«Nous voulons que différents systèmes de points soient en jeu à chaque tour du circuit en centre-ville. Nous verrons comment procéder pour que cela fonctionne et pour maintenir l’intérêt du public tout au long de l’événement»

David Quintana

Un classement général combinant les deux sections de course désignera le vainqueur de cette épreuve, appelée à devenir une véritable fête du cyclisme. «L’important, c’est que les fans puissent voir leurs idoles de près», explique Quintana.

Programmé une semaine après le dernier grand rendez-vous de la saison, le Tour de Lombardie, l’Andorra Cycling Masters jouit d’une place idéale dans le calendrier. Il rassemblera des leaders encore affûtés, juste avant la tournée asiatique et ses critériums plats estampillés Tour de France, auxquels Pogacar, Vingegaard et Roglic ont déjà pris part.