Les pentes du Ventoux ont été fatales pour Marlene Reusser. Keystone

Reusser craque et perd son maillot jaune

La Suissesse, impériale depuis le début de ce Tour de France, a montré ses premiers signes de faiblesse sur les pentes du Ventoux.

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Kasia Niewiadoma s'est imposée en solitaire en haut du Mont Ventoux à l'arrivée de la septième étape du Tour de France Féminin. Marlen Reusser, quatrième au sommet, a accusé 1'46 de retard et perd son maillot jaune au profit de la Polonaise.

La seule ascension classée hors-catégorie (15,7 km à 8,8%) de cette 5e édition a rendu son verdict, et il n'est pas positif pour Marlen Reusser. Kasia Niewiadoma, vainqueure du Tour de France Femmes en 2024, a placé une attaque décisive à 9,5km de l'arrivée pour piquer le maillot jaune à la Bernoise, reléguée au troisième rang du classement général avec 39 secondes de retard.

«Kasia (réd: Niewiadoma) a incroyablement bien roulé, elle a tout fait parfaitement, elle a été super courageuse», a concédé Marlen Reusser. «Demi (Vollering, ndlr) et moi, on était beaucoup trop concentrées l'une sur l'autre. Je suis triste, j'ai tout donné», a soufflé la Bernoise, éprouvée.Demi Vollering, qui a aussi dépassé Reusser pour garder sa place de dauphin, avait d'abord attaqué à 11km de l'arrivée, mais la leader de la Movistar a bien répondu. Comme mercredi, il ne restait plus que les trois premières au général à l'avant.

Demi Vollering, qui a aussi dépassé Reusser pour garder sa place de dauphin, avait d'abord attaqué à 11km de l'arrivée, mais la leader de la Movistar a bien répondu. Comme mercredi, il ne restait plus que les trois premières au général à l'avant.

Niewiadoma a tout raflé

La Polonaise a été la suivante à tenter sa chance. Elle s'est détachée à 9,5km de l'arrivée après une attaque fulgurante; ses deux concurrentes ne l'ont pas suivie.

Kasia Niewiadoma a fait mal à ses concurrentes. Keystone

«Mon plan était de tenir seule jusqu'au Chalet Reynard, à 6km du sommet», a expliqué la Polonaise, qui aura finalement fait bien mieux avec un incroyable effort en solitaire.

Pendant que Niewiadoma poursuivait sans voir le retour de ses poursuivantes, augmentant continuellement son avance jusqu'au sommet, Vollering tentait à plusieurs reprises de se défaire de Reusser. Mais la coureuse de 34 ans est restée collée à sa roue.

Les deux ex-coéquipières n'ont jamais trouvé les ressources, ou la bonne formule de collaboration, pour revenir sur la coureuse de tête.

Dans le dernier kilomètre de l'ascension, Vollering a réussi à se défaire de son ancienne coéquipière pour lui reprendre 36 secondes. La Néerlandaise prend la deuxième place du général, avec 15 secondes de retard sur Niewiadoma et 24 d'avance sur Reusser.

Le bonheur était donc total pour la Polonaise, très émue:

«Mes parents m'ont fait la surprise d'être présents aujourd'hui, j'ai vu mon père pleurer. Cette victoire appartient à tous ceux qui m'ont soutenu, ma famille et mes amis»

Samedi, les coureuses pourront se reposer quelque peu sur les 172km d'un parcours plat reliant Sisteron à Nice. La dernière étape dimanche sur la Riviera pourrait encore être décisive pour le classement général, avec quatre ascensions du col d'Eze (7,7km à 5,9%).

(svp/sda/ats)