Gianni Infantino est visé par de nouvelles révélations. Image: www.imago-images.de

Infantino rattrapé par une nouvelle polémique

D'après le journal britannique The Guardian, Gianni Infantino aurait été largement impliqué dans le projet très controversé de Super League européenne, alors qu'il affirmait pourtant ne pas le soutenir. Une ébauche d'accord existait entre la nouvelle ligue et la fédération mondiale.

Christoph Cöln

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A l'issue d'une réunion de crise au Maroc, la Fédération internationale de football (Fifa) a réaffirmé son soutien sans faille à son président controversé, Gianni Infantino.

Le Suisse est actuellement soumis à une forte pression après le tollé suscité par son projet visant à céder les droits commerciaux de la Coupe du monde à des investisseurs privés.

L'instance dirigeante du football en a aussi profité pour riposter face à ses nombreux détracteurs: «La Fifa ne tolérera aucune attaque contre son intégrité et prendra toutes les mesures nécessaires pour défendre sa réputation», a-t-elle indiqué dans un communiqué.

La prise de parole est toutefois éclipsée par un article du journal The Guardian, qui provoque une nouvelle polémique autour de Gianni Infantino. Le quotidien britannique révèle des éléments concernant un ancien projet, lui aussi abandonné: la Super League européenne. Contrairement à ses déclarations publiques de l'époque, la Fifa aurait manifestement porté un vif intérêt à cette compétition, Infantino y voyant une opération susceptible de rapporter des millions à la fédération mondiale.

Le projet de Super League avait déclenché une vague d'indignation en 2021. A l'époque, malgré les confinements liés à la pandémie et les matchs disputés à huis clos, de nombreux supporters étaient descendus dans la rue pour manifester. C'est en Angleterre que la contestation avait été la plus vive.

Cette initiative de championnat européen quasi fermé, dans lequel seuls les clubs les plus prestigieux et les plus riches auraient pu participer, était portée par plusieurs grandes écuries du Vieux Continent. Elles espéraient tirer de ce modèle, inspiré des ligues nord-américaines, des revenus plus élevés, une plus grande stabilité financière ainsi qu'un meilleur contrôle des droits de diffusion.

Point commun entre l'ancien projet et celui visant à ouvrir le Mondial aux investisseurs privés: la banque américaine JP Morgan a été impliquée les deux fois. Selon les informations de l'époque, l'institution était prête à investir quatre milliards d'euros, directement injectés dans les clubs. Le projet de Super League a échoué face à l'opposition massive des supporters, des fédérations et des sponsors, attachés au principe du mérite sportif.

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Selon The Guardian, la Fifa, dirigée par Gianni Infantino, souhaitait participer à la Super League dès son lancement. Le journal affirme qu'un projet d'accord existait déjà et prévoyait que la compétition soit placée sous le label de la Fifa. Gianni Infantino entendait obtenir un branding et récupérer les droits de marque liés à l'événement. Il aurait été prêt, pour y parvenir, à froisser les associations nationales placées sous l'autorité de la fédération mondiale.

Le document évoque «un partenariat d'au moins douze ans entre la Fifa et la Super League». Les porteurs du projet envisageaient apparemment la création d'une coentreprise entre la fédération mondiale et la nouvelle ligue d'élite, avec une direction des activités commerciales de cette dernière confiée à la Fifa.

Gianni Infantino aurait été impliqué dans le projet de Super League européenne. Image: www.imago-images.de

Toujours selon The Guardian, le projet devait aller encore plus loin. Sous l'impulsion de Gianni Infantino, la Fifa envisageait d'organiser la Coupe du monde des clubs chaque année, et non plus tous les quatre ans, et ce, sous la forme d'un tournoi de trois semaines directement lié à la Super League. D'après l'ébauche de contrat, cette réforme n'aurait dû être approuvée que par les organes de la Fifa, au sein desquels Infantino ne devait pas rencontrer d'opposition. Les fédérations nationales membres auraient ainsi été écartées du processus d'adoption.

Le document confirme que la Fifa devait se voir «accorder une participation privilégiée dans le projet de Super League», ce qui lui aurait conféré d'importants pouvoirs décisionnels notamment sur les éventuelles modifications du format de la compétition, les ajustements du calendrier, la répartition des fonds de solidarité ainsi que la nomination d'un directeur général chargé de la gestion du championnat.

Ce partenariat aurait principalement bénéficié à la Fifa elle-même et aux clubs européens les plus performants. Les équipes ne faisant pas partie du cercle fermé des grandes écuries européennes auraient, quant à elles, été largement exclues des ressources financières générées par la Super League et la Coupe du monde des clubs. Cette ligue d'élite aurait ainsi instauré un football européen à deux vitesses et encore accentué le fossé entre quelques clubs très riches et l'immense majorité des autres formations.

Après les critiques suscitées par la révélation du projet en avril 2021, Gianni Infantino avait pris ses distances avec la Super League lors du congrès de l'UEFA à Montreux. «La Fifa rejette fermement la création de la Super League», avait-il ainsi déclaré devant les délégués. Selon The Guardian, qui cite des sources internes à la Fifa, le Valaisan aurait confié à certains proches qu'il n'avait aucune intention de s'opposer aux autres «institutions du football», en l'occurrence l'UEFA, principale perdante du projet de Super League. Le document rendu public laisse toutefois entendre qu'il aurait, en réalité, pensé tout autrement.

(t-online/roc)