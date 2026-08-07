Marlen Reusser conservera-t-elle son maillot jaune au Ventoux? image: getty/watson

Une Suissesse s’attaque à l’impossible sur le Ventoux

Marlen Reusser va tenter ce vendredi de conserver son maillot jaune au Ventoux, avec un gabarit plus imposant que celui de ses rivales et sans céder à cette quête de minceur extrême qu'elle dénonce tant. Le test qui l'attend rappelle l'exploit «impossible» d'un autre colosse sur les pentes du mont Chauve.

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C'est le grand jour pour Marlen Reusser. Ce vendredi, la Suissesse, porteuse du maillot jaune, se frotte au mont Ventoux, premier véritable juge de paix en montagne de ce Tour de France. Avec, en toile de fond, une question qui taraude les esprits: parviendra-t-elle à suivre le rythme des meilleures?

Loin de nous l'idée de dire que le mont Chauve ne convient pas à la Suissesse. Reusser, qui a remporté le Tour de Suisse à plusieurs reprises, triomphé sur le Tour du Pays basque et terminé deuxième au Giro comme à la Vuelta, n’aurait jamais pu jouer les premiers rôles au général sans de solides qualités de grimpeuse.

Marlen Reusser en jaune sur le Tour de France. image: Keystone

Cependant, sur les Grands Tours, lorsque la route s’élève et que la tunique de leader est en jeu, Marlen Reusser s’est jusqu’ici heurtée à plus forte qu’elle: des coureuses comme Demi Vollering, Elisa Longo Borghini ou encore Sarah Gigante, aux profils plus légers que celui de la Suissesse, une athlète puissante spécialiste du contre-la-montre.

La Bernoise, qui ne compte que 12 secondes d'avance sur Vollering au classement général et un peu plus d'une minute sur Niewiadoma, fera face vendredi, avec ses 70 kilos pour 1m80 estimés par la plateforme Pro Cycling Stats, à deux adversaires pesant 57 kilos pour la Néerlandaise et 49 pour la Polonaise, des valeurs susceptibles d'être encore plus basses au sommet de leur forme en plein Tour de France. Son gabarit, lui ayant permis de briller mardi sur le chrono de Dijon, sera cette fois un handicap sur des pentes domptées l'an passé par Valentin Paret-Peintre, 52 kilos pour 1m78.

Le regard du médecin



Pour Reusser, diplômée en médecine, le combat au Ventoux sera donc exigeant, mais pas seulement: il aura aussi une portée symbolique.

La coureuse de l'équipe Movistar s'est emparée depuis longtemps de la question sensible du poids dans le cyclisme, dénonçant à maintes reprises une course effrénée à la minceur. Après la victoire de Pauline Ferrand-Prévot sur le Tour de France l’an passé, elle avait déclaré: «On espérait secrètement qu’elle ne gagne pas», estimant que la Française s’était astreinte à une perte de poids trop rapide et trop importante en vue de la Grande Boucle.

«Lorsqu’elle présente son nouveau maillot et qu’elle est visiblement fière qu’il soit trop grand, cela envoie un message» Marlen Reusser

Pauline Ferrand-Prévot sur le Tour de France 2025. Image: getty

Peu avant le départ de cette nouvelle édition, Reusser confiait en outre à CH Media, groupe auquel watson appartient: «Mon poids évolue au fil de l’année. Mais la question décisive reste toujours la même: jusqu’où le corps peut-il encore suivre? Je me demande régulièrement si je devrais aller plus loin. Le corps humain est incroyablement complexe. Mais, pour moi, les sensations passent avant tout. Mon corps me dit si ce que je fais est juste».

Le souvenir de Poli

Ce qui attend la Bernoise ce vendredi rappelle ce à quoi Eros Poli avait été confronté lors de la 15e étape du Tour de France 1994.

Ce jour-là, l'Italien avait signé un exploit impensable, peut-être le plus marquant sur une étape comportant le Ventoux. Il avait dompté le tracé malgré son physique de colosse (83 kilos pour 1m94) et s'était imposé du côté de Carpentras.

Le coureur de la Mercatone n'avait rien d'un grimpeur et évoluait en temps normal dans le gruppetto. «C'était impossible que je gagne cette étape-là, impossible», racontait-il l'an passé à l'AFP, dans un portrait qui lui était consacré.

«J'étais toujours le premier lâché. Trop gros, trop grand, trop lourd» Eros Poli

Eros Poli en plein effort dans le Ventoux. Image: getty

Ce succès mythique, Eros Poli, champion olympique et du monde du contre-la-montre par équipes, l'avait d'abord construit sur le plat, son terrain de prédilection, profitant de l'une des caractéristiques du Ventoux: il se grimpe en montée sèche au terme d'une étape légèrement vallonnée, faute de relief dans la région.

Déchaîné, le lanceur du sprinteur Mario Cipollini, en qui personne ne croyait, avait attaqué en solitaire loin de l’arrivée, après être revenu, sur ordre de son directeur sportif, sur un coureur «malin» qui avait pris la fuite au ravitaillement. Il s’était ainsi présenté au pied du mont Chauve avec près de 24 minutes d’avance, avant de résister, dans la grande difficulté du jour, au rythme infernal de Marco Pantani, revenu à quatre minutes au sommet, un écart finalement suffisant pour permettre à Poli de conserver la tête jusqu'à l'arrivée et de signer sa deuxième et dernière victoire chez les professionnels.

Marlen Reusser n'abordera pas le Ventoux, que les coureuses du Tour escaladeront pour la toute première fois vendredi, avec un matelas aussi conséquent. Sa course sera même totalement différente: la Suissesse luttera directement avec les favorites du général, ce qui rendra son défi encore plus relevé que ne l'était celui de Poli, même si Reusser est une coureuse bien plus complète que lui, alors que sa morphologie est pourtant relativement proche de la sienne.

La Bernoise pourrait toutefois s'inspirer de l'Italien en lançant les hostilités, non pas dès le début d'étape, mais dès les premiers contreforts du Ventoux, roulants mais exigeants. Les 30 kilomètres précédant le pied du Géant de Provence rappellent fortement le final de la 4e étape du Tour 2022, qu'elle avait remportée à la suite d'un numéro en solitaire. C'est à ce jour sa seule victoire d'étape en Grands Tours hors contre-la-montre.

Mais Marlen Reusser, dans la peau de la leader, peut aussi se permettre d'attendre et de jouer sur la défensive. Avant, peut-être, de jaillir au sommet pour signer à son tour un exploit impossible au Ventoux.