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CdM 2026: Cristiano Ronaldo épinglé par la compagne de Neves?

Cristiano Ronaldo épinglé par la compagne d’un coéquipier?
Ça chauffe au Portugal après la piètre performance de CR7.image: Getty

Cristiano Ronaldo épinglé par la compagne d’un coéquipier?

Une capture d’écran, largement relayée sur les réseaux sociaux, présente le commentaire cinglant de la compagne de João Neves concernant Cristiano Ronaldo. La jeune femme subit depuis une avalanche d’insultes de la part des fans du joueur.
20.06.2026, 11:5920.06.2026, 11:59
David Digili / t-online
Un article de
t-online

L’ambiance était déjà tendue dans le camp portugais après le décevant match nul 1-1 face à la République démocratique du Congo en ouverture du Mondial. Elle pourrait désormais se détériorer après les propos tenus sur Cristiano Ronaldo par João Neves, son coéquipier en sélection, et ceux attribués à sa compagne Madalena Aragão.

Neves, double vainqueur de la Ligue des champions avec Paris et unique buteur lusitanien de cette Coupe du monde, a déclaré après le match contre le Congo: «Nous savons tout ce que Cristiano a fait pour nous, mais aujourd’hui, il n’est pas différent de nous. C’est simplement un joueur de plus devant nous aider. Il ne se distingue pas des autres et doit contribuer à notre succès, comme nous tous».

Cristiano Ronaldo a touché le fond

Une analyse qui, après l'horrible prestation de Ronaldo, semblait tout à fait pertinente. Sauf qu’elle n’a visiblement pas plu à certains supporters de CR7, qui ne se sont pas privés de le faire savoir, jusque sur le compte Instagram de la compagne de Neves. Sous une photo publiée par la jeune femme en 2025, un fan de Ronaldo aurait commenté après ce début de tournoi raté: «Ton copain est un idiot. Dis-lui de passer le ballon à mon GOAT (réd: le meilleur joueur de tous les temps)».

Ce à quoi Madalena Aragão aurait répondu: «Dis à ton GOAT de prendre sa retraite, il est très individualiste». Le commentaire n’apparaît pas sur le compte de l’actrice. Une capture d’écran de cet échange présumé circule toutefois largement sur les réseaux sociaux. Soit il s’agit d’un montage, soit le commentaire a été supprimé. Une chose est sûre: depuis cette remarque cinglante, Aragão est désormais la cible de nombreuses insultes de la part des supporters de Cristiano Ronaldo dans les commentaires de son compte Instagram.

La photo sous laquelle les commentaires fusent.
La photo sous laquelle les commentaires fusent.image: instagram

Ronaldo, aujourd’hui âgé de 41 ans, reste titulaire en sélection. Mais depuis ce début de tournoi complètement manqué, les médias et les réseaux sociaux débattent de plus en plus de la question de savoir si la star n’est pas trop âgée pour répondre aux exigences du plus haut niveau, et si le sélectionneur Roberto Martínez ne devrait pas lui préférer un autre attaquant.

Les partenaires de CR7 semblent parfois bridés, avec la tendance à systématiquement le chercher pour essayer de lui offrir des situations de but. Qui plus est, lors du match contre le Congo, Cristiano Ronaldo a préféré tenter sa chance plutôt que de laisser filer un ballon en direction de Bruno Fernandes, pourtant dans une position plus favorable.

Comment la Fifa a sauvé Cristiano Ronaldo

Jusqu’à présent, le capitaine portugais a toujours été publiquement défendu par ses coéquipiers. Le fait que Neves et sa compagne s’écartent désormais de cette ligne habituelle pourrait créer des tensions au sein de l’un des favoris du Mondial, d'autant que les propos de compagnes de joueurs ont déjà provoqué des frictions ailleurs par le passé.

A l’heure actuelle, CR7 ne suit plus João Neves sur les réseaux sociaux. On ignore si cette situation est ancienne ou si elle est liée à cet épisode.

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