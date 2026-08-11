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FIFA: Aleksander Ceferin, l'homme qui veut la chute d'Infantino

Aleksander Ceferin, boss de l'UEFA, œuvre pour le départ du président de la Fifa, Gianni Infantino.
Aleksander Ceferin, boss de l'UEFA, œuvre pour le départ du président de la Fifa, Gianni Infantino. image: watson

L'homme qui veut la chute d'Infantino a déjà remporté une bataille

Aleksander Ceferin, président de l'UEFA, est la figure de proue dans la lutte pour destituer Gianni Infantino, président de la Fifa. Le Slovène avait déjà gagné une bataille contre le Suisse il y a cinq ans.
11.08.2026, 18:4511.08.2026, 18:45
Coralie FEBVRE

Clé de voûte des tentatives de bouter Gianni Infantino hors de la Fifa, Aleksander Ceferin engage l'UEFA dans la plus âpre bataille de ses dix ans de présidence, lui qui avait déjà ferraillé, avec succès, contre la Super Ligue et le Mondial biennal.

Le Slovène de 58 ans, qui promènera mercredi sa silhouette ascétique et son regard bleu glacier à Salzbourg pour la Supercoupe PSG-Aston Villa, est un putschiste atypique: il n'est pas mû par l'ambition personnelle, ayant fermement exclu de briguer en mars prochain la présidence de l'instance mondiale.

epa12007421 UEFA President Aleksander Ceferin attends the press conference following the 49th UEFA Ordinary Congress in Belgrade, Serbia, 03 April 2025. EPA/ANDREJ CUKIC
Aleksander Ceferin, président de l'UEFA et figure de proue dans la lutte contre Gianni Infantino. Image: keystone

Mais sans cet avocat pénaliste, la stupeur générale en découvrant au cœur de l'été le projet d'ouverture de la Fifa à des investisseurs privés, secrètement conduit par Gianni Infantino au risque d'aliéner une partie des futures recettes du Mondial, n'aurait sans doute pas déclenché une telle tempête.

Non seulement l'UEFA a sorti l'arme nucléaire en menaçant de boycotter les compétitions de la Fifa, mais elle n'a pas désarmé une fois le projet abandonné, jugeant la confiance irrémédiablement rompue avec l'Italo-Suisse, pourtant issu de ses rangs – il a été numéro 2 de l'instance européenne de 2009 à 2016.

«Pas un showman»

Rien ne dit que la fronde réussira, tant Gianni Infantino conserve des atouts dans sa manche, à commencer par l'insignifiance des contre-pouvoirs internes et la capacité d'amadouer les 211 fédérations membres – seules à même de décider de son sort, les confédérations n'ayant aucun droit de vote – en mobilisant l'énorme trésor de guerre de la Fifa.

F1 Grand Prix Of Monaco 2024 Gianni Infantino before the Formula 1 Grand Prix of Monaco at Circuit de Monaco in Monaco on May 26, 2023. Monaco Monaco PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xJakubxPorzyckix ...
Gianni Infantino a encore des atouts à faire valoir pour garder son poste. image: keystone

Mais d'ores et déjà, le front uni au sein de l'UEFA ainsi que le ralliement des instances nord-américaine (Concacaf) et asiatique (AFC) de football portent la marque politique d'Aleksander Ceferin, porté sur les négociations en coulisses bien plus que sur la lumière médiatique.

«Je ne suis pas un showman», avait d'emblée annoncé ce juriste méconnu lorsqu'il a été élu en septembre 2016 à la tête de la puissante instance européenne, face au Néerlandais Michael Van Praag, une fois son prédécesseur Michel Platini emporté par une affaire de paiement suspect concernant la Fifa.

Alors dirigeant d'un club de futsal, le FC Litija, puis président de la Fédération slovène à partir de 2011, Ceferin se présentait en «homme d'équipe» et de dialogue, une aptitude restée particulièrement utile face à la mue de la Fifa en monarchie absolue.

Trump vient à la rescousse d'Infantino

Réélu en 2019 puis en 2023 sans opposition, gestionnaire respecté d'une boutique prospère, Ceferin peut aussi se targuer d'avoir réformé le fair-play financier, orchestré une nouvelle formule des compétitions européennes de clubs, et réussi à reporter puis organiser en plein Covid, en 2021, un Euro éparpillé à travers 11 pays.

Des «serpents» et une méfiance en alerte

Il a aussi su affronter Gianni Infantino – déjà – sur le calendrier international, quand la Fifa tentait fin 2021 d'organiser une Coupe du monde tous les deux ans, se rapprochant du patron du football sud-américain, Alejandro Dominguez, pour faire capoter ce projet.

ARCHIV - 29.06.2024, Berlin: Fußball, UEFA Euro 2024, EM, Schweiz - Italien, Finalrunde, Achtelfinale, Olympiastadion Berlin, UEFA-Präsident Aleksander Ceferin (l) und FIFA-Präsident Gianni Infantino ...
Ceferin et Infantino à Berlin, lors du 8e de finale Suisse-Italie lors de l'Euro 2024.Image: keystone

Pourtant, au printemps 2021, cet amateur de sports mécaniques et ceinture noire de karaté, perpétuellement sous contrôle, a failli rester dans l'histoire comme le fossoyeur du football européen de clubs, faute d'avoir vu venir la trahison d'une douzaine de dirigeants.

Complotant en secret, les patrons de six clubs anglais, trois clubs italiens et trois clubs espagnols ont tenté de lancer leur propre compétition privée, avant de renoncer en 48 heures face à l'ampleur du tollé et à la mobilisation politique.

Toujours sur cette commercialisation de la Fifa👇

La somme colossale qu'aurait gagnée Infantino si son projet avait abouti

Mâchoire serrée, blanc comme un linge, Ceferin avait reconnu sa «naïveté» puis lâché ses coups contre «les serpents», «les douze salopards» et leur «crachat au visage de tous les amoureux du football», amèrement déçu par le patron de la Juventus Andrea Agnelli, si proche que le Slovène reste le parrain d'une de ses filles.

De cet épisode, il lui reste une méfiance toujours en alerte et une alliance étroite avec le Qatari Nasser Al-Khelaïfi, patron à la fois du PSG et de l'Association européenne des clubs (EFC), un solide levier de pression supplémentaire contre la Fifa.

(afp/yog)

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