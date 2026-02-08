ciel couvert
JO: La chute de Lindsey Vonn à cet endroit n'est pas surprenante

United States&#039; Lindsey Vonn crashes during an alpine ski women&#039;s downhill race, at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, Sunday, Feb. 8, 2026. (AP Photo/Jacquelyn Marti ...
L'Américaine Lindsey Vonn a été victime d'une lourde chute sur la piste de Cortina.Image: keystone

La chute de Lindsey Vonn à cet endroit précis n'est pas surprenante

La skieuse américaine est lourdement tombée dimanche lors de la descente des Jeux de Milan-Cortina, à l'un des endroits du tracé qu'elle pouvait le plus craindre, compte tenu de sa grave blessure.
08.02.2026, 13:0208.02.2026, 13:24

La star américaine du ski alpin Lindsey Vonn, qui s'alignait au départ à 41 ans malgré une grave blessure à un genou, survenue le week-end dernier à Crans-Montana, a lourdement chuté et abandonné lors de la descente des JO 2026, dimanche à Cortina d'Ampezzo.

Partie avec le dossard 13, la «Speed Queen», championne olympique en 2010, est tombée en début de parcours, après seulement 12 secondes de course. Elle a été déséquilibrée puis éjectée lors du franchissement d'une bosse, et est retombée lourdement au sol. Prise en charge par les équipes médicales, elle est restée allongée, grimaçante, durant de longues minutes.

Sa terrible chute en vidéo ⬇️

Vidéo: twitter

La course a aussitôt été interrompue et la skieuse américaine, placée sur une civière, a été hélitreuillée au bout de 15 minutes. Le public massé à l'arrivée et qui suivait la scène sur écran géant a alors longuement applaudi.

Sa chute avait au préalable fait l'effet d'une douche froide dans cette même aire d'arrivée, où les spectateurs, qui encourageaient bruyamment la «Speed Queen», ont poussé un cri d'effroi. Le public, tout comme les commentateurs, se sont ensuite tus.

Un passage clé

Cette chute de Lindsey Vonn semble directement liée à sa grave blessure survenue la semaine dernière en Valais: une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Et pour cause: elle s’est produite à un endroit que Vonn pouvait logiquement redouter, le Pomedes, qui exigeait un long appui pied gauche en dévers ponctué d'un saut, soit un passage difficile à tenir compte tenu de l'état de son genou gauche.

Lindsey Vonn portera un dispositif spécial aux JO

Cette section technique dès le début de course comptait sans doute parmi les plus délicates à négocier pour l’Américaine. Elle n’a pas réussi à la franchir, malgré des entraînements prometteurs sur la piste de Cortina, notamment celui de samedi, terminé à la 3e place.

A 41 ans et 113 jours, la star américaine a donc perdu son pari fou: redevenir championne olympique de descente, 16 ans après son titre à Vancouver, et après avoir effectué un come-back spectaculaire l'hiver dernier, au sortir de six années de retraite. Ce défi paraissait encore plus insensé après sa blessure à une semaine des Jeux.

(afp/roc)

