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Football: Silvan Hefti découvre la MLS et les Etats-Unis

Silvan Hefti a affronté Lionel Messi début mars en MLS.
Silvan Hefti a affronté Lionel Messi début mars en MLS. image: watson

Ce Suisse découvre un football complètement différent aux Etats-Unis

Silvan Hefti joue depuis fin janvier au D.C. United, à Washington. Un autre monde que celui qu'il a connu en Europe. Il raconte.
18.03.2026, 18:5718.03.2026, 18:57
Christian Brägger

A deux reprises, Silvan Hefti doit se pincer pendant l’échauffement avant un match, ce 1er mars à Austin au Texas, avec son nouvel employeur, D.C. United. «Je le connais de film Interstellar! Mais il fait quoi sur le terrain?» Le latéral droit dispute alors son deuxième match de Major League Soccer (MLS) lorsqu’il aperçoit l’acteur américain Matthew McConaughey.

L’explication vient vite: le lauréat de l’Oscar 2014 pour son rôle dans Dallas Buyers Club est copropriétaire de l’Austin FC et assume son rôle de représentant et d’ambianceur. Hefti et son équipe finiront par s’incliner 1-0 au Q2 Stadium, devant 20 000 spectateurs.

Actor Matthew McConaughey speaks at the 2024 summer meeting of the National Governors Association, Friday, July 12, 2024, in Salt Lake City. (AP Photo/Rick Bowmer)
Matthew McConaughey, star du cinéma et copropriétaire de l'Austin FC. Image: keystone

Une semaine plus tard, l'ancien défenseur de Saint-Gall et Young Boys vit un bouleversement encore plus grand lorsqu’il affronte l’Inter Miami et Lionel Messi à domicile. Pour cette rencontre, D.C. United a quitté Washington pour jouer dans l’Etat du Maryland. Messi attire les foules partout, et cela se monétise: le stade de football américain des Baltimore Ravens affiche complet.

Le génie argentin marque le 2-0 d’un lob plein de sang-froid, tandis que l’ouverture du score pour Miami est signée par l’autre champion du monde argentin, Rodrigo de Paul. Malgré une nette amélioration en seconde période, Silvan Hefti et ses coéquipiers s’inclinent 1-2 devant... 72 000 spectateurs (!).

Une vielle connaissance servettienne

Le Saint-Gallois apprécie son nouveau monde du foot. Il aimait aussi l’ancien, même si, à la fin, il n'était plus heureux à Hambourg. Le club avait pourtant consenti des efforts considérables pour le recruter à l’été 2024 en provenance du Genoa CFC, et il avait ensuite obtenu quelques apparitions en deuxième division, lors de la saison de la promotion. Mais dans l’élite allemande, il n’a pas joué une seule minute cette saison.

Silvan Hefti au duel avec Lionel Messi.
Silvan Hefti au duel avec Lionel Messi.image: Sophia Price/DC United

Le latéral droit a donc senti que, malgré un contrat courant jusqu’à l’été 2027, il devait poursuivre ailleurs. C’est alors que René Weiler est entré en scène. L’ancien directeur sportif et coach de Servette avait quitté le club genevois à la surprise générale en mai dernier, avant de devenir deux mois plus tard entraîneur de D.C. United.

Après avoir manqué les play-offs à l’automne avec sa nouvelle équipe, Weiler cherchait un latéral droit pour cette saison. Il a rencontré Hefti en Suisse autour d’un café pendant la période de Noël, et l’entente a été immédiate. Silvan Hefti s'en réjouit:

«La MLS et l’Amérique m’attiraient, et avec la Coupe du monde, il y a un nouvel élan dans le pays. Messi est ici aussi, je n’ai que rarement affronté une meilleure équipe que Miami.»
Trainer Rene Weiler (SFC) im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen Winterthur, FCW, und Servette, SFC, vom Saturday, 30. March 2024 in Schuetzenwiese in Winterthur. (KEYSTONE/Mi ...
René Weiler (ex-Servette) est le coach de D.C. United. Image: KEYSTONE

Et voilà donc quatre semaines que le défenseur suisse vit au pays de Trump, dans le club de la capitale. D.C. United joue habituellement ses matchs à domicile à l’Audi Field, au centre-ville, tandis que le centre d’entraînement se trouve à 45 minutes de route, à Leesburg, en Virginie. La jeune famille – avec son chien – a emménagé dans une maison mitoyenne meublée à Loudoun County, à mi-chemin entre les deux. L’aéroport international n’est pas loin.

La région des privilégiés

La banlieue de Washington est considérée comme l’une des régions à la croissance la plus rapide et parmi les plus riches des Etats-Unis. Elle est aussi connue pour ses entreprises technologiques, ses terrains de golf et ses domaines viticoles. Elle attire politiciens, lobbyistes et, de manière générale, des personnes aisées et privilégiées. Silvan Hefti détaille:

«Ici, tout est calme, bien entretenu. Et les marques automobiles allemandes sont partout»

Dans le foot suisse👇

Cette statistique rend l'exploit de Thoune encore plus fou

La famille a déjà visité la capitale américaine. Elle est belle, avec de nombreux bâtiments administratifs soigneusement restaurés, raconte le Saint-Gallois. «Et près de la Maison-Blanche, tout est sécurisé par la police et les agents du Secret Service». Le footballeur de 28 ans parle couramment anglais et suit évidemment l’actualité internationale, qu’il s’agisse du Venezuela, du conflit avec l’Iran ou des expulsions.

«Nous ne ressentons ici aucun problème, ni à l’entrée dans le pays ni avec les gens, qui sont tous très amicaux. L’image que je perçois ne correspond probablement pas au cliché que les Européens ont des Etats-Unis à cause de Trump.»

Silvan Hefti précise qu’en tant que sportif, il a appris à ne pas faire de déclarations politiques.

Un jeu axé sur le spectacle

Selon lui, la MLS se situe derrière les grandes ligues européennes, mais elle est intense et davantage marquée par la dimension physique que par la tactique. A Hambourg, par exemple, l’équipe préparait constamment ses matchs en fonction de l’adversaire. A Washington, Silvan Hefti a découvert une culture sportive complètement différente: moins de ténacité, davantage de spectacle et des supporters bruyants mais pacifiques.

Silvan Hefti se plaît aux Etats-Unis.
Silvan Hefti se plaît aux Etats-Unis.image: instagram

L'Helvète n'est pas vraiment un animal exotique à D.C. United: l’assistant de Weiler, Thomas Binggeli, est lui aussi suisse. L’effectif compte de nombreux Américains et Sud-Américains, ainsi qu’un Finlandais. Hefti veut s’imposer comme un leader, stabiliser la défense et apporter des solutions offensives avec ses montées. Avec le communicatif Weiler, les échanges sont fréquents, parfois aussi sur des sujets privés.

D.C. United a été fondé en 1995 et a commencé à jouer l’année suivante, lors de la première saison de MLS. Après le LA Galaxy, il s’agit de la franchise la plus titrée du pays. Après plusieurs saisons difficiles, le club veut enfin retrouver les play-offs. Pour cela, il faut être au minimum neuvième de Conférence Est. De bons résultats sont donc indispensables, et le début de saison est mitigé: après trois matchs contre de solides adversaires, l’équipe ne compte qu’une victoire.

Et pour que les fans suivent, les résultats doivent être au rendez-vous, comme l'explique Silvan Hefti:

«Notre stade se remplit très vite quand tout va bien, et il se vide tout aussi vite quand les résultats ne suivent pas»
Silvan Hefti et Washington D.C. ont un public irrégulier.
Silvan Hefti et Washington D.C. ont un public irrégulier. image: instagram

Face à l’Inter Miami, ce n’était pas vraiment un match à domicile: à une heure et demie de Washington, il n’y avait pratiquement que des spectateurs portant des maillots de Messi. Silvan Hefti, élu footballeur suisse de l’année 2016, a disputé plusieurs duels avec la superstar argentine. Parfois même avec succès, avec l’aide de ses coéquipiers.

«Parce que nous l’avons pris en sandwich»

Le Saint-Gallois peut se rassurer: il n'aura pas à affronter à chaque match un adversaire du calibre de Lionel Messi.

Adaptation en français: Yoann Graber

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