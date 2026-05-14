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La Nati de hockey doit régler la question des primes

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L'équipe nationale se prépare activement pour le Championnat du monde.Image: keystone

La Nati de hockey doit régler la question des primes

Quel sera le montant des primes pour les joueurs suisses lors du Mondial? Une délégation de six leaders de l’équipe négocie actuellement un accord.
14.05.2026, 07:0114.05.2026, 07:01
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Dans les grandes compétitions, les sportifs ont l'habitude de toucher des primes en cas de performances exceptionnelles. Une pratique qui s'applique aussi au Championnat du monde de hockey, que l'équipe de Suisse espère marquer de son empreinte. Jusqu'à présent, la règle était simple: notre Fédération nationale recevait une somme de la Fédération internationale (IIHF), dont le montant variait en fonction du classement et qui était désignée sous le nom de «fonds de développement».

Un titre mondial rapportait environ 1,5 million de francs, tandis qu’une place en quart de finale générait un peu plus de 400 000 francs. La majeure partie de cette somme était traditionnellement répartie sous forme de primes entre les joueurs et le staff. En plus de la prime, les joueurs recevaient également une indemnité journalière pour leurs frais.

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Mais pour le Mondial de hockey à venir, la prime des Suisses n'a pas encore été négociée. Nino Niederreiter confirme:

«Les discussions sont toujours en cours. Nous souhaitons que cette question soit réglée avant le premier match»

Donc avant vendredi soir, lorsque la Nati de hockey défiera les Etats-Unis pour son entrée en lice dans le tournoi.

Les négociations sont menées par une délégation de six leaders de l'équipe: Nino Niederreiter, Timo Meier, Leonardo Genoni, Christoph Bertschy, Calvin Thürkauf et Roman Josi. A la question de savoir si une prime d'au moins 100 000 francs par joueur pour un titre mondial est envisagée, Nino Niederreiter a répondu: «Non, non, où voulez-vous en venir? Loin de là.» Il a toutefois préféré rester silencieux sur les chiffres précis.

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Si les Suisses venaient à décrocher leur premier titre mondial, la prime, selon le modèle de récompense en place dans le passé, serait d'environ 50 000 francs par joueur. En comparaison avec le football, c'est une somme modeste: si les footballeurs suisses avaient été sacrés champions du monde en 2022 au Qatar, ils auraient perçu 500 000 francs chacun.

Mais le hockey n'est pas le football et Nino Niederreiter a réagi à la question des primes de manière détendue et sereine. Les stars du hockey gardent les pieds sur terre, et il est probable que les primes jouent un rôle secondaire dans l'aventure de ce Mondial à domicile. Comme le dit le célèbre dicton du hockey: l'esprit prime sur l'argent.

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