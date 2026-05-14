averses éparses10°
DE | FR
burger
Sport
Italie

Manuel Akanji n'est pas un joueur comme les autres

Manuel Akanji n'est pas un joueur comme les autres

Partout où il évolue, le défenseur suisse de l'Inter Milan est indispensable à son équipe. Il l'a encore prouvé mercredi soir en finale de la Coupe d'Italie.
14.05.2026, 12:1014.05.2026, 12:10
Julien Caloz
Julien Caloz

Le week-end dernier en championnat, Christian Chivu avait laissé Manuel Akanji au repos en prévision de la finale de la Coupe d'Italie quelques jours plus tard, et le coach de l'Inter Milan a très bien fait: mercredi soir face à la Lazio de Rome, le défenseur suisse a une nouvelle fois été impeccable. Il a grandement contribué au sacre des Nerazzurri (2-0), récoltant dans La Gazzetta dello Sport ce commentaire élogieux pour un défenseur central:

«Il voit avant les autres où arriveront les ballons»

En soulevant le trophée au stadio Olimpico, Manuel Akanji a aussi réussi un petit exploit, puisqu'il est devenu l'un des rares footballeurs a décrocher une Coupe nationale dans quatre pays différents:

1️⃣ FC Bâle 2017

En 2017, Manuel Akanji avait remporté sa première Coupe nationale avec le FC Bâle, vainqueur 3-0 du FC Sion au Stade de Genève.
En 2017, Manuel Akanji avait remporté sa première Coupe nationale avec le FC Bâle, vainqueur 3-0 du FC Sion au Stade de Genève.Image: Instagram

2️⃣ Borussia Dortmund 2021

Dortmund&#039;s Manuel Akanji celebrates with the tropy after the German soccer cup (DFB Pokal) final match between RB Leipzig and Borussia Dortmund in Berlin, Germany, Thursday, May 13, 2021. Dortmun ...
En 2021, il s'était imposé avec le Borussia Dortmund en finale de la Coupe d'Allemagne contre le RB Leipzig (4-1).Image: AP POOL Getty

3️⃣ Manchester City 2023

En 2023, c'est avec Manchester City, vainqueur 2-1 de Manchester United, qu'il avait soulevé la FA Cup à Wembley.
En 2023, c'est avec Manchester City, vainqueur 2-1 de Manchester United, qu'il avait soulevé la FA Cup à Wembley.Image: AP Photo

4️⃣ Inter Milan 2026

ROME, ITALY - MAY 13: Manuel Akanji of FC Internazionale celebrates the victory with the trophy ,after the Coppa Italia Final match between SS Lazio and FC Internazionale at Stadio Olimpico on May 13, ...
Et en 2026, Manuel Akanji a donc décroché la Coupe d'Italie après que l'Inter Milan a battu la Lazio de Rome 2-0.Getty Images Europe

Remporter quatre Coupes dans quatre pays différents, dont trois faisant partie du Big 4 européen, souligne à quel point l'international aux 79 sélections sait s'imposer partout où il passe. Cela montre aussi qu'il est un compétiteur, l'homme des grands rendez-vous. Enfin, cela vient saluer sa longévité: dix ans séparent sa victoire en Coupe de Suisse et en Coupe d'Italie. Durant toutes ces années, Manuel Akanji n'a jamais cessé d'être une pièce maîtresse des équipes pour lesquelles il a évolué, et le sera encore cet été avec l'équipe de Suisse au Mondial. Or ce sont ces qualités, tout autant que les titres, qui forgent une grande carrière et distinguent les joueurs d'exception, dont le défenseur de 30 ans fait désormais partie.

Plus d'articles sur le sport
Ce village romand a accueilli le premier Mondial de hockey
1
Ce village romand a accueilli le premier Mondial de hockey
de Yoann Graber
Une star a refusé l'offre du FC Bâle
Une star a refusé l'offre du FC Bâle
de Jakob Weber
Un Suisse marque un but fou et vise un titre mondial
Un Suisse marque un but fou et vise un titre mondial
de Andreas Fretz
La Nati de hockey doit répondre à une question cruciale
La Nati de hockey doit répondre à une question cruciale
de klaus zaugg, ängelholm
Cet ancien joueur d'Yverdon est maudit
Cet ancien joueur d'Yverdon est maudit
de Romuald Cachod
Un scénario lunaire pourrait se produire sur le Tour de Suisse
2
Un scénario lunaire pourrait se produire sur le Tour de Suisse
de Julien Caloz
Stade Lausanne-Ouchy devra affronter un 12e homme
Stade Lausanne-Ouchy devra affronter un 12e homme
Il veut rapprocher Suisses et Français avec ce défi sportif
1
Il veut rapprocher Suisses et Français avec ce défi sportif
de Yoann Graber
Le coach de la Nati doit régler deux questions avant le Mondial
Le coach de la Nati doit régler deux questions avant le Mondial
de Klaus Zaugg
Ce célèbre footballeur genevois a un amour irrationnel pour Gottéron
Ce célèbre footballeur genevois a un amour irrationnel pour Gottéron
de Yoann Graber
Le cyclisme féminin s'attaque à «un col inhumain»
Le cyclisme féminin s'attaque à «un col inhumain»
de Julien Caloz
Patrick Fischer sort du silence, mais il y a un problème
Patrick Fischer sort du silence, mais il y a un problème
de Simon HÄring
L'équipe suisse Tudor frappe fort sur le marché des transferts
L'équipe suisse Tudor frappe fort sur le marché des transferts
de Romuald Cachod
Une invitation controversée ravive l'affaire «Lian Bichsel»
Une invitation controversée ravive l'affaire «Lian Bichsel»
de Klaus Zaugg
«Je veux rendre fier ce pays»: un Romand est le nouveau coach du Népal
«Je veux rendre fier ce pays»: un Romand est le nouveau coach du Népal
de Yoann Graber
Paul Seixas a fait le bon choix
Paul Seixas a fait le bon choix
de Romuald Cachod
Voici comment Neuchâtel a pu s'offrir les stars du hockey
Voici comment Neuchâtel a pu s'offrir les stars du hockey
de Julien Caloz
Ces stars du tennis auraient sûrement préféré ne pas être filmées
Ces stars du tennis auraient sûrement préféré ne pas être filmées
de Yoann Graber
Cette équipe de foot a recruté un combattant de MMA: voici le résultat
Cette équipe de foot a recruté un combattant de MMA: voici le résultat
de Yoann Graber
L’équipe suisse Tudor est en pleine métamorphose
L’équipe suisse Tudor est en pleine métamorphose
de Romuald Cachod
Un détail interpelle sur la fresque de Gottéron
Un détail interpelle sur la fresque de Gottéron
Une grande inconnue entoure la retraite de Wawrinka à Bâle
Une grande inconnue entoure la retraite de Wawrinka à Bâle
de Julien Caloz
Le Canada a fait une demande surprenante à Neuchâtel
1
Le Canada a fait une demande surprenante à Neuchâtel
de Julien Caloz
Thoune champion: ces autres miracles du foot qui ont défié la logique
Thoune champion: ces autres miracles du foot qui ont défié la logique
de Niklas Helbling
Berne peut retrouver sa gloire grâce à cette figure du hockey romand
Berne peut retrouver sa gloire grâce à cette figure du hockey romand
de Klaus Zaugg
Le FC Vaduz devra payer pour jouer en Super League
Le FC Vaduz devra payer pour jouer en Super League
Thèmes
Le Gourmet Festival 2026 de l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), en images.
1 / 25
Le Gourmet Festival 2026 de l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), en images.

Gourmet Festival: le célèbre Malakoff revisité façon street food.
partager sur Facebookpartager sur X
Plusieurs cantons romands ont lancé une plateforme commune destinée à préserver et transmettre des patois aujourd’hui menacés de disparition.
Video: extern / rest
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Odermatt avait une bonne raison de porter l'uniforme de l'armée suisse
Pendant que d’autres tirent au fusil durant leur cours de répétition et mangent du chili con carne dans leur gamelle, l’appointé Marco Odermatt enchaîne les victoires sur les pistes. Explications.
23 médailles, dont six en or, neuf en argent et huit en bronze: les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026 entrent dans l’histoire comme les plus fructueux du sport suisse.
L’article