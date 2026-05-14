Manuel Akanji n'est pas un joueur comme les autres

Partout où il évolue, le défenseur suisse de l'Inter Milan est indispensable à son équipe. Il l'a encore prouvé mercredi soir en finale de la Coupe d'Italie.

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Le week-end dernier en championnat, Christian Chivu avait laissé Manuel Akanji au repos en prévision de la finale de la Coupe d'Italie quelques jours plus tard, et le coach de l'Inter Milan a très bien fait: mercredi soir face à la Lazio de Rome, le défenseur suisse a une nouvelle fois été impeccable. Il a grandement contribué au sacre des Nerazzurri (2-0), récoltant dans La Gazzetta dello Sport ce commentaire élogieux pour un défenseur central:

«Il voit avant les autres où arriveront les ballons»

En soulevant le trophée au stadio Olimpico, Manuel Akanji a aussi réussi un petit exploit, puisqu'il est devenu l'un des rares footballeurs a décrocher une Coupe nationale dans quatre pays différents:

1️⃣ FC Bâle 2017 En 2017, Manuel Akanji avait remporté sa première Coupe nationale avec le FC Bâle, vainqueur 3-0 du FC Sion au Stade de Genève. Image: Instagram

2️⃣ Borussia Dortmund 2021 En 2021, il s'était imposé avec le Borussia Dortmund en finale de la Coupe d'Allemagne contre le RB Leipzig (4-1). Image: AP POOL Getty

3️⃣ Manchester City 2023 En 2023, c'est avec Manchester City, vainqueur 2-1 de Manchester United, qu'il avait soulevé la FA Cup à Wembley. Image: AP Photo

4️⃣ Inter Milan 2026 Et en 2026, Manuel Akanji a donc décroché la Coupe d'Italie après que l'Inter Milan a battu la Lazio de Rome 2-0. Getty Images Europe

Remporter quatre Coupes dans quatre pays différents, dont trois faisant partie du Big 4 européen, souligne à quel point l'international aux 79 sélections sait s'imposer partout où il passe. Cela montre aussi qu'il est un compétiteur, l'homme des grands rendez-vous. Enfin, cela vient saluer sa longévité: dix ans séparent sa victoire en Coupe de Suisse et en Coupe d'Italie. Durant toutes ces années, Manuel Akanji n'a jamais cessé d'être une pièce maîtresse des équipes pour lesquelles il a évolué, et le sera encore cet été avec l'équipe de Suisse au Mondial. Or ce sont ces qualités, tout autant que les titres, qui forgent une grande carrière et distinguent les joueurs d'exception, dont le défenseur de 30 ans fait désormais partie.