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Une scène surréaliste s'est produite au tournoi de Rome

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Une scène surréaliste s'est produite au tournoi de Rome

Le court principal du Masters 1000 italien a été enveloppé d'une fumée aussi étrange qu'épaisse, mercredi soir.
15.05.2026, 09:2715.05.2026, 09:27
Julien Caloz
Julien Caloz

Le quart de finale entre la surprise italienne Luciano Darderi et le prodige espagnol Rafael Jodar, disputé mercredi soir au Masters 1000 de Rome, a pris une tournure étrange lorsqu'une épaisse fumée a enveloppé le court et les tribunes.

Il était aux alentours de 23h lorsque cette étrange scène s'est produite. La raison est cocasse: la fumée est venue du stadio Olimpico tout près. Elle a été provoqué par les feux d'artifice et les fumigènes accompagnant la remise de la Coupe d'Italie aux joueurs de l'Inter Milan, vainqueurs 2-0 de la Lazio Rome.

Le résultat sur le terrain de tennis:

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La fumée a perturbé la visibilité des joueurs, mais aussi celle du système électronique remplaçant les juges de lignes.

Le match a été suspendu pendant 19 longues minutes. Il a même été question de poursuivre la partie le lendemain, celle-ci ayant déjà débuté tard, mais les deux joueurs ont repris leur duel aux alentours de minuit. Celui-ci s'est donc soldé par la victoire du surprenant Luciano Darderi, un joueur qui n'avait encore jamais dépassé le stade des 8es de finale dans un Masters 1000. Il affrontera Casper Ruud, ce vendredi pour une place en finale. Une rencontre qui devrait se dérouler normalement, puisqu'aucun match de football n'est prévu au stadio Olimpico ce jour-là.

Sinner dépasse Djokovic

Jannik Sinner a remporté jeudi un 32e match consécutif en Masters 1000 en battant Andrey Rublev (ATP 14) 6-2 6-4 en quarts de finale à Rome. C'est la plus longue série de victoires à ce niveau. Sinner, grandissime favori du Masters 1000 de Rome en l'absence de Carlos Alcaraz, blessé, a amélioré le record qu'il co-détenait depuis mercredi avec Novak Djokovic qui avait enchaîné 31 victoires de suite de mars à août 2011 dans les tournois les plus importants après ceux du Grand Chelem. En demi-finales vendredi, l'Italien, finaliste au Foro Italico l'an dernier, sera opposé au Russe Daniil Medvedev (9e). (ats)
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