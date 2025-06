Denzel Clarke est incroyable à la réception. Image: www.imago-images.de

Un rookie aux mains d'or fait le buzz en baseball

Denzel Clarke a réussi trois prises spectaculaires depuis le 23 mai dernier, date de son premier match en Major League Baseball. Crazy!

Il y a sept ans, Denzel Clarke avait été sélectionné comme 1070e joueur lors de la draft MLB, mais n'avait pas obtenu de contrat. Trois ans plus tard, il était à nouveau drafté, sans pouvoir disputer une seule minute dans la meilleure ligue de baseball du monde. Ce n'est que le 23 mai 2025 que le joueur a enfin eu sa chance et depuis cette date, il est bien décidé de montrer au monde ses qualités: il vient d'enchaîner trois prises spectaculaires consécutives, chacune élue «catch de la semaine».

Le joueur des Oakland Athletics a d'abord empêché un home run des Toronto Blue Jays en grimpant sur la clôture pour attraper la sphère in extremis.

La prise en vidéo: Vidéo: twitter

Ses coéquipiers n’en croyaient tout simplement pas leurs yeux.

Une semaine plus tard, Clarke a signé un nouvel exploit en attrapant la balle malgré une collision violente avec la barrière à pleine vitesse. Après quelques moments d'inquiétude quant à l'état du joueur de 25 ans, un grand soulagement a suivi lorsqu'il s’est relevé, légèrement étourdi, tout en tenant toujours la balle dans ses mains.

Le 2e exploit de Clarke en vidéo: Vidéo: twitter

Mais Clarke a encore fait plus fort trois jours plus tard. En courant en arrière, il a sauté haut, frôlé la clôture pour attraper la balle et ainsi éviter un home run pour les Los Angeles Angels. Pour les commentateurs, il n'y avait aucun doute: ils venaient d’assister au «catch de l'année».

L'exploit en vidéo: Vidéo: twitter

«J’ai vu beaucoup des meilleures prises que tu puisses voir dans ta vie. Si tu n'as pas de place pour celle-ci dans ta liste, alors on regarde deux sports différents», a commenté avec enthousiasme Dallas Braden.

Clarke lui-même réagit à ses prises spectaculaires en déclarant:

«Ma priorité est de sortir et d’attraper la balle par tous les moyens. Ce n'est qu'en voyant les vidéos que je réalise à quel point certaines de ces prises sont folles»

Les Oakland Athletics connaissent pourtant une saison décevante. L’équipe est dernière de sa division, elle n’a remporté que 26 de ses 69 matchs et envisage de déménager à Las Vegas.

