A peu près 4 millions d'habitants en Géorgie. Combien à partager le même prénom? Image: watson / dr

Pouquoi 9 joueurs ont le même prénom dans l'équipe de Géorgie

Vous devinez lequel?

Georges, évidemment.

Ou Giorgi. Non, les parents des joueurs ne se sont a priori pas consultés, jadis, au moment de nommer leurs bébés. Même si cette discussion aurait été super, bien qu'un brin lunaire.

Du style: «Hé, ça serait trop marrant que nos fils s'appellent tous pareil, et qu'ils soient tous dans la même équipe de foot» Vous aussi, vous vous faites des dialogues imaginaires dans votre tête?

Il y a une explication tout à fait rationnelle à cette folle coïncidence. Et elle est religieuse.

Connu pour son dévouement et son courage, Saint Georges de Lydda est devenu le Saint patron de nombreux pays au Moyen Age, dont la Géorgie, où l'héritage du christianisme orthodoxe est très présent encore aujourd'hui. Un Georges mort en martyr en 303 apr. J.-C. si important pour le peuple géorgien que ce dernier a même repris la croix de Saint-Georges sur son drapeau national.

Plus de 88% de la population géorgienne est chrétienne; il s'agit de la religion principale du pays depuis plus d'un millénaire.

Les célébrations en l'honneur de ce saint sont encore accompagnées de sacrifices d'animaux dans certaines régions montagneuses du pays.

«Enchanté Giorgi, moi c'est Giorgi »

L'équipe compte un George (Mikautadze) et surtout huit Giorgi: Loria, Mamardashvili, Gocholeishvili, Gvelesiani, Kochorashvili, Chakvetadze, Tsitsaishvili et Kvilitaia. Il s'agit du prénom masculin le plus répandu en Géorgie.

Giorgi est issu du latin «Georgius», lui-même du grec ancien «Georgios» et signifie «celui qui travaille à la terre».

De la terre à la pelouse d'un stade, il n'y a parfois qu'un pas. Et quand on ne parle pas le géorgien, comme c'est le cas de Willy Sagnol, l'entraîneur de cette équipe géorgienne, originaire de Saint-Etienne, en France, il est peut-être plus facile de retenir les prénoms de ses joueurs si un certain nombre d'entre eux portent le même.

«Je dois avoir une trentaine de mots [en géorgien], mais même avec ces 30 mots je ne peux pas faire une phrase» Willy Sagnol, entraîneur de l'équipe de Géorgie

Sur les 26 joueurs géorgiens, neuf s'appellent ainsi Geroges ou Giorgi, soit un tiers de l'équipe.