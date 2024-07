«DD» et son animal fétiche. Image: watson

D'où vient la «chatte à Dédé»?

Ce vendredi 5 juillet, l'un des quarts de finale de l'Euro oppose la France de Didier «Dédé» Deschamps au Portugal. La «chatte à Dédé» sera-t-elle aussi de la partie? En attendant de le savoir, on vous explique d'où vient cette délicieuse façon de parler de la chance des Bleus.

En quart de finale de l'Euro, les Bleus affronteront CR7 et une poignée d'autres joueurs portugais convoqués pour donner le ballon à la star (faites pas genre les Portugais, vous savez que j'ai raison).

Du côté français, pas de Rabiot, suspendu, mais une probable composition avec Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez, Kanté, Tchouaméni, Camavinga, Griezmann, M. Thuram, Mbappé. Et surtout, la vraie star des Bleus: la chatte à Dédé.

La chatte à Dédé, légende urbaine ou véritable animal porte-bonheur? Image: dr

Mais qui est cet animal légendaire, appartenant à la mythologie footballistique, qui permet à l'équipe de France de gagner un maximum de matchs dans cet Euro en n'en foutant pas une, merci les autogoals des autres équipes avec une chance folle? On vous raconte d'où vient la poétique expression «la chatte à Dédé».

Dédé, génie incompris?

En marge de chaque grande compétition de football, ce montage éclaté d'un immense chat orange dans les bras de Didier Deschamps refait surface sur les réseaux sociaux. Une image qui incarne, depuis des années, les gros coups de bol - ou coups de génie - du sélectionneur des Bleus.

Il arrive en effet que le destin s'en mêle et permette aux Français de se tirer de situations inextricables sur le papier. Ainsi, même l'entraîneur évoque l'«irrationnel» lors de certaines réussites des Bleus. Comme en 2018, lors que la France bat l'Argentine grâce à un but fantastique de Benjamin Pavard, défenseur titularisé la veille de la rencontre à cause du forfait de Djibril Sibidé. Un goal si fou qu'il inspire ensuite une chanson:

Beeeenjamiiiin Pavaaaard!

Je crois pas qu'vous connaisseeez!

Il sort de nulle paaaaart une frappe de bâtaaard!

ON-A-BENJAMIN-PAVARD!



Une rencontre incroyable, même pour Didier Deschamps, qui reviendra dessus après coup en saluant le destin, la chance, la chatte, peu importe l'expression:

«Il y a vraiment une part d’irrationnel, des fois. Le but de l'égalisation, celui du 2-2, c’est mon latéral gauche qui centre pour mon latéral droit et sa volée finit dans la lucarne. Si je vous dis que c’est travaillé à l’entraînement, vous allez rigoler» Didier Deschamps

Une expression très imagée pour justifier la chance des Bleus, qu'elle soit sur le terrain, ou simplement en train d'envoyer des mauvaises ondes sur les adversaires de la France. On peut par exemple se demander si la chatte à Dédé n'a pas participé à la réussite des hommes de Deschamps avant le début de la compétition. C'est notamment ce que titrait 20minutes.fr le 11 juin dernier:

Image: capture d'écran

Un article pour rappeler qu'en plus d'être la grande favorite de son groupe, l'équipe de France pouvait aussi compter sur de nombreuses blessures chez ses adversaires, les privant de certains de leurs meilleurs joueurs.

La chatte, ce 12e homme

Une bonne étoile qui semblait toutefois avoir fait défaut aux hommes de Didier Deschamps pour leur entrée en lice dans cet Euro, avec notamment le nez fracturé de Kylian Mbappé face à l'Autriche.

Un premier match sanglant pour l'équipe de France. Le nez cassé du capitaine aura d'ailleurs presque éclipsé le vol plané d'Antoine Griezmann, qui s'est terminé dans un panneau publicitaire.

Heureusement pour le joueur de l'Atlético de Madrid, plus de peur que de mal. Un pansement façon momification du sommet du crâne et hop! Retour sur le terrain pour Grizou. Le bandage, lui, aura tenu une minute montre en main.

Mais revenons à la chatte à Dédé. Si elle s'est faite discrète lors du premier match des Bleus dans ce championnat d'Europe des nations, on a ensuite rapidement revu le bout de sa queue. Car il serait objectivement un poil malhonnête de qualifier le parcours des Français de «brillant» jusqu'ici: jusqu'à ce quart contre le Portugal, la chance aura été le douzième homme, invisible mais bien présent, sur le terrain.

Une étymologie et une histoire pleine de poésie

Mais pourquoi parle-t-on de «chatte»? Même si le chat porte bonheur dans de nombreuses cultures, comme au Japon avec Maneki Neko, sous nos latitudes, le chat suscite au mieux l'indifférence de ceux qui invoquent la chance, au pire, il symbolise la malchance. Pensez au chat noir et à sa mauvaise réputation.

Mais peu importe la signification de la présence du chat: pour les personnes très naïves, sachez qu'avec la chatte à Dédé, il n'est évidemment pas question de l'animal touffu et extrêmement mignon qui fait partir n'importe quel humain normal dans les aigus.

L'expression pleine de poésie est une référence au sexe féminin, qui incarne la chance, tout comme le cul («avoir du cul», non?). On peut aussi dire «avoir du bol» ou «avoir du pot», mais le footeux moyen préfère manifestement s'en tenir aux attributs féminins lorsqu'il s'agit d'évoquer des circonstances très favorables.

Celle de Dédé, en tout cas, serait née en 2016 sous le coup de crayon du dessinateur de presse et de bande-dessinée Thibaut Soulcié.

«Serait», au conditionnel, car lui-même déclare ne pas pouvoir garantir être le créateur originel du personnage. La chatte, que le dessinateur fait en tout cas régulièrement apparaître dans L'Equipe depuis 2016, est née dans son esprit après la victoire de l'Islande contre l'Angleterre en huitièmes. Elle est bleue, évidemment.

Le félin revient régulièrement dans les pages de L'Equipe depuis 2016. Image: l'équipe

Mais la chatte n'est pas uniquement l'apanage de Didier Deschamps ou du Français en tachycardie qui hurle sur sa télé. Ainsi, il n'est pas rare d'entendre par exemple le joueur de tennis français Benoît Paire hurler le nom féminin du félin en plein match lorsque son adversaire a «du bol» (ou simplement l'outrecuidance de gagner).

«La chatte, la chaaaaatte, LA CHAAAAAATTE!!!» Benoît Paire, tennisman et poète à ses heures

A noter que dans le cas de la chatte à Dédé, il n'y a pas que le choix des mots qui peut faire hausser un sourcil aux lettreux. En bon français, il faudrait dire «la chatte de Dédé». Là encore, le footeux moyen s'en contrecarre sans doute proprement. Il espérera simplement que le félin de l'entraîneur sera bel et bien au rendez-vous face au Portugal.