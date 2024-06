Grosse polémique lors du match entre la France et les Pays-Bas

Xavi Simons pensait avoir marqué le but de la victoire hollandaise (69e), mais l'arbitre a annulé sa réussite pour un hors-jeu qui n'a pas fini de faire parler.

Le choc au sommet du groupe D, ce vendredi entre la France et les Pays-Bas, a été marqué par une vive polémique. Alors que le score était de 0-0, Xavi Simons a ouvert le score d'une très belle frappe. Les Hollandais ont logiquement célébré la réussite du numéro 7, mais celle-ci a aussitôt été annulée pour un hors-jeu.

Ce n'est pas le buteur qui a été signalé en position illicite, mais son coéquipier Jeremie Frimpong. Or celui-ci n'a pas touché le ballon sur l'action. Les arbitres ont toutefois estimé, après avoir vu et revu la scène à la vidéo, qu'il avait fait action de jeu, autrement dit qu'il avait gêné le gardien français Mike Maignan.

La scène polémique Vidéo: watson

Certains ont toutefois estimé que Maignan aurait de toute façon été incapable d'arrêter la frappe de Simons, tant celle-ci est arrivée vite.

«Pour moi, le but aurait dû être validé», a estimé Stéphane Lannoy, ancien directeur technique délégué de l’arbitrage professionnel, interrogé par RMC. «Le Hollandais hors-jeu n'est pas sur la trajectoire du ballon, donc il ne gêne pas la vision de Maignan sur la frappe, a poursuivi l'expert. Il ne gêne pas non plus le gardien sur ses appuis (...) Ce que je ne comprends pas, c'est que sur les situations d'interprétation, l'arbitre doit aller voir lui-même les images sur l'écran et se faire son propre avis.» Or M. Anthony Taylor n'a jamais revu la scène en vidéo. Ce sont les arbitres en charge de l'assistance vidéo qui lui ont dicté la décision à prendre.

Le match s'est finalement terminé sur le score de 0-0 et c'est aussi grâce à Mike Maignan. Le gardien de l'équipe de France a été l'un des meilleurs de son équipe, qui a joué sans Kylian Mbappé, resté sur le banc après sa fracture du nez.

Après deux journées, les Bleus et les Pays-Bas occupent les deux premières places du groupe D. Tout se jouera donc lors de l'ultime ronde mardi prochain: la France défiera la Pologne pendant que les Pays-Bas se mesureront à l'Autriche.

