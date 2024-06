Pourquoi l’UEFA a-t-elle interdit ce tube qui fait un carton en Suisse?

La Fédération autrichienne de football (ÖFB) souhaitait que le titre L’Amour toujours de Gigi D’Agostino soit joué après les matchs de sa sélection à l’Euro. L’UEFA en a décidé autrement, car les sympathisants des partis d’extrême droite se sont appropriés la piste instrumentale ces dernières semaines en Europe, scandant dessus des propos xénophobes. Alors que la chanson originale trouve un second souffle en Suisse, les paroles revisitées auraient été entendues dans la fan zone de Winterthur.

L’équipe d’Autriche a pris pour habitude de célébrer ses victoires et ses buts à domicile en jouant au stade le titre L’Amour toujours de Gigi D’Agostino. Une chanson enregistrée en 1999 et qui connut un franc succès aux débuts des années 2000, en discothèque comme dans les raves.

Le grand public lui réserva un très bon accueil dans les pays germanophones, en témoigne cette 3e place dans le classement des hits en Allemagne. L’Amour toujours se classa 25e au Schweizer Hit-parade en octobre 2001 et permit à Gigi D’Agostino de remporter un disque d’or en Autriche. Aujourd'hui encore, la chanson résonne régulièrement dans les stations tyroliennes.

Pas étonnant donc que ce tube entraînant soit repris par la Fédération autrichienne de football lors des matchs de l’équipe nationale, et que celle-ci ait souhaité l’intégrer dans sa playlist à l’Euro.

Le titre prône l’amour et n’avait aucune raison d’être interdit dans les stades du Championnat d'Europe des nations. Sauf que depuis peu, il est repris par des sympathisants de l’extrême droite en Allemagne, là où est organisé l'Euro cet été. Ils entonnent sur ce son «Ausländer Raus! Deutschland Den Deutschen», comprenez «Les étrangers dehors! L’Allemagne aux Allemands».

Les premières paroles xénophobes remontent à fin 2023 et ont été repérées lors d’une soirée organisée dans le village de Bergholzn dans le Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. Le chant a ensuite gagné du terrain grâce aux vidéos partagées sur le réseau TikTok. Il a été entendu dans d’autres fêtes et discothèques. Il a également impliqué des membres du parti d'extrême droite allemand Alternative pour l’Allemagne (AfD) - dont certains sont élus au Landtag - lors d’une soirée qui faisait suite à une conférence du parti.

Un exemple de reprise ici à Fulda Vidéo: YouTube/TRT Deutsch

Diverses enquêtes ont été ouvertes au Nord du lac de Constance, parfois pour «sédition» ou même «utilisation de symboles d’organisations anticonstitutionnelles et terroristes» lorsque des saluts nazis accompagnaient les chants.

Mais cette variante du titre L’Amour toujours a réellement atteint la population allemande en mai, après une séquence largement relayée dans les médias nationaux. Des jeunes issus de la grande bourgeoisie ont fredonné ces paroles appelant à l’expulsion, dans un bar huppé de l’île de Sylt en mer du Nord.

La scène a provoqué l’indignation outre-Rhin et a obligé le chancelier allemand, Olaf Scholz, à condamner des slogans «dégoûtants et inacceptables».

Devant cette médiatisation accrue, l’UEFA n’a pas eu d’autres choix que d’interdire le titre du DJ Gigi D’Agostino, que l’Autriche comptait faire entendre à ses supporters dans les stades où elle se rendra cet été. Le responsable du service presse de l’ÖFB, Christian Wiesmayr, l’a confirmé à l’agence de presse allemande DPA. Il a ajouté que sa fédération défendait «la tolérance, la diversité et l’intégration».

Peu avant le début de l’Euro, ce message de remigration scandé sur L'Amour toujours a gagné l’Autriche. Il a été chanté à plusieurs endroits, notamment au Tyrol par la moitié des participants à une fête. Ceux qui s’indignaient des paroles ont été reconduits à l’extérieur, précise le Kleine Zeitung.

Ce chant aurait également été repéré dans la fan zone de Winterthour après le succès 3-1 de la Nati contre la Hongrie ce samedi. C'est en tout cas ce que révèle la vidéo ci-dessous publiée sur la plateforme Reddit.

Vidéo: extern / rest

Conséquence de l’effet Streisand et de la prolifération de mèmes à ce sujet, ou nouvelle preuve de la montée de l’extrême droite en Europe, le titre de Gigi D’Agostino connaît aujourd’hui une seconde vie. Il se trouve à la 28e place des charts en Allemagne et figurait à la 48e position du hit parade en Suisse au 09 juin. Face à ce rebond, l'artiste a pris ses distances avec la polémique et a tenu à rappeler que sa chanson évoquait «un sentiment merveilleux, grand et intense qui relie les gens». Autrement dit, l’amour.

L’Autriche n’aura donc pas droit à son hymne habituel directement après le coup de sifflet final si elle l’emporte lundi à Düsseldorf contre la France, et devra composer avec une autre mélodie. Le problème ne se posera pas si elle marque, car l’UEFA ne permet pas aux équipes de célébrer les buts sur l’air de leur choix, contrairement à ce que la FIFA autorisait à la dernière Coupe du monde.