Le Barça provoque le Real en ouvrant une boutique officielle... à Madrid

La rivalité entre le Real Madrid et le FC Barcelone est l'une des plus connues dans le monde du football. Peu importe d'où l'on vient, presque tous les fans de football préfèrent soit les «Merengues», soit les «Blaugranas». Il n'est donc pas étonnant que le FC Barcelone lance une petite pique à l'occasion de l'ouverture de la première boutique officielle des fans du Barça dans la capitale espagnole.

Jeudi, le club catalan s'est aventuré sur le territoire de son grand rival. Dans le centre-ville de Madrid, près de la Puerta del Sol et presque juste en face d'un magasin du Real Madrid, la première boutique officielle de supporters a été ouverte en dehors de la Catalogne. Elle est surmontée d'une immense bannière sur laquelle on peut lire «Raul es culer». Autrement dit: Raul est un fan du Barça. Les Catalans font ainsi allusion à la légende du club madrilène Raul Gonzalez, qui a joué 741 matchs et marqué 323 buts pour le Real Madrid entre 1994 et 2010.

Vers midi déjà, Barcelone avait annoncé une grande nouveauté. «Il se passe quelque chose à Madrid. Restez à l'écoute», avait écrit le club sur Twitter. Le Barça a en outre fait savoir qu'il ne s'agissait que d'une première étape sur la voie d'une expansion globale du club qui, jusqu'à présent, se référait surtout à ses racines catalanes. De son côté, le Real Madrid dispose depuis longtemps déjà de sa propre boutique de fans dans la ville de son grand rival. (nih)

