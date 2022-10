L'ex-gardien du Real Madrid Iker Casillas a publié un message sur Twitter dimanche annonçant qu'il était gay. Image: keystone

Coming-out de Casillas? Compte Twitter piraté et sales conséquences

Le gardien du Real Madrid a annoncé dans un tweet ce dimanche peu après 14h00 qu'il était gay. Il n'en est rien: son compte a été hacké. Mais le message a créé une vague d'homophobie sur les réseaux sociaux.

Le tweet publié peu après 14h00 ce dimanche par l'ex-gardien légendaire du Real Madrid et de l'équipe d'Espagne (41 ans) a fait l'effet d'une bombe sur Twitter: «J'espère que vous me respectez: je suis gay. #bondimanche»

Un tweet retiré une heure plus tard. La presse espagnole a d'abord cru à une blague de mauvais goût d'Iker Casillas. Le quotidien sportif AS supposait que l'ancien portier avait rédigé ce message pour ironiser sur les rumeurs insistantes qui le disent en couple avec l'actrice Alejandra Onieva. Mais vers 16h30, l'ex-star du foot a posté un nouveau tweet dans lequel il explique que son compte a été piraté et présente ses excuses à ses followers et à la communauté LGBT:

L'homosexualité dans le sport professionnel – y compris dans le football, milieu ô combien masculiniste – est extrêmement taboue. Si le coming-out de Casillas avait été vrai, le Madrilène aurait été l'un des premiers athlètes avec pareille aura à avouer son homosexualité. Il aurait, à coup sûr, brisé une très épaisse glace.

La réaction de Carles Puyol, autre légende du foot espagnol et ex-coéquipier de Casillas avec la Roja, a été des plus étranges: «C'est le moment de raconter notre histoire, Iker», a-t-il tweeté en réponse au message (piraté) de Casillas. L'ancien arrière central du Barça ne s'est, lui, pas exprimé sur cette affaire.

Sur Twitter, les réactions homophobes et vulgaires suite au message posté sur le compte de Casillas sont malheureusement légion et ont des conséquences dévastatrices. Elles auront de quoi décourager tous les athlètes gays qui envisageaient de faire leur coming-out. Florilège: