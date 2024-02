Kylian Mbappé, après avoir manqué en 2021 son pénalty contre la Suisse. Dans la foulée, la joie de Yann Sommer et ses coéquipiers, qualifiés pour les quarts de finale de l'Euro. image: keystone

La France a un plan pour ne plus revivre le traumatisme face à la Nati

L'équipe de France de football reste sur plusieurs échecs aux tirs au but, dont celui contre la Suisse en 8e de finale de l'Euro 2021. Pour mettre fin à ses défaites dans cet exercice, la Fédération française (FFF) a lancé un processus censé lui permettre de progresser dans le domaine.

Plus de «Sport»

«C'est la loterie». Voici comment Raphaël Varane, Hugo Lloris et Didier Deschamps justifiaient, en partie, l'élimination des Bleus en 8e de finale de l'Euro, aux tirs au but par la Nati. Tous étaient unanimes: la qualification s'est jouée sur un coup de dés, qu'importe la prestation de Yann Sommer, l'homme ayant sorti la frappe de Kylian Mbappé.

Un an plus tard, au Mondial, l'équipe de France vivait une nouvelle séance de tirs au but. Cette fois, c'est elle qui l'obtenait de manière inespérée, après avoir été menée 2-0 puis 3-2 par l'Argentine. Mais le résultat était identique. Hugo Lloris ne stoppait aucune frappe adverse, quand Martinez repoussait celle de Coman. Aurélien Tchouaméni, lui, trouvait le poteau.

Emiliano Martinez, après s'être interposé face à Kingsley Coman. Image: keystone

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas

Les A tricolores restent officiellement sur trois défaites consécutives aux tirs au but. Outre l'Argentine et la Suisse, il y a ce match contre l'Italie. C'était en 2006, lors d'une autre finale de Coupe du monde. David Trezeguet s'en souvient encore, il avait été le seul à manquer le cadre. Sa frappe lourde s'était écrasée contre la latte de Gianluigi Buffon.

Didier Deschamps n'était pas le sélectionneur de l'équipe de France à cette époque. Mais depuis son arrivée sur le banc tricolore, on le sait, les Bleus ne travaillent pas les séances de tirs au but. Le technicien français n'est pas un adepte de cet exercice, preuve en est avec les déclarations suivantes, fin 2023, un an après la désillusion de la Coupe du monde au Qatar.

«A l’entraînement, il n’y a personne à part vous. Vous n’arrivez jamais à recréer les conditions du match. Le côté émotionnel, le public, le positionnement des tireurs... Rien ne peut être préparé. Et puis entre ce que vous pouvez prévoir et ce qu’il se passe... La dernière séance contre l’Argentine, tous les tireurs prévus n’étaient plus sur le terrain. Après, si les meilleurs en tirent 1, 2, 3, 4, à l’entraînement, pourquoi pas? Mais moi, je ne suis pas persuadé que ça amène grand-chose, mais ce n'est que mon avis. C’est pour cela que je ne fais pas de séances spécifiques.» Didier Deschamps, à BeIN SPORTS

Deschamps a-t-il raison? Si beaucoup s'accordent à dire que les tirs au but ne sont pas une loterie, études à l'appui, les jeunes pousses françaises, elles aussi, ne sont pas en réussite. En 2023, les U17 tricolores ont perdu les finales de l'Euro et de la Coupe du monde aux tirs au but, et ce, alors qu'ils ont travaillé cet exercice.

«C’est la deuxième fois consécutive. Le gardien fait des arrêts en face. Est-ce que ces pénaltys sont mal tirés ou bien arrêtés? Je ne sais pas. On a beau les travailler, c’est difficile» Jean-Luc Vanucchi, entraîneur de l'équipe de France U17

Les féminines peinent également lorsqu'il s'agit de décider du sort d'un match à 11 mètres de la cage. Les joueuses d'Hervé Renard ont ainsi échoué en quart de finale de la Coupe du monde 2023, 7-6 aux tirs au but contre l'Australie.

La Fédération française de foot lance un processus pour progresser dans le domaine

Tous ces échecs, à différents niveaux, ont poussé la Fédération française de football (FFF) à agir. La direction technique nationale veut changer les choses, afin de ne plus revivre les traumatismes de la Suisse et de l'Argentine, entre autres.

RMC Sport nous apprend que le thème a été abordé lors du récent séminaire des différentes sélections tricolores, n'incluant néanmoins pas les A de Didier Deschamps. Le DTN Hubert Fournier détaille sa volonté de créer une dynamique entre les groupes. Les staffs alimenteront la réflexion, alors que le sélectionneur sera placé au centre du plan national.

«C’est lui qui est le responsable et tout part de lui. Il y a la mise en place, les semaines ou les jours avant la possible séance de tirs au but, pour préparer les joueurs. Il devra leur proposer un scénario en essayant au maximum de contextualiser la séance de tirs au but. Et puis il devra leur proposer des exercices variés qui leur permettront de créer de la confiance personnelle. Il faudra aussi préparer, au même titre que celle pour le match, une vraie stratégie en lien avec cette spécificité qu’est le tir au but» Hubert Fournier, directeur technique national à la Fédération française de football

Il n'y a pas que la préparation en amont de la rencontre sur laquelle la France veut travailler. La FFF veut également se focaliser sur ce petit laps de temps qui sépare la fin de la deuxième prolongation et le début de la séance de tirs au but. Fournier estime que tout doit être encadré, ordonné. Chacun doit avoir un rôle.

«Pendant ces cinq ou six minutes, il faut que le staff et le sélectionneur aient les idées très claires sur quelles sont les demandes et sur qui va tirer. Et puis, durant cette période qui est très courte, il faudra être en capacité de donner de la confiance à son groupe. Et ça, c’est capital» Hubert Fournier

La confiance. C'est peut-être ce qui a manqué aux Bleus en 2021 face à la Nati. L'équipe de France menait de deux buts à 10 minutes du terme de la rencontre, avant d'être rejointe. Les Tricolores ont probablement gambergé à l'approche de la séance fatidique. Peut-être étaient-ils plus fébriles. Les Suisses, eux, se sentaient certainement davantage inarrêtables – le discours de Vladimir Petković était tout trouvé.

Petkovic et ses hommes, peu avant les tirs au but contre la France. Image: KEYSTONE

Dans son plan de travail, la FFF souhaite aussi inclure tous les joueurs de l'effectif. Car certains éléments peuvent entrer de manière inattendue en cours de partie. Puis, les séances durent parfois jusqu'au bout de la nuit – elles impliquent régulièrement plus de cinq tireurs.

La Fédération française de football veut également en finir avec les «tireurs stars», qui souhaitent se présenter en cinquième et dernière position, afin de donner la victoire à leur équipe. Face à la Suisse, Kylian Mbappé était le n°5 sur la liste de Didier Deschamps. Il échoua. Neymar souhaitait lui aussi conclure en quart de finale de la dernière Coupe du monde. Il ne frappera finalement jamais, la Croatie ayant éliminé le Brésil avant même que les cinquièmes tireurs ne se présentent.

L'instance n'oublie pas le rôle des gardiens. Fournier évoque l'étude approfondie des tireurs adverses et une «stratégie d'influence», permettant de déstabiliser l'adversaire. Ce que n'a jamais su faire Hugo Lloris, contrairement à son homologue, l'Argentin Emiliano Martinez.

«C'est un élément capital dans la réussite des tirs au but. Il y a aussi une stratégie à mettre en place avec les entraîneurs des gardiens pour qu’ils aient aussi une connaissance des tireurs pour créer de la confiance, et puis une stratégie d’influence vis-à-vis de l’adversaire» Hubert Fournier

La France opère donc un changement majeur dans sa façon d'aborder les tirs au but. Si toutes les équipes souhaitent jouer le jeu, il reste à convaincre Didier Deschamps, à la tête des A. Selon RMC Sport, des discussions auront lieu en mars lors de la prochaine fenêtre internationale.

Reste à savoir si le sélectionneur reverra sa position, à quelques mois du coup d'envoi de l'Euro 2024, une compétition qui pourrait amener une fois de plus la France à disputer une séance de tirs au but.