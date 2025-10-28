assez ensoleillé
Football: le Vevey-Sports file vers un record négatif

Mamoudou Berte et le Vevey-Sports connaissent un début de saison catastrophique.
Ce club romand file vers un triste record

Le Vevey-Sports vit un début de saison désastreux en Promotion League. La situation chaotique en coulisses impacte lourdement les résultats du club vaudois.
28.10.2025, 05:3228.10.2025, 05:32
Yoann Graber
Yoann Graber

Il fait un soleil de plomb ce dimanche 17 août 2025 au stade Bel-Air à La Tour-de-Peilz. A la surprise générale, le Vevey-Sports fait trembler jusqu'au bout le grand Lausanne-Sport dans ce 32e de finale de Coupe de Suisse. Le LS, européen, s'impose sur la plus petite des marge (2-1) face à son hôte de troisième division nationale.

Ce jour-là, le public veveysan a de quoi être agréablement surpris par la très belle prestation des siens. Rien ne présageait pareille résistance du club jaune et bleu: il vient d'être battu 3-1 par Bavois en Promotion League. Surtout, il a très largement remodelé son effectif à l'inter-saison et fait face à de gros problèmes financiers notoires.

Granit Islami (VS), gauche, lutte pour le ballon avec Seydou Traore (LS), droite, lors de la rencontre de football du premier tour de Coupe de Suisse entre le FC Lausanne-Sport, LS, et le FC Vevey-Spo ...
Granit Islami (à gauche) et les Veveysans avaient été très bons face au Lausanne-Sport en Coupe de Suisse. Image: KEYSTONE

Deux mois et demi plus tard, il n'y a pas que la météo qui a changé sur la Riviera vaudoise. L'enchantement autour de ce beau match de Coupe a laissé place à l'amertume la plus totale. Au désarroi, même. Vevey est 18e et dernier de Promotion League avec... 0 point en 13 matchs. Depuis que cette division a été instaurée en 2012, c'est le pire bilan à ce moment de la saison (on fait abstraction de Bellinzone en 2013 et Chiasso en 2022, qui avaient tous deux leur compteur à zéro parce qu'ils ont fait faillite).

Les Veveysans comptent déjà onze unités de retard sur le premier non-relégable, Paradiso. Et samedi, ils ont subi une autre humiliation en plus de ce bilan désastreux: une claque 8-1 sur la pelouse de la réserve du FC Lucerne. C'est simple: à ce rythme-là, ils vont devenir la pire équipe de l'histoire de la Promotion League. Ce titre peu glorieux est pour le moment co-détenu par Yverdon en 2013 et La Chaux-de-Fonds en 2019 (on ne tient pas compte des saisons Covid tronquées): ces deux équipes n'avaient récolté que onze points en 30 matchs.

Le classement actuel de Promotion League

On espère pour le Vevey-Sports qu'il parviendra à faire mieux. En répétant, par exemple, sa prestation du samedi 18 octobre. Ce jour-là, les Vaudois ne se sont inclinés que 1-0, sur un but en toute fin de match face à une formation très solide de cette ligue, Brühl (actuel deuxième). Une chose est sûre: il leur faudra beaucoup de courage pour se sortir de ce bourbier, d'autant que la situation en coulisses n'est pas rassurante, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est d'ailleurs elle qui plombe le club.

Risques de faillite «concrets»

En fait, Vevey devrait avoir trois points au classement (il a fait trois matchs nuls) – malgré ça, il resterait nettement dernier. Mais voilà: c'est la ligue qui lui a retiré ces trois unités, en guise de sanction. La raison? Le club n'a pas fourni le document qui prouve le paiement des salaires des joueurs lors du deuxième trimestre de 2025.

Si les «jaune et bleu» ont réussi une belle saison sportivement (8e) en 2024/25 pour leur retour en troisième division, ils ont déjà fait face à de gros soucis financiers durant celle-ci. Cela leur avait d'ailleurs aussi valu un retrait de trois points.

Le président d'alors, Cyril Cornu, tirait la sonnette d'alarme en février dans 24 Heures, en parlant de risques de faillite «concrets». Dans ce même article, on apprenait qu'il manquait 80 000 à 100 000 francs pour assurer le fonctionnement de la première équipe. A cause de salaires impayés et d'absence de garanties financières pour la suite, plusieurs joueurs ont décidé de quitter le club à ce moment.

Les déboires veveysans agaçaient beaucoup un concurrent👇

Vevey rend furax ce club de foot alémanique

Sans accuser directement son prédécesseur William von Stockalper, douze ans à la tête du Vevey-Sports (2012-2014), Cyril Cornu laissait entendre que la gestion du «VS» par von Stockalper n'a pas toujours été optimale. Dans cette situation intenable, Cornu a jeté l'éponge en juin, seulement neuf mois après sa prise de fonctions.

Le prétendu sauveur est ciblé par les critiques

Les fans veveysans ont repris espoir avec l'arrivée, dans la foulée, de celui qui a été présenté comme le sauveur: Fatlind Rama, 29 ans, un entrepreneur de la région actif dans l'immobilier. Comme le rappelle Riviera Chablais Hebdo, Rama «avait promis d’amener l’argent qui manquait». Or, ce même média dressait le constat suivant le mois dernier: «La situation ne s’est pas améliorée, au contraire».

Riviera Chablais Hebdo précise que la dette du Vevey-Sports aurait encore augmenté d'au moins 10 000 francs par rapport à février, puisque «le montant des salaires encore impayés de la saison dernière se monterait à quelque 110’000 francs». Dans ce même article, le nouveau président élude la situation précaire et les critiques à son encontre:

«N’étant pas sur les réseaux sociaux, je reste un peu à l’écart. Dans la vie, on essaie de faire les choses bien et parfois ça ne marche pas»
Les supporters du club Vevey Sport encourage leur equipe avec des drapeaux avec le portrait de Charlie Chaplin, lors de la rencontre de football de la Coupe Suisse des seiziemes de finale entre le clu ...
Le Vevey-Sports, ancien pensionnaire de première division, est un club historique en Suisse romande et est bien suivi. Image: KEYSTONE

Car des critiques contre Fatlind Rama, il y en a eu. Celles, d'abord, de l'ancien coach Metin Karagülle. Arrivé au début de la saison, le Valaisan a claqué la porte le 19 septembre déjà. Dans un communiqué, il expliquait que sa démission était due aux «incertitudes concernant la direction du club» et aux «problèmes de l’administration et de l’organisation du club». Le technicien déplorait encore:

«Les relations avec les dirigeants sont complètement floues»

Départs en cascade

Metin Karagülle – à qui Ali Kokollari (ex-Köniz) a succédé depuis le 6 octobre – a aussi regretté les «départs de plusieurs joueurs du club». Sans doute inquiets face à ce bourbier financier, beaucoup ont quitté Vevey après ce fameux match contre Lausanne. Durant le mercato estival, le club vaudois a enregistré... 29 départs, répertorie le site Transfermarkt. Notamment ceux d'éléments-clés comme Allan Eleouet (désormais à Bavois), Yohan Aymon (Stade Nyonnais) et même le capitaine Marvin Louisius. Les deux premiers étaient pourtant arrivés seulement cet été...

Sur la Riviera, les défections ne se produisent pas seulement sur le terrain, mais aussi dans les bureaux. Riviera Chablais Hebdo fait savoir que «cinq membres du comité, actifs au club depuis des années, ont aussi démissionné» en septembre à cause d'un «désaccord avec la direction». La querelle? La nomination, par Fatlind Rama, d'un proche comme vice-président et bailleur de fonds.

Le stade de Copet (ici avec son ancienne pelouse naturelle) accueille à nouveau les matchs du Vevey-Sports. Un potentiel avantage.
Le stade de Copet (ici avec son ancienne pelouse naturelle) accueille à nouveau les matchs du Vevey-Sports. Un potentiel avantage. image: keystone

Dans tout ce brouillard, le Vevey-Sports a au moins une raison de se réjouir: depuis le 8 octobre, il a retrouvé son stade (et son public) de Copet. La pose d'une nouvelle pelouse synthétique a contraint les Vaudois à disputer des matchs à domicile en exil et à jouer plusieurs rencontres de suite à l'extérieur. Ce qui avait aussi de quoi impacter négativement leurs résultats.

Désormais, c'est devant ses fans, généralement fidèles et nombreux, que ce club historique – il a évolué plusieurs saisons en première division, dans les années 1980 – va tenter d'entamer son opération remontada. Première étape: ce samedi, avec la réception de la réserve du FC Zurich.

Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
1 / 9
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
source: shutterstock
Spot: Catherine Pearson, l'illustratrice la plus colorée de la Romandie
